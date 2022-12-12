Вашему вниманию представляется первый номер научного журнала «Белорусский церковно-исторический вестник». Основной целью нашего издания является публикация материалов, посвященных вере наших отцов, конфессиональной истории Беларуси, истории Русской Православной Церкви, церковной истории восточнославянских народов. Кроме того, неотъемлемой составляющей содержания журнала являются материалы научных конференций памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) (1798–1868), ежегодно проводимых в Минской духовной семинарии.

На протяжении последних трех десятилетий наблюдается повышенный общественный интерес к конфессиональной истории. При этом нередко исторические явления, факты и события приобретают тенденциозную интерпретацию, искажающую историческую правду, заменяют «истину Божию ложью» (Рим. 1:25). Искренне надеемся, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа выпуск научного журнала «Белорусский церковно-исторический вестник» позволит консолидировать силы церковных и светских исследователей конфессиональной истории в осмыслении событий прошлого, формировании объективного взгляда на значение церковного фактора в развитии государства и общества, а также актуализации исторического и духовного наследия Православной Церкви.

Белорусский церковно-исторический вестник – 1 – 2022

Жировичи: Издательство Минской духовной семинарии, 2022. – 95 с.

ISBN 978-985-7028-30-6

Белорусский церковно-исторический вестник – 1 – 2022 - Содержание