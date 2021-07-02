Сегодня очень много самой разной литературы, которая учит саморазвитию и самоопределению, где есть разнообразные советы психологов, как улучшить жизнь и т. п . — можно найти все, что пожелает душа . Но есть книги, которые трудно читать: они заставляют анализировать свою жизнь, служение, взывают к совести и покаянию, ведут к отказу от привыных комфортных условий жизни, не дают возможности отмахнуться от небиблейских мотивов, методов и целей и т. д . Эти книги редки, оттого и ценны . Одна из немногих — честная, бескомпромиссная, принципиальная (но такая опасная для некоторых) книга Константина Бендаса «Об истинном монашестве», где изложены не только примеры христианских добродетелей и христианских ценностей, но и отдельные случаи из церковной жизни некоторых общин и так называемых «служителей», которые порочат звание христиан и лишают людей возможности спасения

Эта книга не толерантна, она не дипломатична, не либеральна, но остра, радикальна и не оставляет ни одного шанса для компромиссов, очень значительна для настоящего времени, современна, вскрывает острые недостатки церковных служений и грех называет грехом.

Наш брат словно возвращает нас к первоначальному взгляду на учение Христа, отойдя от которого, современная Церковь, проповедующая новомодные учения о процветании, дешёвой благодати, жизни без трудностей и ущерба для себя и пр . , оказалась в плену мирской системы управления и либеральных учений . Затронуты злободневные вопросы отношения к управлению церковью, где используются мирские методы, такие как коррупция, интриги, сплетни, клевета и ложь; семейные отношения ставятся во главу угла как возможность сделать общину местом семейного бизнеса . Поставлены остро и бескомпромиссно вопросы блуда, пьянства, финансовых нарушений . Чистота и святость в соответствии со Словом Божьим ставятся на первое место . Всё направлено на то, чтобы Церковь осталась местом служения, посвящения и поклонения Богу.

Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков

(Религиозный бестселлер)

Москва : Эксмо, 2021. — 224 с.

ISBN 978-5-04-119340-9

Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ АВТОРА

ЖЕНЫ

Имеющие как не имеющие

Служение, Бог, семья . Расставь в должном порядке

История не учит

Венчание вместо рукоположения

Пастор С . и пастырь З.

Наша мама Тереза

Прикарманенный совет

Коррупционное отступление

Околоцерковное рейдерство

Яблони и яблоки

Молюсь и надеюсь

Плохой полицейский, хороший полицейский

К женам

К мужьям

Муж жены Потифара

Не поклоняйся им и не служи им

ДЕТИ

В тихом омуте

Когда дети господствуют

Мальчик вне подозрений

О чипсах

Автомобиль и конец тюремного служения

Пастор — не пастор

К величию

Интрига Ревекки — проклятия в поколениях

К ситуации наших дней

Нет ничего нового, или История не учит-2

Династия или династия?

От сыновей священника Илии до наших дней

Хотел как лучше

Подлинное отцовство

Незавершенка

Божьи планы и пути

ДЕНЬГИ

Легенды и мифы учения о преуспевании

Богатство апостола Павла

Корень всех зол

Мошенник под маской христианства

Околоцерковный бизнес

В Бога богатеть

ЛОЖЬ

Лги и верь

Врешь?

Змеиный пример заразителен

Ложь во тщеславие

Позитивное исповедание

Что написано пером

Кривые пути

Ложь по приказу

Не понял, товарищ Бог

Новое испытание

Как бы правда

Служба в армии

Ложь во спасение

Искажение Слова Божьего

Ложь как образ жизни

Поля господина Карабаса, или Чьих ты будешь?

АЛКОГОЛЬ

Павел велел пить?

Попивающие

Пиво Лютера

А что Россия?

Кана Галилейская

Жернов на шею

Послание от Академика

0 %

Грех не приходит один

Деловой алкоголь

Для благовестия

Не соучаствуй

Народная мудрость

Из пастора Джона Мак-Артура

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ОБ АВТОРЕ

БИБЛИОГРАФИЯ