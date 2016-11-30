СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ

Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» при Центре «Бээмунато Ихье» 5774 [2014] Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ

Главный редактор: р. Цви Патлас Все права на публикацию сохраняются за издательством. Разрешается копирование в некоммерческих целях. Заказать книгу можно по тел. +972-2-58-36-539 Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5774 [2014]

Издательство «Пардес»

Иерусалим - Москва 5774 (2014)

Chumash BEMIDBAR with basics of faith and principles of Judaism according to RAMBAN's commentary on the Torah

Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана - Содержание

Глава Бемидбар

Глава Насо

Глава Беаалотха

Глава Шлах

Глава Корах

Глава Хукат

Глава Балак

Глава Пинхас

Глава Матот

Глава Масэй

Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана - Предисловие редактора

Прошло еще два года интенсивной работы, и издательство "Пардес", по великой милости Творца, представляет вашему вниманию четвертый том избранных комментариев Рамбана на книгу Бемидбар (В пустыне). Трудно подсчитать, сколько звонков со всех концов мира мы получили от читателей, с нетерпением ждущих выхода следующего тома. От имени редакции мы хотим выразить глубокую благодарность всем нашим читателям за эти звонки. У нас нет сомнение, что именно благодаря вашему ожиданию, этот том увидел свет.

Попытаемся сделать краткий обзор пяти книг Торы по определению учителя всего еврейского народа - Рамбана. Первая книга Торы - Берешит (В начале) - это книга основ творения, книга праотцев еврейского народа. Вторая книга - Шмот (Имена) - это книга изгнания и избавления, рассказ об испытании их сыновей, которые, перенеся муки рабства в Египте, вышли на свободу. Получив Тору и построив переносной Храм, они поднялись на ступень своих отцов, став колесницей для Его Шхины. Третья книга Торы - Ваикра (И воззвал) - это продолжение дарования Торы, законы службы и жертвоприношений в Храме и особенной святости (выделенности) еврейского народа. Последняя книга Торы - Дварим (Слова) - это повторение Торы, подготовка народа к вступлению в Землю Израиля.

Возникает вопрос: Какое же место занимает четвертая книга Торы - Бемидбар?

На этот вопрос отвечает наш учитель гаон рав Моше Шапира, с которым мы советуемся по всем вопросам, связанным с нашим изданием. Книга Бемидбар учит, как народ Израиля последовал за Творцом мира до полного отказа от своего личного желания. Как говорит пророк Йирмея: "Я помню милость юности твоей ... когда последовала ты за Мной в пустыню..." Книги Шмот и Ваикра - это рассказ о получении Торы, а книга Дварим - это подготовка к вступлению в Землю Израиля. И именно между ними - место книги Бемидбар, в которой повествуется о том, как Тора, полученная еврейским народом с горы Синай, вошла в тела и души евреев; как она реализовалась через народ, получивший Тору.