Белик - Апостол Иоанн Богослов

Святой апостол и евангелист Иоанн, именуемый Церковью Богословом, был одним из двенадцати апостолов бли­жайших учеников Спасителя. Господь Сам избрал их и послал благовествовать народам Царствие Божие. Апосто­лы сопровождали Учителя во время Его земной жизни, возвещали Евангелие, изгоняли бесов, исцеляли от болезней, говорили от Его имени. Греческое слово «апостол» означает «посланник». В этом посланничестве заключалась основная миссия апостолов. Спаситель наделил их большой властью: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня.» (Мф. 10: 40), Церковь христианская ведет свое начало от апостолов; именно они были призва­ны Господом на ее созидание. Апостол Иоанн написал четвертое Евангелие, поэтому его называют Евангелистом, а за глубокое раскрытие христианско­го учения, как говорилось, Богословом.

Евангельское учение он продолжил в своих трех Посланиях, которые ды­шат тем же высоким богословием, что и Евангелие. Святой Иоанн Богослов удостоился видения от Бога, он был вос­хищен на небо, и ему открылось буду­щее: приход Антихриста, конец мира, Страшный Суд, Царство Небесное, участь праведников и грешников. Так у христиан еще в первом веке появилось «Откровение святого апостола Иоанна Богослова», по-гречески «Апокалипсис».

Иоанн Богослов был сыном Галилей­ского рыбака Зеведея и Саломии. Зеведей обладал значительным состоянием и был заметным членом иудейского об­щества, имел доступ к первосвященнику. Семья жила в Капернауме — крупном го­роде в провинции Галилея, расположен­ном на берегу Тивериадского озера (сей­час озеро Кинирет). Зеведей занимался рыболовным промыслом в больших объемах, на что указывает то обстоятель­ство, что у него были работники (Мк. 1:20). Не менее выдающейся личностью была супруга Зеведея Саломия. В синаксаре третьей недели по Пасхе упоминается, что она была дочерью праведного Ио­сифа, Обручника Девы Марии. От пер­вого брака у Иосифа-обручника было четверо сыновей — Иаков, называемый в Евангелии «меньшим», Иосиф, Симон и Иуда, и три дочери Эсфирь, Фамарь и Саломия. Синаксарь указывает на зна­чение этого родства: в евангельских словах о «Марии, матери Макова меньшего и Мосии» (Мк. 15:40) речь идет о Богороди­це, Которая стала матерью детям вдово­го Иосифа-обручника. Таким образом, через эту родственную связь Иоанн Бо­гослов в некоторых вариантах жития на­зывается племянником Иисуса Христа, как сын Его сестры.

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013 - 76 с.

ISBN 978-5-00000-006-9

Русская икона - Жанна Григорьевна Белик - Апостол Иоанн Богослов - Содержание

ЖИТИЕ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