Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним

Я люблю Адвент. Мне нравится это ощущение предвкушения, и мне нравится, как он возвращает меня к Рождеству, каким оно было в детстве — пение, церковь, подарки.

Приготовления мне тоже нравятся. Бывают люди, которые начинают готовиться к Рождеству с сентября. Я не из таких. Я предпочитаю готовиться в декабре. Будучи пастором, я каждый декабрь все еще дописываю свои проповеди на Адвент и завидую тем, кто составил их за несколько месяцев до этого. К покупке подарков я подхожу примерно так же. К счастью, моя жена гораздо более организованный человек, иначе все погрузилось бы в хаос.

Легко воспринимать первое Рождество так, как будто Бог готовился к нему в декабре, как будто его история начинается с первой страницы Нового Завета, когда ангел внезапно явился девушке в Галилее. Но Библия — это драма в двух действиях, и начинать с Евангелий — значит заходить во время антракта. Нет, у Бога подготовка к тому моменту, когда эта земля примет своего Царя, началась там же, где и Евангелие от Иоанна: не с ангелов, пастухов и мудрецов, а «в начале», по сути, еще до начала. От вечности в прошлом Бог планировал послать Своего Сына, чтобы мы могли иметь жизнь с Ним вечно в будущем.

Поэтому на этих страницах мы начнем с самого начала и рассмотрим, как Бог готовился к благоговейному событию той первой рождественской ночи. Мы проследим Его планы и замыслы на протяжении всего Ветхого Завета, прежде чем вновь насладиться размышлениями о событиях, связанных с пришествием Слова, ставшего плотью.

Но на этом мы не остановимся. Слово «Адвент» происходит от латинского слова «апепсия», что означает «пришествие». И мы должны иметь в виду два «пришествия» — приход Христа в прошлом и Его возвращение в будущем. Царь творения ходил по этой земле в прошлом. И эта земля снова примет своего Царя, но на этот раз Он придет не безвестным младенцем, а славно и несомненно, с облаками небесными. Дети, конечно же, проводят Адвент в ожидании Рождества. Нам предлагается смотреть дальше, на гораздо более великий день — день возвращения Иисуса.

Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним

Перевод с англ. А. Раугаса. — Самара: Благая Весть, 2025. — 168 с.

ISBN: 978-5-7454-1959-1

Бегг A. - Земля, ликуй пред Ним - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. Рождество в начале Слово в начале. БЫТИЕ 1:1 Первое обетование. БЫТИЕ 3:15 В ожидании Иисуса. БЫТИЕ 6:8-9 Бог усмотрит Агнца. БЫТИЕ 12:2-3

ЧАСТЬ 2. Рождество в земле Господь помнит. 1 ЦАРСТВ 1:19-20 Богу ли жить на земле? 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 6:18 Свет ВОССИЯЛ. ИСАИЯ 9:2 Младенец родился нам. ИСАИЯ 9:6 Утешься и радость познай. ИСАИЯ 40:1-5 О малый город Вифлеем. МИХЕЙ 5:2-5

ЧАСТЬ 3. Рождество в Евангелиях Каждое обетование исполнилось. МАТФЕЯ 1:1 Чудо и тайна. ЛУКИ 1:31-35 О сладостное имя. МАТФЕЯ 1:20-21 Сверхъестественная история. ЛУКИ 2:1-6 Посмотрите и расскажите. ЛУКИ 2:15-17 Мудрость поклоняется. МАТФЕЯ 2:1-2, 9-11 Свет во тьме. ИОАННА 1:5

ЧАСТЬ 4. Рождество в посланиях Я пойду туда. ЕВРЕЯМ 1:2-3 Дар усыновления. ГАЛАТАМ 4:4-7 Он уничижил Себя Самого. ФИЛИППИЙЦАМ 2:5-8 Рождество в восьми словах. ТИТУ 2:11 Колыбель и крест. 1 ИОАННА 4:10

ЧАСТЬ 5. В ожидании нового пришествия Да приидет Царствие Твое. ОТКРОВЕНИЕ 11:15 Взгляд в будущее. ОТКРОВЕНИЕ 21:1-4

После Рождества (Средство от построждественской тоски) ЛУКИ 1:46-47, 53

Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента

24 с.

Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента - Содержание