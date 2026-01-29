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Бэкон - Алхимия, астрология, магия и медицина

Бэкон - Алхимия, астрология, магия и медицина
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Алхимия
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Роджер Бэкон (ок. 1214 — ок. 1292) — английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец, профессор богословия, автор трактатов по алхимии. В сборник включены ранее не переводившиеся на русский язык работы известных и мало известных авторов конца XIX века начала XX века о Роджере Бэконе. В начале небольшая книга Герберта Стенли Редгроува «Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма» дает представление об экспериментах и эзотерическом наследии философа. Статья М. М. Пэттисона Мьюра «Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии» более подробно раскрывает алхимический аспект его творчества. Далее следуют две одноименные, но различные в подходах работы — «Роджер Бэкон и порох», посвященные экспериментам с порохом, подполковника Г. У. Л Хайма, и религиоведа Линна Торндайка. В заключение в статье «Роджер Бэкон и медицина» Э. Т. Уитингтон. раскрывает исторические особенности медицины ХIII века и подробно останавливается на медицинских трактатах Р. Бэкона. Перевод снабжен предисловием и послесловием. Книга будет интересна широкому кругу читателей, а также культурологам, историкам философии, историкам науки, в частности химии и медицины, эзотериологам и всем интересующимся западной эзотерической традицией и корнями формирования экспериментальной науки.

Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина (сборник)

М. М. Пэттисон Мыор, Г. С. Редгроув, Л. Торндайк, Э. Т. Уитингтон, Г. У. Л. Хайм / Пер. с англ, и лат., коммент. Ю. Ф. Родиченкова ; предисл. Б. К. Двинянинова, Ю. Ф. Родиченкова; послесл. С. А. Панина; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 240 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-224-0

Роджер Бэкон: алхимия, астрология, магия и медицина - Содержание

Б. К. Двинянинов, Ю. Ф. Родиченков. Вместо предисловия переводчика

  • Роджер Бэкон о секретах алхимии и магии

  • Роджер Бэкон и «Зеркало алхимии»

  • Пророчества Роджера Бэкона о перспективах науки

Г. С. Редгроув. Роджер Бэкон. Отец экспериментальной науки и средневекового оккультизма

  • Заметка о портрете Роджера Бэкона

  • Глава I. Формирование взглядов Роджера Бэкона

  • Глава II. Плоды обучения Роджера Бэкона

  • Глава III. Астрология

  • Глава IV. Алхимия

  • Глава V. Медицина

  • Глава VI. Магия и открытие пороха

Μ. Μ. Пэттисон Мьюр. Роджер Бэкон: его отношение к алхимии и химии

Г. У. Л. Хайм. Роджер Бэкон и порох

Cap. IX. De modo faciendi ovum philosophorum

Cap. X. De codem, sed alio modo

Cap. XI. De eodem, tamen alio modo

Л. Торндайк. Роджер Бэкон и порох

Э. Т. Уитингтон. Роджер Бэкон и медицина

  • Медицина тринадцатого века

  • Медицинские трактаты Роджера Бэкона

С. А. Панин. Роджер Бэкон и его историческое значение

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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