Бенедиктов - Неопубликованные и забытые произведения

При подготовке сборника стихотворений Владимира Григорьевича Бенедиктова, вышедшего в Большой серии Библиотеки поэта, Б.В. Мельгунов в 1983 г. составил «Список оригинальных произведений В.Г. Бенедиктова, не включенных в настоящее издание». Согласно этому списку, речь идет о 48 произведениях (не считая некоторых текстов, авторство которых не удается установить достоверно). При этом Б.В. Мельгунов отмечает, что «этот список не может <…> считаться абсолютно полным», и потому «дальнейшие разыскания, по-видимому, еще выявят неизвестные и забытые стихотворения Бенедиктова». В процессе разысканий последующего времени удалось выявить полный текст стихов, читанных В.Г. Бенедиктовым на 50-летнем юбилее деятельности П.А. Вяземского 2 марта 1861 г., которые были известны Б.В. Мельгунову лишь во фрагментах. Также в посмертном издании «Стихотворений» В.Г. Бенедиктова, вышедшем под редакцией Я.П. Полонского, в третьем томе после раздела «Переводы и подражания» напечатаны стихотворения «Ты просто дурочка», «Смотрю ли я в твои глаза» и сказка «Джафар», по неизвестным нам причинам не учтенные Б.В. Мельгуновым 4. В целом же следует признать, что Б.В. Мельгуновым была проведена колоссальная разыскательская работа в архивах, давшая исчерпывающее представление о сохранившемся объеме оригинальной поэзии В.Г. Бенедиктова.

К сожалению, стихотворение, отмеченное Б.В. Мельгуновым в списке под № 26 – «Мысль на челе твоем, разум горит в твоем взоре…» с указанием места первой публикации: «Русская литература», 1982, № 3, с. 171 – не только не было напечатано в указанном журнале, но и не обнаружено нами в архивах и библиотеках. Напротив, в указанном журнале на с. 171 напечатано стихотворение «На Новый 1859 год» («О Боже! Укрепи нас в силах!..»), в отношении которого в списке указано, что оно не публиковалось и хранится в ИРЛИ. Также отметим, что при описании места публикации стихотворения под № 9 «Дорогим имянинникам Федору Николаевичу Глинке и графу Федору Петровичу Толстому» неверно указан год выхода газеты «Северная пчела» с публикацией (1848, тогда как правильно – 1858). В РГАЛИ хранится стихотворение «Его Превосходительству Якову Николаевичу Озерецковскому», название которого приведено в списке под № 10 с искажением фамилии адресата поэтического послания (ошибочно – Озерецкий).

Таким образом, публикуемая подборка включает 51 текст и является практически исчерпывающим дополнением к изданию стихотворений В.Г. Бенедиктова, выпущенному в 1983 г. в Большой серии Библиотеки поэта Б.В. Мельгуновым. Тексты 15 стихотворений публикуются впервые по рукописям, сохранившимся в фондах НИОР РГБ, РГАЛИ, Рукописного отдела Пушкинского Дома, ОР РНБ; остальные стихотворения републикуются из изданий XIX века, ставших к настоящему времени библиографической редкостью.

Бенедиктов В.Г. - Неопубликованные и забытые произведения

Москва : ФЛИНТА, 2023. – 742 с. : ил.

ISBN 978-5-9765-5115-2.

Бенедиктов В.Г. - Неопубликованные и забытые произведения – Содержание

ИЗ ПОЭЗИИ В.Г. БЕНЕДИКТОВА

Аполлону Майкову. Ответ

Благовещение (к картине Боровиковского)

К поэту

Послание

<Стихи, читанные 26 января… у А.М. Княжевича>

Стихи, читанные в день юбилея 50-летней службы тайного советника Федора Лаврентиевича Халчинского, 31го декабря 1853 года

Воспоминание о Крыме

Кипарис

Исход

После похорон А. А. К.

