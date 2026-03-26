Беллетт - Размышления над Псалмами

Книга Псалмов представляет собой сборник размышлений, молитв и восхвалений, произнесенных в самых различных обстоятельствах, людьми, руководимыми Духом Святым. И название «Книга Псалмов» дано по вдохновению (см. Деян. 1:20).

Эта книга имеет в себе либо памятный, либо пророческий характер, или же выражает настоящие переживания души. В ней содержится множество исповедей, молений и хвалы, доктринальных, исторических и пророческих аспектов.



В Псалмах можно увидеть и услышать Господа Иисуса, прямо или опосредствованно. Среди них есть такие, которые мы связываем со временем и местом в истории Господней, читая их, таким образом, как слова Его сердца, изреченные при определен¬ных обстоятельствах. Таким, например, является Псалом 21. Но есть и другие, которые невозможно так явно связать с такими историческими подробностями; они отображают размышления и переживаемые чувства, более свободные и без четких рамок.

Именно это и происходит в общении святых с Богом. Вре¬менами такое общение будет продиктовано обстоятельствами, иногда — выражаться в более свободной форме, навеянное не настоящими условиями, а общими познаниями Бога и Его путей, или отношениями с Ним.

Беллетт Джон Гиффорд - Размышления над Псалмами, об их пророческом значении

Пер. с англ. О. Кошелевой, С. Денисюка. — Ровно: «Живое слово», 2010. - 192 с.

Беллетт Джон Гиффорд - Размышления над Псалмами, об их пророческом значении - Псалом 1

Иисус, Сын Человеческий, представлен здесь в Своей единоличной святости и непорочности, а затем — в Своем воздаянии, как «дерево, посаженное при водах» (см. Иер. 17:7-8). Эти награды ожидали Иисуса в Его воскресении, и все еще будут ожидать Его в Его царстве «суда», там праведники разделят Его награды, а нечестивцам места там не будет.

Этот Псалом успокаивает души. Перед нами предстает благочестивый человек, окруженный заботой Бога и ведомый Им. Никто не может нарушить покой и безопасность праведника. Он идет к своей награде, не сворачивая с пути.

Какая благодать видеть, что страницы этой книги, которая представляет собой великую сокровищницу духовных применений, открываются такой мягкой и успокаивающей картиной — удел благочестивого человека в милости Господней, и в ней он находит свое счастье. Наши души также должны обитать в подобном блаженстве. Здесь же найдет свое место и Израиль последнего времени, благочестивый остаток