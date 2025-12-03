Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним

Бегг - Земля ликуй пред Ним
Я люблю Адвент. Мне нравится это ощущение предвкушения, и мне нравится, как он возвращает меня к Рождеству, каким оно было в детстве — пение, церковь, подарки.
Приготовления мне тоже нравятся. Бывают люди, которые начинают готовиться к Рождеству с сентября. Я не из таких. Я предпочитаю готовиться в декабре. Будучи пастором, я каждый декабрь все еще дописываю свои проповеди на Адвент и завидую тем, кто составил их за несколько месяцев до этого. К покупке подарков я подхожу примерно так же. К счастью, моя жена гораздо более организованный человек, иначе все погрузилось бы в хаос.
Легко воспринимать первое Рождество так, как будто Бог готовился к нему в декабре, как будто его история начинается с первой страницы Нового Завета, когда ангел внезапно явился девушке в Галилее. Но Библия — это драма в двух действиях, и начинать с Евангелий — значит заходить во время антракта. Нет, у Бога подготовка к тому моменту, когда эта земля примет своего Царя, началась там же, где и Евангелие от Иоанна: не с ангелов, пастухов и мудрецов, а «в начале», по сути, еще до начала. От вечности в прошлом Бог планировал послать Своего Сына, чтобы мы могли иметь жизнь с Ним вечно в будущем.
Поэтому на этих страницах мы начнем с самого начала и рассмотрим, как Бог готовился к благоговейному событию той первой рождественской ночи. Мы проследим Его планы и замыслы на протяжении всего Ветхого Завета, прежде чем вновь насладиться размышлениями о событиях, связанных с пришествием Слова, ставшего плотью.
Но на этом мы не остановимся. Слово «Адвент» происходит от латинского слова «апепсия», что означает «пришествие». И мы должны иметь в виду два «пришествия» — приход Христа в прошлом и Его возвращение в будущем. Царь творения ходил по этой земле в прошлом. И эта земля снова примет своего Царя, но на этот раз Он придет не безвестным младенцем, а славно и несомненно, с облаками небесными. Дети, конечно же, проводят Адвент в ожидании Рождества. Нам предлагается смотреть дальше, на гораздо более великий день — день возвращения Иисуса.
Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним
Перевод с англ. А. Раугаса. — Самара: Благая Весть, 2025. — 168 с.
ISBN: 978-5-7454-1959-1
Бегг A. - Земля, ликуй пред Ним - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. Рождество в начале
Слово в начале. БЫТИЕ 1:1
Первое обетование. БЫТИЕ 3:15
В ожидании Иисуса. БЫТИЕ 6:8-9
Бог усмотрит Агнца. БЫТИЕ 12:2-3
ЧАСТЬ 2. Рождество в земле
Господь помнит. 1 ЦАРСТВ 1:19-20
Богу ли жить на земле? 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 6:18
Свет ВОССИЯЛ. ИСАИЯ 9:2
Младенец родился нам. ИСАИЯ 9:6
Утешься и радость познай. ИСАИЯ 40:1-5
О малый город Вифлеем. МИХЕЙ 5:2-5
ЧАСТЬ 3. Рождество в Евангелиях
Каждое обетование исполнилось. МАТФЕЯ 1:1
Чудо и тайна. ЛУКИ 1:31-35
О сладостное имя. МАТФЕЯ 1:20-21
Сверхъестественная история. ЛУКИ 2:1-6
Посмотрите и расскажите. ЛУКИ 2:15-17
Мудрость поклоняется. МАТФЕЯ 2:1-2, 9-11
Свет во тьме. ИОАННА 1:5
ЧАСТЬ 4. Рождество в посланиях
Я пойду туда. ЕВРЕЯМ 1:2-3
Дар усыновления. ГАЛАТАМ 4:4-7
Он уничижил Себя Самого. ФИЛИППИЙЦАМ 2:5-8
Рождество в восьми словах. ТИТУ 2:11
Колыбель и крест. 1 ИОАННА 4:10
ЧАСТЬ 5. В ожидании нового пришествия
Да приидет Царствие Твое. ОТКРОВЕНИЕ 11:15
Взгляд в будущее. ОТКРОВЕНИЕ 21:1-4
После Рождества (Средство от построждественской тоски) ЛУКИ 1:46-47, 53
Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента
24 с.
Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента - Содержание
Обзор
НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ: РОЖДЕСТВО В НАЧАЛЕ
НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: РОЖДЕСТВО В ЗЕМЛЕ
НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ: РОЖДЕСТВО В ЕВАНГЕЛИЯХ
НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ: РОЖДЕСТВО В ПОСЛАНИЯХ
НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ: В ОЖИДАНИИ НОВОГО ПРИШЕСТВИЯ
Огромное спасибо!