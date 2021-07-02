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Бендас - Об истинном монашестве

Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics
Сегодня очень много самой разной литературы, которая учит саморазвитию и самоопределению, где есть разнообразные советы психологов, как улучшить жизнь и т. п . — можно найти все, что пожелает душа . Но есть книги, которые трудно читать: они заставляют анализировать свою жизнь, служение, взывают к совести и покаянию, ведут к отказу от привыных комфортных условий жизни, не дают возможности отмахнуться от небиблейских мотивов, методов и целей и т. д . Эти книги редки, оттого и ценны . Одна из немногих — честная, бескомпромиссная, принципиальная (но такая опасная для некоторых) книга Константина Бендаса «Об истинном монашестве», где изложены не только примеры христианских добродетелей и христианских ценностей, но и отдельные случаи из церковной жизни некоторых общин и так называемых «служителей», которые порочат звание христиан и лишают людей возможности спасения
Эта книга не толерантна, она не дипломатична, не либеральна, но остра, радикальна и не оставляет ни одного шанса для компромиссов, очень значительна для настоящего времени, современна, вскрывает острые недостатки церковных служений и грех называет грехом.
Наш брат словно возвращает нас к первоначальному взгляду на учение Христа, отойдя от которого, современная Церковь, проповедующая новомодные учения о процветании, дешёвой благодати, жизни без трудностей и ущерба для себя и пр . , оказалась в плену мирской системы управления и либеральных учений . Затронуты злободневные вопросы отношения к управлению церковью, где используются мирские методы, такие как коррупция, интриги, сплетни, клевета и ложь; семейные отношения ставятся во главу угла как возможность сделать общину местом семейного бизнеса . Поставлены остро и бескомпромиссно вопросы блуда, пьянства, финансовых нарушений . Чистота и святость в соответствии со Словом Божьим ставятся на первое место . Всё направлено на то, чтобы Церковь осталась местом служения, посвящения и поклонения Богу.

Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков

(Религиозный бестселлер)
Москва : Эксмо, 2021. — 224 с.
ISBN 978-5-04-119340-9

Константин Владимирович Бендас - Об истинном монашестве. Как сегодня жить в чистоте и святости среди пороков - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
ЖЕНЫ
  • Имеющие как не имеющие
  • Служение, Бог, семья . Расставь в должном порядке
  • История не учит
  • Венчание вместо рукоположения
  • Пастор С . и пастырь З.
  • Наша мама Тереза
  • Прикарманенный совет
  • Коррупционное отступление
  • Околоцерковное рейдерство
  • Яблони и яблоки
  • Молюсь и надеюсь
  • Плохой полицейский, хороший полицейский
  • К женам
  • К мужьям
  • Муж жены Потифара
  • Не поклоняйся им и не служи им
ДЕТИ
  • В тихом омуте
  • Когда дети господствуют
  • Мальчик вне подозрений
  • О чипсах
  • Автомобиль и конец тюремного служения
  • Пастор — не пастор
  • К величию
  • Интрига Ревекки — проклятия в поколениях
  • К ситуации наших дней
  • Нет ничего нового, или История не учит-2
  • Династия или династия?
  • От сыновей священника Илии до наших дней
  • Хотел как лучше
  • Подлинное отцовство
  • Незавершенка
  • Божьи планы и пути
ДЕНЬГИ
  • Легенды и мифы учения о преуспевании
  • Богатство апостола Павла
  • Корень всех зол
  • Мошенник под маской христианства
  • Околоцерковный бизнес
  • В Бога богатеть
ЛОЖЬ
  • Лги и верь
  • Врешь?
  • Змеиный пример заразителен
  • Ложь во тщеславие
  • Позитивное исповедание
  • Что написано пером
  • Кривые пути
  • Ложь по приказу
  • Не понял, товарищ Бог
  • Новое испытание
  • Как бы правда
  • Служба в армии
  • Ложь во спасение
  • Искажение Слова Божьего
  • Ложь как образ жизни
  • Поля господина Карабаса, или Чьих ты будешь?
АЛКОГОЛЬ
  • Павел велел пить?
  • Попивающие
  • Пиво Лютера
  • А что Россия?
  • Кана Галилейская
  • Жернов на шею
  • Послание от Академика
  • 0 %
  • Грех не приходит один
  • Деловой алкоголь
  • Для благовестия
  • Не соучаствуй
  • Народная мудрость
  • Из пастора Джона Мак-Артура
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОБ АВТОРЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 420
Rating 3.5 / 5
Added 02.07.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
3.5/5 (4)

Comments (2 comments)

A
AlexDigger 4 years ago

Теперь понятно почему Бендас пропал из публичного поля РОСХВЕ, такой книге руководство точно не радо.
Смело.

 

Спасибо brat christifid
L
lester69 5 years ago

"Книга о вызовах, поражениях и победах во всем современном евангельском движении, в том числе за пределами России. Хотя, безусловно, будучи епископом Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) я вижу проблематику и нахожу сюжеты для притч в моей книге прежде всего в жизни нашего объединения". Константин Бендас

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