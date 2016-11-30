РаМБаН - Бемидбар
СЕРИЯ - СОКРОВЕННАЯ ТОРА - ЧЕРНЫМ ОГНЕМ
Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПАРДЕС» при Центре «Бээмунато Ихье» 5774 [2014]
Подбор и перевод комментариев: р. АЛЕКСАНДР КАЦ
Главный редактор: р. Цви Патлас
Главный редактор: р. Цви Патлас
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Разрешается копирование в некоммерческих целях.
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Издательство «ПАРДЕС» ИЕРУСАЛИМ 5774 [2014]
Издательство «Пардес»
Иерусалим - Москва 5774 (2014)
Chumash
BEMIDBAR
with basics of faith and principles of Judaism
according to RAMBAN's commentary on the Torah
Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана - Содержание
Глава Бемидбар
Глава Насо
Глава Беаалотха
Глава Шлах
Глава Корах
Глава Хукат
Глава Балак
Глава Пинхас
Глава Матот
Глава Масэй
Пятикнижие - Книга четвертая - Бемидбар - с избранными комментариями Рамбана - Предисловие редактора
Прошло еще два года интенсивной работы, и издательство "Пардес", по великой милости Творца, представляет вашему вниманию четвертый том избранных комментариев Рамбана на книгу Бемидбар (В пустыне). Трудно подсчитать, сколько звонков со всех концов мира мы получили от читателей, с нетерпением ждущих выхода следующего тома. От имени редакции мы хотим выразить глубокую благодарность всем нашим читателям за эти звонки. У нас нет сомнение, что именно благодаря вашему ожиданию, этот том увидел свет.
Попытаемся сделать краткий обзор пяти книг Торы по определению учителя всего еврейского народа - Рамбана. Первая книга Торы - Берешит (В начале) - это книга основ творения, книга праотцев еврейского народа. Вторая книга - Шмот (Имена) - это книга изгнания и избавления, рассказ об испытании их сыновей, которые, перенеся муки рабства в Египте, вышли на свободу. Получив Тору и построив переносной Храм, они поднялись на ступень своих отцов, став колесницей для Его Шхины. Третья книга Торы - Ваикра (И воззвал) - это продолжение дарования Торы, законы службы и жертвоприношений в Храме и особенной святости (выделенности) еврейского народа. Последняя книга Торы - Дварим (Слова) - это повторение Торы, подготовка народа к вступлению в Землю Израиля.
Возникает вопрос: Какое же место занимает четвертая книга Торы - Бемидбар?
На этот вопрос отвечает наш учитель гаон рав Моше Шапира, с которым мы советуемся по всем вопросам, связанным с нашим изданием. Книга Бемидбар учит, как народ Израиля последовал за Творцом мира до полного отказа от своего личного желания. Как говорит пророк Йирмея: "Я помню милость юности твоей ... когда последовала ты за Мной в пустыню..." Книги Шмот и Ваикра - это рассказ о получении Торы, а книга Дварим - это подготовка к вступлению в Землю Израиля. И именно между ними - место книги Бемидбар, в которой повествуется о том, как Тора, полученная еврейским народом с горы Синай, вошла в тела и души евреев; как она реализовалась через народ, получивший Тору.
Предисловие Рамбана к книге «Бемидбар»
После того, как в третьей книге[1] были разъяснены законы жертвоприношений, в этой книге приводятся заповеди, связанные с Шатром Откровения. Ведь уже был упомянут запрет заходить в Святилище или есть от святых жертвоприношений в состоянии ритуальной нечистоты[2] Теперь Тора как бы обозначает границы вокруг Шатра Откровения в пустыне, подобно тому, как была проведена граница вокруг горы Синай, на которой пребывала Слава Всевышнего.[3]
Всевышний повелевает: «А если (к Шатру Откровения) приблизится посторонний - будет предан смерти» (Бемидбар 1:51) – подобно тому, как у горы Синай было сказано: «Всякий, кто прикоснется к горе, умрет ...камнями будет он побит или сброшен вниз» (Шмот 19:13). И еще, здесь приведен запрет: «И чтобы не входили (левиты) смотреть, как разбирают Святилище, - а то умрут» (Бемидбар 4:20), - подобно сказанному там: «Предостереги народ, чтобы не порывались они к Б-гу, желая увидеть Его, а то падут из него многие» (Шмот 19:21).
И Всевышний повелел: «А вы (т. е. коэны) будете нести ответетвенность за Святилище и за жертвенник, чтобы не было более гнева на СЫНОВ Израиля» (Бемидбар 18:5) - подобно тому, как сказано там: «И также священнослужители, приближенные к Б-гу, должны освятить Себя...» (Шмот 19:22).
И Всевышний заповедал, каким образом следует охранять Святилище и его утварь, как именно располагаться станом вокруг Шатра: народ поодаль,[4] а коэны - ближе к Б-гу.[5] И также заповедано, как вести себя в отношении Шатра на стоянках, как переносить его и как охранять - все это во славу Святилища и в его честь, как сказано нашими мудрецами: «Дворец, вокруг которого нет стражи, не может сравниться с дворцом, вокруг которого есть стража».[6]
Большинство заповедей, при- веденных в этой книге, связаны с пребыванием сынов Израиля в пустыне и с чудесными событиями, которые произошли с ними, - здесь рассказывается о великих деяниях Б-га, совершившего для них удивительные чудеса.[7] И также повествуется[8] о том, как Всевышний начал покорять врагов мечом[9] сыновей Израиля и каким образом Он повелел разделить святую землю между коленами.[10]
В этой книге почти нет заповедей, которые распространялись бы на будущие поколения, кроме нескольких законов, связанных с жертвоприношениями. Поскольку Тора уже начала разъяснять их в предыдущей «Книге коэнов»,[11] но не завершила там полностью, - поэтому эти законы дополнены в этой книге.
