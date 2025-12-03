Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним

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Бегг - Земля ликуй пред Ним

Бегг A. - Земля, ликуй пред Ним
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology

Я люблю Адвент. Мне нравится это ощущение предвкушения, и мне нравится, как он возвращает меня к Рождеству, каким оно было в детстве — пение, церковь, подарки.

Приготовления мне тоже нравятся. Бывают люди, которые начинают готовиться к Рождеству с сентября. Я не из таких. Я предпочитаю готовиться в декабре. Будучи пастором, я каждый декабрь все еще дописываю свои проповеди на Адвент и завидую тем, кто составил их за несколько месяцев до этого. К покупке подарков я подхожу примерно так же. К счастью, моя жена гораздо более организованный человек, иначе все погрузилось бы в хаос.

Легко воспринимать первое Рождество так, как будто Бог готовился к нему в декабре, как будто его история начинается с первой страницы Нового Завета, когда ангел внезапно явился девушке в Галилее. Но Библия — это драма в двух действиях, и начинать с Евангелий — значит заходить во время антракта. Нет, у Бога подготовка к тому моменту, когда эта земля примет своего Царя, началась там же, где и Евангелие от Иоанна: не с ангелов, пастухов и мудрецов, а «в начале», по сути, еще до начала. От вечности в прошлом Бог планировал послать Своего Сына, чтобы мы могли иметь жизнь с Ним вечно в будущем.

Поэтому на этих страницах мы начнем с самого начала и рассмотрим, как Бог готовился к благоговейному событию той первой рождественской ночи. Мы проследим Его планы и замыслы на протяжении всего Ветхого Завета, прежде чем вновь насладиться размышлениями о событиях, связанных с пришествием Слова, ставшего плотью.

Но на этом мы не остановимся. Слово «Адвент» происходит от латинского слова «апепсия», что означает «пришествие». И мы должны иметь в виду два «пришествия» — приход Христа в прошлом и Его возвращение в будущем. Царь творения ходил по этой земле в прошлом. И эта земля снова примет своего Царя, но на этот раз Он придет не безвестным младенцем, а славно и несомненно, с облаками небесными. Дети, конечно же, проводят Адвент в ожидании Рождества. Нам предлагается смотреть дальше, на гораздо более великий день — день возвращения Иисуса.

Бегг Aлистер - Земля, ликуй пред Ним

Перевод с англ. А. Раугаса. — Самара: Благая Весть, 2025. — 168 с.
ISBN: 978-5-7454-1959-1

Бегг A. - Земля, ликуй пред Ним - Содержание

  • Введение

  • ЧАСТЬ 1. Рождество в начале

    1. Слово в начале. БЫТИЕ 1:1

    2. Первое обетование. БЫТИЕ 3:15

    3. В ожидании Иисуса. БЫТИЕ 6:8-9

    4. Бог усмотрит Агнца. БЫТИЕ 12:2-3

  • ЧАСТЬ 2. Рождество в земле

    1. Господь помнит. 1 ЦАРСТВ 1:19-20

    2. Богу ли жить на земле? 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 6:18

    3. Свет ВОССИЯЛ. ИСАИЯ 9:2

    4. Младенец родился нам. ИСАИЯ 9:6

    5. Утешься и радость познай. ИСАИЯ 40:1-5

    6. О малый город Вифлеем. МИХЕЙ 5:2-5

  • ЧАСТЬ 3. Рождество в Евангелиях

    1. Каждое обетование исполнилось. МАТФЕЯ 1:1

    2. Чудо и тайна. ЛУКИ 1:31-35

    3. О сладостное имя. МАТФЕЯ 1:20-21

    4. Сверхъестественная история. ЛУКИ 2:1-6

    5. Посмотрите и расскажите. ЛУКИ 2:15-17

    6. Мудрость поклоняется. МАТФЕЯ 2:1-2, 9-11

    7. Свет во тьме. ИОАННА 1:5

  • ЧАСТЬ 4. Рождество в посланиях

    1. Я пойду туда. ЕВРЕЯМ 1:2-3

    2. Дар усыновления. ГАЛАТАМ 4:4-7

    3. Он уничижил Себя Самого. ФИЛИППИЙЦАМ 2:5-8

    4. Рождество в восьми словах. ТИТУ 2:11

    5. Колыбель и крест. 1 ИОАННА 4:10

  • ЧАСТЬ 5. В ожидании нового пришествия

    1. Да приидет Царствие Твое. ОТКРОВЕНИЕ 11:15

    2. Взгляд в будущее. ОТКРОВЕНИЕ 21:1-4

  • После Рождества (Средство от построждественской тоски) ЛУКИ 1:46-47, 53

Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента

Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента

24 с.

Алистер Бегг – Земля, ликуй пред Ним – Пособие по проповеди во время Адвента - Содержание

  • Обзор

  • НЕДЕЛЯ ПЕРВАЯ: РОЖДЕСТВО В НАЧАЛЕ

  • НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ: РОЖДЕСТВО В ЗЕМЛЕ

  • НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ: РОЖДЕСТВО В ЕВАНГЕЛИЯХ

  • НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ: РОЖДЕСТВО В ПОСЛАНИЯХ

  • НЕДЕЛЯ ПЯТАЯ: В ОЖИДАНИИ НОВОГО ПРИШЕСТВИЯ

Views 394
Rating 4.8 / 5
Added 03.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 8 months ago

Огромное спасибо!

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