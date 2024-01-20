Белчер – Путь благодати – Путь в Духе - Богословский роман
15 октября 1970 года осуществится моя заветная мечта пос- Л ледних лет: возможно, через пару дней я стану пастором. Церковь, не имеющая своего служителя, связалась со мной, чтобы обсудить возможность моего приглашения. Я не мог поверить своему счастью! Правда, церковь эта не была большой — 50-60 человек на утреннем воскресном богослужении. Да и жалованье не было таким, каким можно было бы похвастаться в письме домой (впрочем, я не знал, каким оно должно быть). И город не был особенно большим, даже не сельский окружной городишко. Меня приглашала деревенская церквушка, которую посещал простой люд скромного достатка. Но все это не смущало меня, второкурсника местного баптистского колледжа. Я проповедовал всего-то несколько раз с тех пор, как был зачислен в колледж, но мысли о еженедельной проповеди, о кафедре, с которой бы я мог говорить своей церкви, о людях, которые приходили бы ко мне, не оставляли меня ни на минуту.
Многие из сельских церквей в округе зависели от нашего баптистского колледжа, который готовил для них служителей. Подобное положение дел не только удовлетворяло церковные нужды, но также решало финансовые проблемы молодых людей, желавших иметь практику во время учебы в колледже. Представьте себе мою радость и воодушевление, когда одна из этих церквей связалась со мной с целью выяснения, смогу ли я служить в ней в качестве нового пастора. И эта беседа была назначена на 15 октября, через неделю после того, как мне позвонили.
Ричард П. Белчер – Путь благодати – Богословский роман
Минск: Издательство церкви «Завет Христа», 1998. – 170 с.
ISBN 985-6502-02-0
Ричард П. Белчер – Путь благодати – Содержание
- Глава 1. Молодой человек, вы кальвинист? - Глава 2. Кто может объяснить мне, что такое “кальвинист”? - Глава 3. Должны ли все ненавидеть кальвинизм? - Глава 4. Все ли кальвинисты склонны к бескомпромиссным суждениям? - Глава 5. Что значит “полное падение”? - Глава 6. Что значит “безусловное избрание”? - Глава 7. Что такое “ограниченное искупление”? - Глава 8. Что такое “все преодолевающая благодать”? - Глава 9. Что такое “ревность до конца”? - Глава 10. Как найти время? - Глава 11. Действительно ли первые баптисты были кальвинистами? - Глава 12. Еретик ли тот баптист, кто признает сегодня учение кальвинизма? - Глава 13. Выходи за меня замуж! - Глава 14. Будьте нашим пастором! - Глава 15. Соответствует ли Писанию учение о полном падении человека? - Глава 16. Подтверждает ли Писание безусловное избрание? - Глава 17. Все ли зависит от пастора? - Глава 18. Неужели Бог несправедлив, избирая людей по Своей воле? - Глава 19. Вы разве не знаете, что этот человек — кальвинист? - Глава 20. За кого умер Христос? - Глава 21. Искупил ли Христос все грехи? - Глава 22. Отрицает ли кальвинизм необходимость молитвы? - Глава 23. Поможет ли кальвинизм при “болезни” церкви? - Глава 24. Христос — Спаситель мира? - Глава 25. Важно ли это — кальвинист я или нет? - Глава 26 Всегда ли все означает “все”? - Глава 27. Как может быть такое в баптистской церкви? - Глава 28. Христос умер за всех или за всё? - Глава 29. Проявляется ли всевластие Божие в наших житейских делах? - Глава 30. Будете ли вы проповедовать на его похоронах? - Глава 31. Откуда у него такие мысли? - Глава 32. Как совместить Второе послание Петра, 3:9 с учением об ограниченном искуплении? - Глава 33. Где бы найти умеренного кальвиниста? - Глава 34. Как совместить Второе послание Петра, 2:1 с учением об ограниченном искуплении? - Глава 35. Вы настоящий кальвинист? - Глава 36. Что такое “все преодолевающая благодать”? - Глава 37. Ты не помнишь меня? - Глава 38. Ты поможешь мне, друг? - Глава 39. Действительно ли нельзя противостать призыву Господа? - Глава 40. Что такое “сохранение святых до конца”? - Глава 41. Находит ли учение о сохранении всех святых подтверждение в Библии? - Глава 42. Девушка, вы кальвинистка? - Глава 43. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов, касающихся кальвинизма? - Глава 44. Берешь ли ты эту девушку в жены?
