Бендас - Об истинном монашестве
Сегодня очень много самой разной литературы, которая учит саморазвитию и самоопределению, где есть разнообразные советы психологов, как улучшить жизнь и т. п . — можно найти все, что пожелает душа . Но есть книги, которые трудно читать: они заставляют анализировать свою жизнь, служение, взывают к совести и покаянию, ведут к отказу от привыных комфортных условий жизни, не дают возможности отмахнуться от небиблейских мотивов, методов и целей и т. д . Эти книги редки, оттого и ценны . Одна из немногих — честная, бескомпромиссная, принципиальная (но такая опасная для некоторых) книга Константина Бендаса «Об истинном монашестве», где изложены не только примеры христианских добродетелей и христианских ценностей, но и отдельные случаи из церковной жизни некоторых общин и так называемых «служителей», которые порочат звание христиан и лишают людей возможности спасения
Эта книга не толерантна, она не дипломатична, не либеральна, но остра, радикальна и не оставляет ни одного шанса для компромиссов, очень значительна для настоящего времени, современна, вскрывает острые недостатки церковных служений и грех называет грехом.
Наш брат словно возвращает нас к первоначальному взгляду на учение Христа, отойдя от которого, современная Церковь, проповедующая новомодные учения о процветании, дешёвой благодати, жизни без трудностей и ущерба для себя и пр . , оказалась в плену мирской системы управления и либеральных учений . Затронуты злободневные вопросы отношения к управлению церковью, где используются мирские методы, такие как коррупция, интриги, сплетни, клевета и ложь; семейные отношения ставятся во главу угла как возможность сделать общину местом семейного бизнеса . Поставлены остро и бескомпромиссно вопросы блуда, пьянства, финансовых нарушений . Чистота и святость в соответствии со Словом Божьим ставятся на первое место . Всё направлено на то, чтобы Церковь осталась местом служения, посвящения и поклонения Богу.
Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков
(Религиозный бестселлер)
Москва : Эксмо, 2021. — 224 с.
ISBN 978-5-04-119340-9
Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
ЖЕНЫ
- Имеющие как не имеющие
- Служение, Бог, семья . Расставь в должном порядке
- История не учит
- Венчание вместо рукоположения
- Пастор С . и пастырь З.
- Наша мама Тереза
- Прикарманенный совет
- Коррупционное отступление
- Околоцерковное рейдерство
- Яблони и яблоки
- Молюсь и надеюсь
- Плохой полицейский, хороший полицейский
- К женам
- К мужьям
- Муж жены Потифара
- Не поклоняйся им и не служи им
ДЕТИ
- В тихом омуте
- Когда дети господствуют
- Мальчик вне подозрений
- О чипсах
- Автомобиль и конец тюремного служения
- Пастор — не пастор
- К величию
- Интрига Ревекки — проклятия в поколениях
- К ситуации наших дней
- Нет ничего нового, или История не учит-2
- Династия или династия?
- От сыновей священника Илии до наших дней
- Хотел как лучше
- Подлинное отцовство
- Незавершенка
- Божьи планы и пути
ДЕНЬГИ
- Легенды и мифы учения о преуспевании
- Богатство апостола Павла
- Корень всех зол
- Мошенник под маской христианства
- Околоцерковный бизнес
- В Бога богатеть
ЛОЖЬ
- Лги и верь
- Врешь?
- Змеиный пример заразителен
- Ложь во тщеславие
- Позитивное исповедание
- Что написано пером
- Кривые пути
- Ложь по приказу
- Не понял, товарищ Бог
- Новое испытание
- Как бы правда
- Служба в армии
- Ложь во спасение
- Искажение Слова Божьего
- Ложь как образ жизни
- Поля господина Карабаса, или Чьих ты будешь?
АЛКОГОЛЬ
- Павел велел пить?
- Попивающие
- Пиво Лютера
- А что Россия?
- Кана Галилейская
- Жернов на шею
- Послание от Академика
- 0 %
- Грех не приходит один
- Деловой алкоголь
- Для благовестия
- Не соучаствуй
- Народная мудрость
- Из пастора Джона Мак-Артура
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОБ АВТОРЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Теперь понятно почему Бендас пропал из публичного поля РОСХВЕ, такой книге руководство точно не радо.
Смело.
Спасибо brat christifid
"Книга о вызовах, поражениях и победах во всем современном евангельском движении, в том числе за пределами России. Хотя, безусловно, будучи епископом Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) я вижу проблематику и нахожу сюжеты для притч в моей книге прежде всего в жизни нашего объединения". Константин Бендас