Роджер Бэкон (ок. 1214 — ок. 1292) — английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, профессор богословия, автор трактатов по алхимии. В сборник включены ранее не переводившиеся на русский язык работы известных и мало известных авторов конца XIX века начала XX века о Роджере Бэконе. В начале небольшая книга Герберта Стенли Редгроува «Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма» дает представление об экспериментах и эзотерическом наследии философа. Статья М. М. Пэттисона Мьюра «Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии» более подробно раскрывает алхимический аспект его творчества. Далее следуют две одноименные, но различные в подходах работы — «Роджер Бэкон и порох», посвященные экспериментам с порохом, подполковника Г. У. Л Хайма, и религиоведа Линна Торндайка. В заключение в статье «Роджер Бэкон и медицина» Э. Т. Уитингтон. раскрывает исторические особенности медицины ХIII века и подробно останавливается на медицинских трактатах Р. Бэкона. Перевод снабжен предисловием и послесловием. Книга будет интересна широкому кругу читателей, а также культурологам, историкам философии, историкам науки, в частности химии и медицины, эзотериологам и всем интересующимся западной эзотерической традицией и корнями формирования экспериментальной науки.

Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина (сборник)

М. М. Пэттисон Мыор, Г. С. Редгроув, Л. Торндайк, Э. Т. Уитингтон, Г. У. Л. Хайм / Пер. с англ, и лат., коммент. Ю. Ф. Родиченкова ; предисл. Б. К. Двинянинова, Ю. Ф. Родиченкова; послесл. С. А. Панина; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 240 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-224-0

Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина - Содержание

Б. К. Двинянинов, Ю. Ф. Родиченков. Вместо предисловия переводчика

Роджер Бэкон о секретах алхимии и магии

Роджер Бэкон и «Зеркало алхимии»

Пророчества Роджера Бэкона о перспективах науки

Г. С. Редгроув. Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма

Заметка о портрете Роджера Бэкона

Глава I. Формирование взглядов Роджера Бэкона

Глава II. Плоды обучения Роджера Бэкона

Глава III. Астрология

Глава IV. Алхимия

Глава V. Медицина

Глава VI. Магия и открытие пороха

Μ. Μ. Пэттисон Мьюр. Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии

Г. У. Л. Хайм. Роджер Бэкон и порох

Cap. IX. De modo faciendi ovum philosophorum

Cap. X. De codem, sed alio modo

Cap. XI. De eodem, tamen alio modo

Л. Торндайк. Роджер Бэкон и порох

Э. Т. Уитингтон. Роджер Бэкон и медицина

Медицина тринадцатого века

Медицинские трактаты Роджера Бэкона

С. А. Панин. Роджер Бэкон и его историческое значение

Библиография