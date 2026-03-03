Беллетт - Размышления над Евангелием от Иоанна

Я провел некоторое время, исследуя Евангелия четырех евангелистов, и обратил внимание на разницу в служениях, порученных каждому из них Духом Божьим в представлении образа Господа Иисуса. Легкость, с которой они выполняют свое задание, свидетельствует о вдохновении, под которым они писали, и об осознании ими истинности всего того, что они записывали.

Это такая же легкость, как та, с которой Тот, о Ком они писали, исполнял Свою работу и преподавал Свои уроки. И с такой же легкостью при этом свидетельствовалось о присутствии того Божественного света и власти, которыми Он был исполнен. Но размышляем ли мы над образом Сына, Который выступал главным действующим лицом во всех этих благословенных сценах, или же о Духе, Который их записал, наши души могут быть вполне уверенными, что Бог пришел очень близко к нам.

В этих Евангелиях Господь Иисус предстает перед нами в нескольких образах. Мы видим Его как Бога и Человека в одной Личности, причем без наличия какого-либо противоречия между этими двумя природами. Он был Тем, Кому принадлежала вечная слава наравне с Отцом и Святым Духом, как и Сыном Марии, тело Которого было сформировано в чреве этой Непорочной Девы. Мы видим Его как Сына, «сущего в недре Отчем», Словом, ставшим плотью и провозглашающим Бога; как Сына Божьего, Христа, Сына Человеческого, Сына Давида, Иисуса из Назарета, Слугу; как Того, Кто был послан, освященный, дарованный, запечатанный, Кто был Агнцем — закланным, воскресшим, вознесенным и прославленным. И мы читаем о Нем, явленном во всех этих титулах и характеристиках.

Беллетт Джон - Размышления над Евангелием от Иоанна

Пер. с англ. О. Дробко. Ровно: «Живое слово», 2009. 216 с.

ISBN 978-966-8466-60-1

Беллетт Джон - Размышления над Евангелием от Иоанна - Содержание

Предисловие

Иоанна 1:1 — 4:54

Иоанна 5:1 — 12:50

Иоанна 13:1 — 17:26

Иоанна 18:1 — 21:25

Размышления над Личностью Иисуса Христа, представленной в четырех Евангелиях