Если чего-то и не хватает современным христианам, так это мужества. Одно из достоинств мужества состоит в том, что оно держится за надежду. Алистер Бегг помогает это понять, возвращая нас к известному ветхозаветному примеру надежды и мужества — пророку Даниилу. По-новому взглянув на молодого пророка и его друзей, столкнувшихся с опасной для их жизни враждебностью в языческом мире, вы обновитесь и укрепитесь в вере.

ДЖОН МАК-АРТУР

Идеальное сочетание: Алистер Бегг, один из видных проповед- ников Евангелия настоящего, размышляет о жизни, мудро- сти и мужестве Даниила, одного из выдающихся героев веры прошлого. Мужество является общей нитью, пронизывающей жизнь верных мужчин и женщин Библии. Автор ясно и изящно раскрывает эту тему на страницах книги как одну из величайших нужд для нас сегодня. Книга «Храбрые верой», несомненно, бросает вызов и ободряет христиан любого возраста на любом этапе жизни. Это книга для нашего времени!

СИНКЛЕР Б. ФЕРГЮСОН, профессор систематического богословия, Реформатская богословская семинария

Алистер Бегг - Храбрые верой - Как иметь Божье дерзновение в постхристианском мире

Перевод: Ю. Дмитренко

Редакция: С. Романович

Общая редакция: С. Омельченко

Издание на русском языке, миссия Truth for Life, 2023 п/я 398000, Кливленд, Огайо, 44139, США

ISBN 978-1-56773161-3

Алистер Бегг - Храбрые верой - Как иметь Божье дерзновение в постхристианском мире - Содержание

Введение: Ветер поменялся

1. Знайте свои границы

2. Сохраняйте уверенность

3. Повинуйтесь Богу, несмотря на последствия

4. Говорите смело, потому что Бог велик

5. Увидеть сквозь блеск

6. Служите хорошо, стойте твёрдо

7. Мужайтесь — Бог победил

Эпилог: Иисус будет царствовать

Библиография