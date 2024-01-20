Белчер – Путь благодати – Путь в Духе - Богословский роман

15 октября 1970 года осуществится моя заветная мечта пос- Л ледних лет: возможно, через пару дней я стану пастором. Церковь, не имеющая своего служителя, связалась со мной, чтобы обсудить возможность моего приглашения. Я не мог поверить своему счастью! Правда, церковь эта не была большой — 50-60 человек на утреннем воскресном богослужении. Да и жалованье не было таким, каким можно было бы похвастаться в письме домой (впрочем, я не знал, каким оно должно быть). И город не был особенно большим, даже не сельский окружной городишко. Меня приглашала деревенская церквушка, которую посещал простой люд скромного достатка. Но все это не смущало меня, второкурсника местного баптистского колледжа. Я проповедовал всего-то несколько раз с тех пор, как был зачислен в колледж, но мысли о еженедельной проповеди, о кафедре, с которой бы я мог говорить своей церкви, о людях, которые приходили бы ко мне, не оставляли меня ни на минуту.

Многие из сельских церквей в округе зависели от нашего баптистского колледжа, который готовил для них служителей. Подобное положение дел не только удовлетворяло церковные нужды, но также решало финансовые проблемы молодых людей, желавших иметь практику во время учебы в колледже. Представьте себе мою радость и воодушевление, когда одна из этих церквей связалась со мной с целью выяснения, смогу ли я служить в ней в качестве нового пастора. И эта беседа была назначена на 15 октября, через неделю после того, как мне позвонили.