Бэкон - Алхимия, астрология, магия и медицина
Роджер Бэкон (ок. 1214 — ок. 1292) — английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, профессор богословия, автор трактатов по алхимии. В сборник включены ранее не переводившиеся на русский язык работы известных и мало известных авторов конца XIX века начала XX века о Роджере Бэконе. В начале небольшая книга Герберта Стенли Редгроува «Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма» дает представление об экспериментах и эзотерическом наследии философа. Статья М. М. Пэттисона Мьюра «Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии» более подробно раскрывает алхимический аспект его творчества. Далее следуют две одноименные, но различные в подходах работы — «Роджер Бэкон и порох», посвященные экспериментам с порохом, подполковника Г. У. Л Хайма, и религиоведа Линна Торндайка. В заключение в статье «Роджер Бэкон и медицина» Э. Т. Уитингтон. раскрывает исторические особенности медицины ХIII века и подробно останавливается на медицинских трактатах Р. Бэкона. Перевод снабжен предисловием и послесловием. Книга будет интересна широкому кругу читателей, а также культурологам, историкам философии, историкам науки, в частности химии и медицины, эзотериологам и всем интересующимся западной эзотерической традицией и корнями формирования экспериментальной науки.
Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина (сборник)
М. М. Пэттисон Мыор, Г. С. Редгроув, Л. Торндайк, Э. Т. Уитингтон, Г. У. Л. Хайм / Пер. с англ, и лат., коммент. Ю. Ф. Родиченкова ; предисл. Б. К. Двинянинова, Ю. Ф. Родиченкова; послесл. С. А. Панина; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 240 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
ISBN 978-5-94396-224-0
Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина - Содержание
Б. К. Двинянинов, Ю. Ф. Родиченков. Вместо предисловия переводчика
Роджер Бэкон о секретах алхимии и магии
Роджер Бэкон и «Зеркало алхимии»
Пророчества Роджера Бэкона о перспективах науки
Г. С. Редгроув. Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма
Заметка о портрете Роджера Бэкона
Глава I. Формирование взглядов Роджера Бэкона
Глава II. Плоды обучения Роджера Бэкона
Глава III. Астрология
Глава IV. Алхимия
Глава V. Медицина
Глава VI. Магия и открытие пороха
Μ. Μ. Пэттисон Мьюр. Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии
Г. У. Л. Хайм. Роджер Бэкон и порох
Cap. IX. De modo faciendi ovum philosophorum
Cap. X. De codem, sed alio modo
Cap. XI. De eodem, tamen alio modo
Л. Торндайк. Роджер Бэкон и порох
Э. Т. Уитингтон. Роджер Бэкон и медицина
Медицина тринадцатого века
Медицинские трактаты Роджера Бэкона
С. А. Панин. Роджер Бэкон и его историческое значение
Библиография
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