Белчер Р. - Путь в Духе – Богословский роман
Пер. с англ. — Мн.: Изд-во церкви “Завет Христа”, 2000. — 200 с.
ISBN 985-6502-06-3
Белчер Р. - Путь в Духе – Содержание
- ГЛАВА 1. Еще одно богословское исследование?
- ГЛАВА 2. Можете ли вы дать определения тем понятиям, которые употребляете?
- ГЛАВА 3. Что он сказал?
- ГЛАВА 4. Какой он на самом деле?
- ГЛАВА 5. Начинается современная Пятидесятница?
- ГЛАВА 6. Рождение дружбы?
- ГЛАВА 7. Крещен ли ты?
- ГЛАВА 8. Пятидесятничество распространяется!
- ГЛАВА 9. Исполнился ли ты?
- ГЛАВА 10. Харизматическое движение?
- ГЛАВА 11. Святой Дух — кто Он?
- ГЛАВА 12. Будешь ли ты пророчествовать со мной?
- ГЛАВА 13. Святой Дух — это Бог?
- ГЛАВА 14. Идти или не идти на молитвенное собрание?..
- ГЛАВА 15. Когда же мы поговорим о дарах?
- ГЛАВА 16. Где изъян в моей Библии?
- ГЛАВА 17. Помолитесь за моего сына
- ГЛАВА 18. Когда мы ответим на вопрос: «Когда...»
- ГЛАВА 19. С кем мне разделить горе?
- ГЛАВА 20. Я получу крещение духом!
- ГЛАВА 21. Следует ли исполнение Духом за спасением? ..74
- ГЛАВА 22. Господи, наставь и вразуми!
- ГЛАВА 23. А что говорит Библия?
- ГЛАВА 24. Когда мы будем говорить на языках?
- ГЛАВА 25. Мы хотим быть в вашей церкви
- ГЛАВА 26. Каким образом он говорит это?
- ГЛАВА 27. Кто у двери?
- ГЛАВА 28. Могу ли я быть уверен?
- ГЛАВА 29. Динк излагает богословские взгляды
- ГЛАВА 30. К чему это все приведет?
- ГЛАВА 31. Какой из даров самый важный?
- ГЛАВА 32. Как вы не можете понять очевидного?
- ГЛАВА 33. Мои рассуждения
- ГЛАВА 34. Что же было в Коринфе?
- ГЛАВА 35. В чем меня обвиняют?
- ГЛАВА 36. Зачем они приходили?
- ГЛАВА 37. О чем говорится в 14 главе Первого послания к Коринфянам?
- ГЛАВА 38. Почему он позвал именно меня?
- ГЛАВА 39. Можно ли мне проповедовать в вашей церкви?
- ГЛАВА 40. Можно мне вернуться?
- ГЛАВА 41. Что будет с Джирвином?
- ГЛАВА 42. Действительно ли он исцелен?
- ГЛАВА 43. А апостолы — выше всех
- ГЛАВА 44. «Это очень огорчает меня...»
- ГЛАВА 45. Тодд хочет оставить жену
- ГЛАВА 46. Неужели он умирает?
- ГЛАВА 47. Не мог бы ты остановить его?
- ГЛАВА 48. Купе С
- ГЛАВА 49. Кто будет проповедовать на его похоронах?
- ГЛАВА 50. Мы возвращаемся домой
- ГЛАВА 51. Последнее письмо
- ГЛАВА 52. Молитесь за меня!
- ГЛАВА 53. Библиотека брата Джирвина
- ЭПИЛОГ
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