Он сообщает, что Климент «видел апостолов», «обращался с ними» и «имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими» (Против ересей, 3.3.3).
Более поздние свидетельства, относящиеся к IV-VI векам, приписывают Клименту титул мученика. Авторитет и репутация этого римского епископа были столь велики, что ему приписали целый ряд творений, хотя единственной работой, несомненно вышедшей из-под его пера, было Послание к Коринфянам.
Евсевий Кесарийский, великий «архивист» раннего христианства, представляет ее такими словами: «Имеется одно большое и удивительное письмо Климента, согласно признаваемое подлинным; оно написано от имени Римской церкви к церкви Коринфской... Мы знаем, что письмо это издавна читали народу во многих церквах; читают и теперь» (Церк. ист. 3:16). Этому письму придавалось почти каноническое значение.
В начале этого текста, написанного по-гречески, Климент сокрушается о том, что «внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастия и бедствия» (1:1) помешали ему вовремя вмешаться. Под этими «несчастьями» подразумеваются преследования христиан, учиненные Домицианом, поэтому дату составления послания следует отнести к периоду, наступившему непосредственно после кончины императора и прекращения преследований, т.е. после 96г.
Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина
Пер. с ит. (Серия «Современное богословие»).
М.: Издательство ББИ, 2012, -vi+ 184 с.
Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина - Содержание
Введение
ГЛАВА 1: Святой Климент Римский
ГЛАВА 2: Святой Игнатий Антиохийский
ГЛАВА 3: Святой Иустин, философ и мученик
ГЛАВА 4: Святой Ириней Лионский
ГЛАВА 5: Святой Климент Александрийский
ГЛАВА 6: Ориген Александрийский. I. Жизнь и писания
ГЛАВА 7: Ориген Александрийский. ІІ. Учение
ГЛАВА 8: Тертуллиан
ГЛАВА 9: Святой Киприан
ГЛАВА 10: Евсевий Кесарийский
ГЛАВА 11: Святой Афанасий Александрийский
ГЛАВА 12: Святой Кирилл Иерусалимский
ГЛАВА 13: Святой Василий. I. Жизнь и писания
ГЛАВА 14: Святой Василий. II. Учение
ГЛАВА 15: Святой Григорий Назианзин. I. Жизнь и писания
ГЛАВА 16: Святой Григорий Назианзин. ІІ. Учение
ГЛАВА 17: Святой Григорий Нисский. I. Жизнь и писания
ГЛАВА 18: Святой Григорий Нисский. II. Учение
ГЛАВА 19: Святой Иоанн Златоуст. I. Антиохийские годы
ГЛАВА 20: Святой Иоанн Златоуст. II. Константинопольские годы
ГЛАВА 21: Святой Кирилл Александрийский
ГЛАВА 22: Святой Иларий Пиктавийский
ГЛАВА 23: Святой Евсевий Верцелльский
ГЛАВА 24: Святой Амвросий
ГЛАВА 25: Святой Максим Туринский
ГЛАВА 26: Святой Иероним. I. Жизнь и писания
ГЛАВА 27: Святой Иероним. II. Учение
ГЛАВА 28: Афраат, или Персидский Мудрец
ГЛАВА 29: Святой Ефрем Сирин
ГЛАВА 30: Святой Хроматий Аквилейский
ГЛАВА 31: Святой Павлин Ноланский
ГЛАВА 32: Святой Августин. I. Жизнь
ГЛАВА 33: Святой Августин. II. Последние годы жизни
ГЛАВА 34: Святой Августин. III. Учение, вера и разум
ГЛАВА 35: Святой Августин. IV. Творения
ГЛАВА 36: Святой Августин. V. Три обращения
