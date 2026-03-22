Он сообщает, что Климент «видел апостолов», «обращался с ними» и «имел проповедь апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими» (Против ересей, 3.3.3).

Более поздние свидетельства, относящиеся к IV-VI векам, приписывают Клименту титул мученика. Авторитет и репутация этого римского епископа были столь велики, что ему приписали целый ряд творений, хотя единственной работой, несомненно вышедшей из-под его пера, было Послание к Коринфянам.

Евсевий Кесарийский, великий «архивист» раннего христианства, представляет ее такими словами: «Имеется одно большое и удивительное письмо Климента, согласно признаваемое подлинным; оно написано от имени Римской церкви к церкви Коринфской... Мы знаем, что письмо это издавна читали народу во многих церквах; читают и теперь» (Церк. ист. 3:16). Этому письму придавалось почти каноническое значение.

В начале этого текста, написанного по-гречески, Климент сокрушается о том, что «внезапные и одно за другим случившиеся с нами несчастия и бедствия» (1:1) помешали ему вовремя вмешаться. Под этими «несчастьями» подразумеваются преследования христиан, учиненные Домицианом, поэтому дату составления послания следует отнести к периоду, наступившему непосредственно после кончины императора и прекращения преследований, т.е. после 96г.

Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина

Пер. с ит. (Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2012, -vi+ 184 с.

Бенедикт XVI - Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина - Содержание

Введение