1 Свои мудрые изречения – притчи, Шеломо начинает с указания – кто является автором данного произведения. Данное произведение принадлежит Шеломо, который был сыном Давида, помазанный Всевышним на царство в Исраэйле. В следующем изречении Шеломо поясняет, для кого и зачем он собрал их. Нет такого благочестивого и порядочного человека, который бы сказал: я достаточно мудр. Если кто так и говорит, так это глупец. Мудрый всегда стремится получить еще большее познание мудрости. Мудрость сходящая Свыше, основана на Торе Всевышнего. Человеку дан разум, чтобы познавать, что есть зло и что есть добро, дабы удаляться от первого и прилепляться к последнему.

Давид воспевал:

96 Всему совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно. (Теhелим 119) Давид видел предел вещам, которые имеют свою завершенность. Заповедям Всевышнего нет предела. Может ли кто-то заявить, что он в совершенстве любит Творца и ближнего; почитает в совершенстве отца и мать? Совершенствованию в любви нет предела. Давид это хорошо понимал. Шеломо тоже был такого же мнения. Этому же самому учил народ и Йешуа: Итак, будьте совершенны, подобно тому, как совершенен ваш Отец на небесах. (Матитьяhу 5:48) Рассмотрим детально, для чего и для кого Шеломо написал эти притчи.

2 Чтобы получить расширенные знания Торы, научиться распознавать истинные наставления от ложных, понимать мудрые изречения и отличать их от фальшивых, которые могут показаться мудрыми с виду, а суть их – глупость.

3 Чтобы научиться правилам благоразумия, отличать правду от лжи, научиться правосудию и справедливости.

4 Чтобы наивному человеку стать сообразительным, и не быть больше жертвой хитрецов; юноше дать практическое знание для повседневной жизни, чтобы он проводил свое время с рассудительностью и учился в жизни все делать благоразумно.

5 Вникнет мудрый в слова данных изречений и станет еще мудрей; человек, приученный идти по жизни разумными путями, приобретет мудрые советы и станет еще более рассудительней и осмотрительней в своих делах, поступках и словах.

6 Тот, кто желает научиться понимать мудрые изречения и фразы, скрывающие в себе ценности Торы, кто желает понять слова мудрецов и получить ответы на сложные их вопросы, тот этого достигнет, если будет изучать наставления Шеломо.

Самуэль Бен Шимон - Книга Мишлей царя Шеломо

«Написано пером», 2017

Эл. издание

Самуэль Бен Шимон - Книга Мишлей царя Шеломо - Содержание

Часть 1

Глава 1 - Глава 9

Часть 2

Глава 10 - Глава 24

Часть 3

Глава 25 - Глава 31

Словарь