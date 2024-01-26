Белчер Ричард - Путь очищения – Богословский роман
Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» и не делаете того, что Я говорю? Евангелие от Луки 6:46
Я и мечтать не мог о благословениях, которые получил зимой 1972 года. Но я не мог так же предположить в такой ситуации, что у меня могут быть в самом ближайшем будущем серьезные огорчения.
Благословений было много. Несмотря на то, что я еще учился на последнем курсе в колледже, я стал пастором одной из наиболее престижных церквей — Первой баптистской церкви в Колледжтауне. Меня пригласили в эту церковь из маленькой сельской церквушки в Лайм Крик, где я нес пасторское служение почти год. Мне не хотелось покидать мою церковь, но меня, в конце концов, уговорили, точнее, я сам понял, что на это есть воля Божья.
Я женился на Терри Лин Лейситор во время рождественских каникул. После медового месяца мы поселились в церковном доме, предназначенном для пастора. Я начал готовиться к окончанию колледжа.
Благословения ощущались и в моем духовном росте. Мы с Терри еще до женитьбы тщательно изучили учение о благодати и приняли его. Я планировал не только закончить колледж и нести служение в церкви, но и продолжить наши богословские исследования. В частности, меня интересовала эсхатология — учение о последнем времени.
Несмотря на внешнее благополучие в моей жизни, все же я не был полностью спокоен. Больше всего меня волновало то, что подавляющее большинство членов церкви являлись таковыми только на бумаге. Всего 50-60 человек из списочного состава церкви постоянно приходили на богослужения, остальные же 900 так называемых членов церкви никогда не посещали их или, в лучшем случае, являлись раза два в год. Но, как во многих церквах нашего братства, такие люди по-прежнему пользовались всеми правами членов церкви, включая право голоса.
Белчер Ричард - Путь очищения – Богословский роман
Пер. с англ. — Мн.: Изд-во церкви “Завет Христа”, 1999. — 160 с.
ISBN 985 -6502-05-5
Белчер Ричард - Путь очищения – Содержание
- Глава 1. Что мне делать со спящим великаном?
- Глава 2. Кто хочет начать третью мировую войну?
- Глава 3. Истинное лицо мисс Лили
- Глава 4. Должен ли я оставить церковь?
- Глава 5. Может ли это исходить от Бога?
- Глава 6. Как я могу доказать свою невиновность?
- Глава 7. Вы баптист?
- Глава 8. Что дальше?
- Глава 9. У вас есть доказательства моей невиновности?
- Глава 10. Поддержит ли меня церковный совет?
- Глава 11. Может ли невозрожденный человек быть членом церкви?
- Глава 12. Как неспасенный человек может стать членом церкви?
- Глава 13. В чем сущность учения о спасении, которого мы придерживаемся?
- Глава 14. Может ли нечистый сам себя очистить?
- Глава 15. Вы хотите расколоть церковь?
- Глава 16. Где в Библии говорится о церковной дисциплине?
- Глава 17. Как поступит церковь с мисс Лили?
- Глава 18. Вы и нас хотите исключить из членов церкви?
- Глава 19. Почему церковь не сохраняет чистоты с самого начала?
- Глава 20. Почему в церквах нет дисциплины?
- Глава 21. Где же те, кто не преклонил колен пред Ваалом наших дней?
- Глава 22. О чем говорится в Евангелии от Матфея 18:15-18?
- Глава 23. Относятся ли слова из Первого послания к Коринфянам 5:1-5 к церкви наших дней?
- Глава 24. Кто теперь поможет мне?
- Глава 25. Пастор, можете ли Вы прийти прямо сейчас?
- Глава 26. Пастор не должен причинять кому-либо вред, разве не так?
- Глава 27. О чем говорится в Послании к Галатам 6:1?
- Глава 28. Почему мы не можем пойти на компромисс?
- Глава 29. Что говорится о лжеучителях в Первом послании к Тимофею 6:3-5?
- Глава 30. Знаешь ли ты, дорогая, что ты замужем за еретиком?
- Глава 31. Как мы можем быть очищенной церковью?
- Глава 32. Можно ли принести оружие в церковь?
- Глава 33. О чем говорится во Втором послации к Фессалоникийцам 3:14-15?
- Глава 34. Кто эти люди?
- Глава 35. Кто вам дал пистолет?
- Глава 36. По-прежнему ли ультиматум в силе?
- Глава 37. Господи, что нам делать?
- Глава 38. По Библии ли понимаем мы дисциплину?
- Глава 39. Кто противостанет воле Божьей?
- Глава 40. Как быть чистым в окружении нечистого?
- Глава 41. Что ему еще надо?
- Глава 42. Действительно ли все закончилось?
- Глава 43. Что мы будем делать сегодня вечером?
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