Глава Бемидбар
(1) И ГОВОРИЛ БОГ С М0ШЕ В ПУСТЫНЕ СИНАЙ В ШАТРЕ ОТКРОВЕНИЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВТОРОГО МЕСЯЦА НА ВТОРОЙ ГОД ИСХОДА ИЗ СТРАНЫ Египта, сказав: (2) «Определите численность всей общины сынов Израиля по их семействам, по их отчим домам, по числу имен, ВСЕХ МУЖЧИН ПОГОЛОВНО. (3) От ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА И СТАРШЕ, ВСЕХ ГОДНЫХ К СЛУЖБЕ В ВОЙСКЕ ИЗРАИЛЯ - ПЕРЕСЧИТАЙТЕ их по ополчениям, ты и Аарон. (4) И с вами будут по человеку ОТ КАЖДОГО КОЛЕНА - КАЖДЫЙ ГЛАВА СВОЕГО ОТЧЕГО ДОМА.
КОММЕНТАРИЙ РАМБАНА
(1) Поскольку (повествование о Шатре Откровения) было прервано (в книге «Ваикра») изложением законов о шмите и йовеле, которые были даны еще на горе Синай, Тора указывает, что здесь Творец обращается к Моше из Шатра Откровения, как и при всех речениях, приведенных в начале книги «Ваикра». И так же все остальные речения
были произнесены в Шатре Откровения, ведь с того момента, как был установлен Шатер и Всевышний воззвал из Святая Святых к Моше, Он говорил с Моше только оттуда.
(2) Определите численность всей общины сынов Израиля. Я нашел в (сборнике мидрашей) «Бемидбар Синай раба» толкование, переданное от имени раби Пинхаса, который воспринял его от раби Иди: «В начале книги («Бемидбар») сказано: «Определите численность (שאו את ראש - сеу эт рош; буквально «вознесите голову» или «снесите голову»)...» - не сказано: «רוממו את ראש - поднимите голову» или «גדלו את ראש - возвеличьте голову», но именно «שאו את ראש».
Здесь Всевышний намекнул Моше: если сыны Израиля удостоятся, то вознесутся к величию, подобно сказанному: «Через три дня фараон вознесет твою голову (ישא פרעה את ראשך - иса паро эт рошха) и возвратит тебя на твое место (т. е. к прежнему почету и власти)» (Берешит 40:13), а если не удостоятся - то все погибнут, ведь написано: «Через три дня фараон снесет тебе голову (ישא פרעה את ראשך) и повесит тебя на дереве» (там же 40:19)». И подобно этому говорят палачу: «Снеси голову приговоренному к смерти!».
Итак, это выражение объясняется в зависимости от контекста, а праведным - будет истолковано на благо! А поскольку это выражение, употребленное при данном подсчете, можно истолковать в позитивном смысле, оно употреблено и при следующем исчислении.
(3) Всех годных к службе (כל יצא צבא) в войске Израиля. «Подчеркивается, что те, кто моложе двадцати лет, не несут воинской службы». ...Так объясняет Раши. И возможно, причина в том, что юноша моложе двадцати лет еще недостаточно крепок для ведения войны, ведь сказано: «בן;[שרים לו־דוף - В двадцать лет преследуют (неприятеля на войне)».
Но, возможно, выражение כל יצא צבא (коль йоцэй цава) подразумевает «всех, приходящих на собрание общины», так как юноши не участвовали в общем сборе. Ведь всякое собрание народа называется צבא (цава), как, например, сказано: «Явиться в ополчение (לצבא צבא - лицво цава), (чтобы) нести службу Шатра Откровения» (Бемидбар 8:24), а
также «отходит от несения службы (при Шатре) (מצבא - ми-цва)» (там же 8:25).
[1] Т. е. в книге Ваикра.
[2] См. Ваикра 5:2-3, Раши.
[3] См. Шмот 19:12; см. также комм, к Шмот 25:8.
[4] Ср. Шмот 20:18.
[5] Ср. там же 19:22.
[6] Сифрей зута, Корах 18:4; см. Ромбам, Бейт а-бхира 8:1.
[7] Ср.Дварим 11:7, Йоэль 2:26.
[8] См. Бемидбар 21:2 и далее.
[9] Ср. Ваикра 26:7-8, Два/нш 2:25 и 2:31.
[10] См. Бемидбар 26:52-56.
[11] Т. е. в книге Ваикра.
[12] Повеление произвести подсчет было дано в первый день второго месяца - ияра, на второй год пребывания в пустыне (см. Бемидбар 1:1). А на двадцатый день этого месяца сыны Израиля отправились из пустыни Синай и расположились станом в пустыне Паран (см. там же 10:11-12). Таким образом, пересчет начался в первый день ияра (см. там же 1:18) и завершился до начала их перехода (Бейт а-яин, Бемидбар 1:1/4/; см. также далее - комм, к Бемидбар 1:18).
[13] См. Бемидбар 26:3.
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