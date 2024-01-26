Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» и не делаете того, что Я говорю? Евангелие от Луки 6:46

Я и мечтать не мог о благословениях, которые получил зимой 1972 года. Но я не мог так же предположить в такой ситуации, что у меня могут быть в самом ближайшем будущем серьезные огорчения.

Благословений было много. Несмотря на то, что я еще учился на последнем курсе в колледже, я стал пастором одной из наиболее престижных церквей — Первой баптистской церкви в Колледжтауне. Меня пригласили в эту церковь из маленькой сельской церквушки в Лайм Крик, где я нес пасторское служение почти год. Мне не хотелось покидать мою церковь, но меня, в конце концов, уговорили, точнее, я сам понял, что на это есть воля Божья.

Я женился на Терри Лин Лейситор во время рождественских каникул. После медового месяца мы поселились в церковном доме, предназначенном для пастора. Я начал готовиться к окончанию колледжа.

Благословения ощущались и в моем духовном росте. Мы с Терри еще до женитьбы тщательно изучили учение о благодати и приняли его. Я планировал не только закончить колледж и нести служение в церкви, но и продолжить наши богословские исследования. В частности, меня интересовала эсхатология — учение о последнем времени.

Несмотря на внешнее благополучие в моей жизни, все же я не был полностью спокоен. Больше всего меня волновало то, что подавляющее большинство членов церкви являлись таковыми только на бумаге. Всего 50-60 человек из списочного состава церкви постоянно приходили на богослужения, остальные же 900 так называемых членов церкви никогда не посещали их или, в лучшем случае, являлись раза два в год. Но, как во многих церквах нашего братства, такие люди по-прежнему пользовались всеми правами членов церкви, включая право голоса.

Белчер Ричард - Путь очищения – Богословский роман

Пер. с англ. — Мн.: Изд-во церкви “Завет Христа”, 1999. — 160 с.

ISBN 985 -6502-05-5

Белчер Ричард - Путь очищения – Содержание