Бенедикт XVI - Отцы Церкви

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, Philosophy
Series Современное богословие ББИ (31 books)

Он сообщает, что Климент «видел апостолов», «обращался с ними» и «имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими» (Против ересей, 3.3.3).

Более поздние свидетельства, относящиеся к IV-VI векам, приписывают Клименту титул мученика. Авторитет и репутация этого римского епископа были столь велики, что ему приписали целый ряд творений, хотя единственной работой, несомненно вышедшей из-под его пера, было Послание к Коринфянам.

Евсевий Кесарийский, великий «архивист» раннего христианства, представляет ее такими словами: «Имеется одно большое и удивительное письмо Климента, согласно признаваемое подлинным; оно написано от имени Римской церкви к церкви Коринфской... Мы знаем, что письмо это издавна читали народу во многих церквах; читают и теперь» (Церк. ист. 3:16). Этому письму придавалось почти каноническое значение.

В начале этого текста, написанного по-гречески, Климент сокрушается о том, что «внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастия и бедствия» (1:1) помешали ему вовремя вмешаться. Под этими «несчастьями» подразумеваются преследования христиан, учиненные Домицианом, поэтому дату составления послания следует отнести к периоду, наступившему непосредственно после кончины императора и прекращения преследований, т.е. после 96г.

Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина

Пер. с ит. (Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2012, -vi+ 184 с.

Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина - Содержание

Введение

  • ГЛАВА 1: Святой Климент Римский

  • ГЛАВА 2: Святой Игнатий Антиохийский

  • ГЛАВА 3: Святой Иустин, философ и мученик

  • ГЛАВА 4: Святой Ириней Лионский

  • ГЛАВА 5: Святой Климент Александрийский

  • ГЛАВА 6: Ориген Александрийский. I. Жизнь и писания

  • ГЛАВА 7: Ориген Александрийский. ІІ. Учение

  • ГЛАВА 8: Тертуллиан

  • ГЛАВА 9: Святой Киприан

  • ГЛАВА 10: Евсевий Кесарийский

  • ГЛАВА 11: Святой Афанасий Александрийский

  • ГЛАВА 12: Святой Кирилл Иерусалимский

  • ГЛАВА 13: Святой Василий. I. Жизнь и писания

  • ГЛАВА 14: Святой Василий. II. Учение

  • ГЛАВА 15: Святой Григорий Назианзин. I. Жизнь и писания

  • ГЛАВА 16: Святой Григорий Назианзин. ІІ. Учение

  • ГЛАВА 17: Святой Григорий Нисский. I. Жизнь и писания

  • ГЛАВА 18: Святой Григорий Нисский. II. Учение

  • ГЛАВА 19: Святой Иоанн Златоуст. I. Антиохийские годы

  • ГЛАВА 20: Святой Иоанн Златоуст. II. Константинопольские годы

  • ГЛАВА 21: Святой Кирилл Александрийский

  • ГЛАВА 22: Святой Иларий Пиктавийский

  • ГЛАВА 23: Святой Евсевий Верцелльский

  • ГЛАВА 24: Святой Амвросий

  • ГЛАВА 25: Святой Максим Туринский

  • ГЛАВА 26: Святой Иероним. I. Жизнь и писания

  • ГЛАВА 27: Святой Иероним. II. Учение

  • ГЛАВА 28: Афраат, или Персидский Мудрец

  • ГЛАВА 29: Святой Ефрем Сирин

  • ГЛАВА 30: Святой Хроматий Аквилейский

  • ГЛАВА 31: Святой Павлин Ноланский

  • ГЛАВА 32: Святой Августин. I. Жизнь

  • ГЛАВА 33: Святой Августин. II. Последние годы жизни

  • ГЛАВА 34: Святой Августин. III. Учение, вера и разум

  • ГЛАВА 35: Святой Августин. IV. Творения

  • ГЛАВА 36: Святой Августин. V. Три обращения

Related Books

All Books