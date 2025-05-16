Бегг - Воспитание по Божьему замыслу

Мужчины умеют делегировать. Дайте им задание — и они найдут, кому его поручить. Домашние дела? С этим справится кто-нибудь из детей. Организовать встречу? Пусть этим займется офис-менеджер. Что-то в мужчинах тяготеет к хорошо упорядоченной корпоративной структуре.

Да, делегирование — это замечательно, но как насчет отказа от обязательств? Что, если мы поручаем кому-то свои собственные обязанности? Другое слово для описания этого явления — «пренебрежение», и оно в значительной степени отражает печальное состояние христианского отцовства на сегодняшний день. Отцы призваны воспитывать своих детей и наставлять их в Господе Иисусе, но многие из отцов, перекладывающих свои обязанности, отказываются от этих высоких полномочий. Пусть мама, школа или служители церкви выполняют эту работу. Если все остальное не помогает, всегда есть телевизор. Итак, мы оглядываем церковные скамьи и видим в наших церквях жен, матерей и одиноких женщин, но мало мужчин. Чтобы придать новое звучание песне о Петре, Павле и Марии: куда делись все отцы?

Апостол Павел о воспитании

В Послании к Ефесянам 6:4 апостол Павел говорит нам, что эти отцы должны делать: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это же увещевание повторяется в Послании к Колоссянам, чтобы мы знали, что это особенно важно. Отцы должны проводить много времени со своими детьми, уча и наставляя их. Это время общения с детьми просто невозможно поручить другим.

Тем не менее современные мужчины попытались это сделать. В век карьерного роста и беспрецедентного количества свободного времени повседневная задача отцовства кажется слишком многим мужчинам малопривлекательной. Они переложили свою работу на других, и вот результаты: растет число самоубийств среди несовершеннолетних, преступность и насилие, наркомания и гомосексуализм.

Мы вырастили потерявшееся, запутавшееся поколение, склонное к саморазрушению. Это не мелодраматическое преувеличение, а вывод из целого ряда объективных исследований. Ничто не заменит труд отца в семье.

Бегг А. - Воспитание по Божьему замыслу

Пер. с англ. К. Такновой. — Самара: Благая Весть, 2025. — 48 с.

ISBN 978-5-7454-1926-3

Бегг А. - Воспитание по Божьему замыслу – Содержание