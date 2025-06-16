Белинская - Тихомандрицкая - Социальная психология - Хрестоматия

Настоящая хрестоматия издается во второй раз — через восемь лет после выхода первого издания и в год 100-летия социальной психологии.

Оставим историкам судить о том, что есть 100 лет для развития науки — бесспорно, что для одной из областей психологии это немалый срок. Однако, хотя облик современного гуманитарного знания уже немыслим без социальной психологии, методологическая рефлексия продолжает оставаться одной из характерных ее особенностей. Это связано как с ее собственным бурным развитием в последние десятилетия (во многом — за счет практикоориентированных исследований), так и с динамикой актуальной общественной ситуации, повсеместно характеризующейся как время быстрых социальных изменений.

Будучи максимально — по сравнению с другими областями психологического знания — чувствительна к социальному контексту, современная социальная психология закономерно оказалась «на острие» новых парадигмальных веяний в гуманитарных науках, предлагая свои, нередко остро востребованные, решения основной проблемы — проблемы человека изменяющегося мира.

Сказанное характерно не только для зарубежной, но и для отечественной социальной психологии. Развитие за последние полвека в ее рамках фундаментальных и прикладных исследований, новое осмысление ею своих общественных функций, последовательная институционализация доказали как включенность отечественной социальной психологии в общее предметное поле мировой науки, так и плодотворность трактовок ряда основных проблем социально-психологического знания.

Все это неизбежно стимулировало утверждение в нашей стране статуса социально-психологического образования. Курс социальной психологии является сегодня одним из базовых при подготовке не только студентов-психологов, но и широкого круга специалистов — его слушают будущие экономисты, социологи, социальные педагоги, менеджеры, специалисты в области рекламы и средств массовой информации. В большинстве случаев данная подготовка опирается на известный учебник «Социальная психология» профессора Г. М. Андреевой, неоднократно издававшийся в нашей стране и за рубежом.

Как и первое издание, настоящая хрестоматия структурно повторяет этот учебник, давая читателю возможность более детально ознакомиться с основными проблемами современной социальной психологии, и включает в себя следующие разделы:

— Предмет и история социальной психологии.

— Проблемы общения и взаимодействия.

— Психология больших и малых групп.

— Социально-психологические исследования личности.

— Практические приложения социальной психологии.

Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая — Социальная психология: Хрестоматия

М.: Аспект Пресс, 2012. — 456 с.

ISBN 978-5-7567-0629-1

Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая — Социальная психология: Хрестоматия — Содержание