Встречное слово (собранию выпускных девиц)

Молитва. «Спаси, Господи, люди твоя»

Последний пир

Сознание силы

<Стихи, читанные на обеде в Академии художеств в честь Ф.П. Толстого> («На берегу Невы державной...»)

Его Превосходительству Якову Николаевичу Озерецковскому (в праздник Пасхи 15-го апреля 1856 года)

«Начальное мое есть Господу хваленье…»

Встречный голос (при торжественном входе его императорского величества в Санкт-Петербург после коронования)

К портрету государя императора Александра Николаевича (помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2)

К портрету государыни императрицы Марии Александровны (помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2)

Современная молитва

Обновы

Дорогим имянинникам Федору Николаевичу Глинке и графу Федору Петровичу Толстому. 17-го февраля 1858

14/26 июля 1858. Швальбах

К ней (Старая песня на новый лад)

Переложение псалма CXXV

На новый 1859 год

17 апреля 1859 г.

Могущество песни

Благодарность

Тост на юбилее его высокопревосходительства Александра Максимовича Княжевича (19-го января 1861 г.)

Великое дело

<Стихи, читанные на юбилей князя П.А. Вяземского 2 марта 1861 г.>

Вопросы (Читано в публичном чтении в пользу воскресных школ)

«Предчувственно он созерцает крест…»

<К портрету Ивана Карловича Гебгардта> («Всегда он рыбой был, влача свой век дурацкой…»)

К портрету Ивана Карловича Гебгардта («С широкою душой в широком полном теле…»)

Как больно!

Зимнее утро

К** («Кто в жизни и горе и счастие знал…»)

<Е.А. Штакеншнейдер> («Отправляюсь я через Висбаден…»)

<М.Ф. Штакеншнейдер> («Шлю Вам желанные тетради…»)

А.С. Станюковичу («Шлю вам поклон за доставленье…»)

Молодым супругам Цесаревичу и Цесаревне (от русского дворянства)

Подражание псалму LXXXI

Мне жаль

Разговор на чужбине

Прочитал я книгу

Ты просто дурочка

Смотрю ли я в твои глаза

Джафар. Сказка

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КАНТАТЫ В.Г. БЕНЕДИКТОВА ПО МОТИВАМ ПОЭМ Ю.-И. КРАШЕВСКОГО

Мильда

Ундины

ПЕРЕВОДЫ В.Г. БЕНЕДИКТОВА

Перевод В.Г. Бенедиктовым трагикомедии П. Корнеля «Сид»

П. Корнель. Сид

Пьеса И.-В. Гете «Torquato Tasso» в переводе В.Г. Бенедиктова

И.-В. Гете. Торквато Тассо

Перевод В.Г.Бенедиктовым мистерии Д.-Г. Байрона «Каин»

Дж.-Г. Байрон. Каин

Переводы В.Г. Бенедиктовым произведений А. Мицкевича

Первоцвет (Primula Veris)

Романтизм

Свитезянка

Могильный холм Мариси

(Молодая девушка, посторонний человек, Ясь, мать Мариси и бывшая ее подруга)

Пани Твардовская

Цветы

К….. («Быть бы мне лентою светлокаёмной…»)

The meeting of the waters («Долина чудная! На свете нет милее…»)

К М.

Новый год

Дева на распутьи (импровизация)

Сватовство

К Д.Д. («Пташечка! Чудные звуки ты мечешь…»)

Разговор

К Д.Д. (Элегия) («Когда бы на̀день лишь ты в душу мне вошла…»)

Воспоминание

«Поэзия! Где кисть, где краски все твои?..»

Ренегат

Сон (вариант)

Сон (вариант)

Засада (редакция варианта)

В.Г. Бенедиктов как переводчик А. Дюма в России

А. Дюма. Мнимая вдовушка

А. Дюма. Габриэль Де Белиль

А. Дюма, Ф. Гайярде. Нельская башня

А. Дюма. Стокгольм, Фонтенебло и Рим

ПРИЛОЖЕНИЕ