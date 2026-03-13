Белявский - Вавилон легендарный и Вавилон исторический

Книга Виталия Белявского «Вавилон легендарный и Вавилон исторический» представляет собой блестящее научно-популярное исследование, в котором автор предпринимает попытку отделить напластования мифов от реальных исторических фактов. Главная задача работы — сопоставить образ Вавилона, сохранившийся в памяти человечества благодаря Библии и античным авторам, с тем подлинным обликом города, который открылся ученым после расшифровки клинописи и проведения масштабных раскопок. Основная идея заключается в том, что реальная история великого мегаполиса древности была гораздо сложнее и трагичнее любых легенд, а его падение стало результатом не только внешних завоеваний, но и глубоких внутренних социальных противоречий.

Содержательная часть книги сосредоточена на эпохе расцвета и гибели Нововавилонского царства при Навуходоносоре II и его преемниках. Белявский подробно описывает топографию города, его грандиозные стены, храмы и знаменитый зиккурат Этеменанки, ставший прообразом Вавилонской башни. Особое внимание автор уделяет социально-экономической жизни: деятельности торговых домов (таких как дом Эгиби), положению рабов и свободных граждан, а также острой политической борьбе между жречеством и царской властью. Глава за главой автор восстанавливает хронику заката империи, детально анализируя причины, по которым некогда могущественная держава почти без боя открыла ворота персидскому царю Киру.

Текст написан живым, энергичным языком и читается как захватывающий исторический роман, при этом автор строго придерживается научной достоверности и опирается на первоисточники. Виталий Белявский мастерски развенчивает многие устоявшиеся стереотипы о «вавилонском разврате» и «восточной тирании», заменяя их анализом конкретных правовых и культурных механизмов. Работа служит великолепным введением в историю Древнего Востока и остается актуальной благодаря глубине постановки вопросов о жизни и смерти великих цивилизаций. Это чтение позволяет увидеть в Вавилоне не символ греха, а величайший культурный и интеллектуальный центр, чье влияние ощущается в мировой истории до сих пор.

Виталий Белявский - Вавилон легендарный и Вавилон исторический

М. : Ломоносовъ, 2011. 272 с.

История. География. Этнография

ISBN 978-5-91678-106-9

Виталий Белявский - Вавилон легендарный и Вавилон исторический - Содержание

От автора

Глава 1. Рождение нового Вавилона

Глава 2. Возмездие

Глава 3. Величие Вавилона

Глава 4. Райский сад

Глава 5. Вавилонские умельцы и дельцы

Глава 6. «Врата Божьи»

Глава 7. Дети Вавилона

Глава 8. Вавилонская блудница

Глава 9. Перед закатом

Глава 10. Мене, мене, текел, упарсин

Вместо эпилога: почему?

Примечания

Источники и литература

Сокращения