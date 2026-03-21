Белякова - Добсон - Женщины в евангельских общинах

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology

Надежда Белякова - Мириам Добсон - Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР - 1940-1980-е гг - Исследование и источники

Москва «Индрик» 2015

ISBN 978-5-91674-336-4

Надежда Белякова - Мириам Добсон - Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР - 1940-1980-е гг. - Содержание

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ - Женщины в молитвенных собраниях евангельских общин: молчащие хранительницы традиции?

  • ГЛАВА ВТОРАЯ-Судьбы верующих в интервью и воспоминаниях

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ-Женщины-пятидесятницы: духовные дары и угроза социальной изоляции

  • ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ-Мученица за веру — модель поведения женщин в общинах Совета Церквей ЕХБ

  • ГЛАВА ПЯТАЯ- Верующие женщины в семьях: замужество^ материнство и одиночество

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ Письма и жалобы протестанток из Советского Союза

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ- Деятельность Совета родственников узников ЕХБ — одна из форм женского служения?

