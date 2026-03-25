Беглов - Православный приход на закате Российской империи

Монография Алексея Беглова «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы» представляет собой фундаментальное исследование кризиса и попыток обновления первичного звена церковной организации в начале XX века. Автор ставит задачу проанализировать, как традиционная приходская община адаптировалась к условиям стремительной модернизации, гражданских свобод и революционных потрясений. Основная идея произведения заключается в том, что «приходской вопрос» стал центральным узлом церковно-общественных дискуссий предсоборного периода, в котором сталкивались интересы государства, высшей иерархии, приходского духовенства и мирян, стремившихся к восстановлению соборности.

Содержательная часть книги детально анализирует упадок приходской жизни в синодальный период, когда община фактически превратилась в низовую административную единицу государства. Беглов последовательно разбирает ключевые этапы «приходской реформы», начиная с дискуссий 1905 года и заканчивая Поместным Собором 1917–1918 годов, который принял исторический «Устав о приходе». Автор уделяет значительное внимание экономическим аспектам жизни духовенства, проблеме выборности священнослужителей и борьбе мирян за право распоряжаться церковным имуществом и участвовать в управлении. В книге глубоко исследуется феномен «церковного возрождения» на местах, показывая, как живая инициатива верующих опережала неповоротливое законодательство империи.

Текст написан в строгом, научно-академическом и при этом захватывающем стиле, опирающемся на колоссальный массив архивных документов и периодики начала прошлого века. Алексей Беглов мастерски соединяет юридический анализ законопроектов с яркими примерами из жизни конкретных городских и сельских общин, превращая сухую историю институтов в живую летопись борьбы за свободу Церкви. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, теологов и всех, кто интересуется вопросами церковного устройства и гражданского общества в России. Это чтение помогает осознать, что современные модели приходского самоуправления во многом являются реализацией тех идей и чаяний, которые были сформулированы более столетия назад.

Алексей Беглов - Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы

Серия: Церковные реформы: Дискуссии в Православной Российской Церкви начала XX века. Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период

Круглый стол по религиозному образованию и диаконии

М.: Индрик, 2021. 1048 с., ил.

ISBN 978-5-91674-656-3

Алексей Беглов - Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы - Содержание

Введение

О чем эта книга

Что такое приход (несколько слов об истории понятия)

Как выглядел приход в 1860 и 1913 гг. с точки зрения статистики

Источники: делопроизводственные документы и публицистика

Историография: история духовенства, социальная история, этнология

Глава 1. Приход старый и новый

Глава 2. Приход и приходские преобразования в эпоху Великих реформ и в пореформенный период (1860-е - 1900-е гг.)

Глава 3. Приходская проблема в 1903-1916 гг. и попытки реформ

Глава 4.1917-1918: приход между «приходской революцией» и «канонической реставрацией»

Заключение