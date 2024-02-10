Белов Игорь - Вечность начинается здесь - Острые вопросы христианской жизни

Вы, наверное, слышали о параллельных мирах? Фантасты в последнее время об этом много пишут. Один писатель разворачивает действие на отдаленных планетах, другой — в прошлом или будущем, а есть такие, кто задействуют параллельные миры.

Идея такова: параллельно нашему миру существует, по крайней мере, еще один мир. Оба мира пронизывают друг друга, но нигде не контактируют и живут каждый своей жизнью. То есть, к примеру, сидите вы дома за столом, вкушаете, как обычно, черепаховый суп, а в этот момент сквозь вас пролетает птеродактиль мира иного. А вы даже не заметили!

Фантазия? Ну, не знаю! Сказка — ложь, да в ней намек!.. Человек ничего не может выдумать сверх того, что вложил в него Бог. Вот и в этих фантазиях мне видится некое свойственное человеку предчувствие. Предчувствие духовной реальности. Предчувствие бесконечно близкой запредельности. Предчувствие Бога, о Котором, как мы и предчувствовали, здесь пойдет речь.

В Послании к Римлянам 8:26 сказано, что "Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными". Я как-то задумался: "Почему неизреченными? Что, Святой Дух не может Себя выразить? Только, значит, вздыхает, и все? А как же насчет того, что Он Учитель, Наставник, Утешитель? Для того чтобы быть учителем, нужно, знаете ли, уметь разговаривать!"

Призадумался я и понял, надеюсь, с помощью Духа Святого, что воздыхания являются "неизреченными" не потому, что Учитель говорить не умеет, а потому что ученик не в силах понять. Из Римлянам 8:27 видно, что у Духа есть мысль, которая, судя по контексту, молящимся непонятна. В 2-м Коринфянам 12:4 открывается, что существуют "неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать". Ну, не поймет человек, потому как д ля глухонемого самая проникновенная речь так и останется неизреченной. Поскольку не изрекли мы ничего для него.

Молитву верующего можно сравнить с рекой. Дух Святой — это река, а мои мысли — рыбки. Рыбки могут плавать по течению и против него, вправо и влево, а река тем временем течет в заданном направлении к месту своего назначения. К Престолу благодати. А рыбки даже не осознают, что они в реке находятся.

Игорь Белов - Вечность начинается здесь - Острые вопросы христианской жизни

К.: Кириченко, 2011.— 120 с.

ISBN 978-966-426-204-7

Игорь Белов - Вечность начинается здесь – Содержание