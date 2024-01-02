Бенедиктов - Неопубликованные и забытые произведения
При подготовке сборника стихотворений Владимира Григорьевича Бенедиктова, вышедшего в Большой серии Библиотеки поэта, Б.В. Мельгунов в 1983 г. составил «Список оригинальных произведений В.Г. Бенедиктова, не включенных в настоящее издание». Согласно этому списку, речь идет о 48 произведениях (не считая некоторых текстов, авторство которых не удается установить достоверно). При этом Б.В. Мельгунов отмечает, что «этот список не может <…> считаться абсолютно полным», и потому «дальнейшие разыскания, по-видимому, еще выявят неизвестные и забытые стихотворения Бенедиктова». В процессе разысканий последующего времени удалось выявить полный текст стихов, читанных В.Г. Бенедиктовым на 50-летнем юбилее деятельности П.А. Вяземского 2 марта 1861 г., которые были известны Б.В. Мельгунову лишь во фрагментах. Также в посмертном издании «Стихотворений» В.Г. Бенедиктова, вышедшем под редакцией Я.П. Полонского, в третьем томе после раздела «Переводы и подражания» напечатаны стихотворения «Ты просто дурочка», «Смотрю ли я в твои глаза» и сказка «Джафар», по неизвестным нам причинам не учтенные Б.В. Мельгуновым 4. В целом же следует признать, что Б.В. Мельгуновым была проведена колоссальная разыскательская работа в архивах, давшая исчерпывающее представление о сохранившемся объеме оригинальной поэзии В.Г. Бенедиктова.
К сожалению, стихотворение, отмеченное Б.В. Мельгуновым в списке под № 26 – «Мысль на челе твоем, разум горит в твоем взоре…» с указанием места первой публикации: «Русская литература», 1982, № 3, с. 171 – не только не было напечатано в указанном журнале, но и не обнаружено нами в архивах и библиотеках. Напротив, в указанном журнале на с. 171 напечатано стихотворение «На Новый 1859 год» («О Боже! Укрепи нас в силах!..»), в отношении которого в списке указано, что оно не публиковалось и хранится в ИРЛИ. Также отметим, что при описании места публикации стихотворения под № 9 «Дорогим имянинникам Федору Николаевичу Глинке и графу Федору Петровичу Толстому» неверно указан год выхода газеты «Северная пчела» с публикацией (1848, тогда как правильно – 1858). В РГАЛИ хранится стихотворение «Его Превосходительству Якову Николаевичу Озерецковскому», название которого приведено в списке под № 10 с искажением фамилии адресата поэтического послания (ошибочно – Озерецкий).
Таким образом, публикуемая подборка включает 51 текст и является практически исчерпывающим дополнением к изданию стихотворений В.Г. Бенедиктова, выпущенному в 1983 г. в Большой серии Библиотеки поэта Б.В. Мельгуновым. Тексты 15 стихотворений публикуются впервые по рукописям, сохранившимся в фондах НИОР РГБ, РГАЛИ, Рукописного отдела Пушкинского Дома, ОР РНБ; остальные стихотворения републикуются из изданий XIX века, ставших к настоящему времени библиографической редкостью.
Бенедиктов В.Г. - Неопубликованные и забытые произведения
Москва : ФЛИНТА, 2023. – 742 с. : ил.
ISBN 978-5-9765-5115-2.
Бенедиктов В.Г. - Неопубликованные и забытые произведения – Содержание
ИЗ ПОЭЗИИ В.Г. БЕНЕДИКТОВА
- Аполлону Майкову. Ответ
- Благовещение (к картине Боровиковского)
- К поэту
- Послание
- <Стихи, читанные 26 января… у А.М. Княжевича>
- Стихи, читанные в день юбилея 50-летней службы тайного советника Федора Лаврентиевича Халчинского, 31го декабря 1853 года
- Воспоминание о Крыме
- Кипарис
- Исход
- После похорон А. А. К.
- Встречное слово (собранию выпускных девиц)
- Молитва. «Спаси, Господи, люди твоя»
- Последний пир
- Сознание силы
- <Стихи, читанные на обеде в Академии художеств в честь Ф.П. Толстого> («На берегу Невы державной...»)
- Его Превосходительству Якову Николаевичу Озерецковскому (в праздник Пасхи 15-го апреля 1856 года)
- «Начальное мое есть Господу хваленье…»
- Встречный голос (при торжественном входе его императорского величества в Санкт-Петербург после коронования)
- К портрету государя императора Александра Николаевича (помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2)
- К портрету государыни императрицы Марии Александровны (помещенному в «Живописном сборнике», 1857, № 2)
- Современная молитва
- Обновы
- Дорогим имянинникам Федору Николаевичу Глинке и графу Федору Петровичу Толстому. 17-го февраля 1858
- 14/26 июля 1858. Швальбах
- К ней (Старая песня на новый лад)
- Переложение псалма CXXV
- На новый 1859 год
- 17 апреля 1859 г.
- Могущество песни
- Благодарность
- Тост на юбилее его высокопревосходительства Александра Максимовича Княжевича (19-го января 1861 г.)
- Великое дело
- <Стихи, читанные на юбилей князя П.А. Вяземского 2 марта 1861 г.>
- Вопросы (Читано в публичном чтении в пользу воскресных школ)
- «Предчувственно он созерцает крест…»
- <К портрету Ивана Карловича Гебгардта> («Всегда он рыбой был, влача свой век дурацкой…»)
- К портрету Ивана Карловича Гебгардта («С широкою душой в широком полном теле…»)
- Как больно!
- Зимнее утро
- К** («Кто в жизни и горе и счастие знал…»)
- <Е.А. Штакеншнейдер> («Отправляюсь я через Висбаден…»)
- <М.Ф. Штакеншнейдер> («Шлю Вам желанные тетради…»)
- А.С. Станюковичу («Шлю вам поклон за доставленье…»)
- Молодым супругам Цесаревичу и Цесаревне (от русского дворянства)
- Подражание псалму LXXXI
- Мне жаль
- Разговор на чужбине
- Прочитал я книгу
- Ты просто дурочка
- Смотрю ли я в твои глаза
- Джафар. Сказка
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КАНТАТЫ В.Г. БЕНЕДИКТОВА ПО МОТИВАМ ПОЭМ Ю.-И. КРАШЕВСКОГО
- Мильда
- Ундины
ПЕРЕВОДЫ В.Г. БЕНЕДИКТОВА
- Перевод В.Г. Бенедиктовым трагикомедии П. Корнеля «Сид»
- П. Корнель. Сид
- Пьеса И.-В. Гете «Torquato Tasso» в переводе В.Г. Бенедиктова
- И.-В. Гете. Торквато Тассо
- Перевод В.Г.Бенедиктовым мистерии Д.-Г. Байрона «Каин»
- Дж.-Г. Байрон. Каин
- Переводы В.Г. Бенедиктовым произведений А. Мицкевича
- Первоцвет (Primula Veris)
- Романтизм
- Свитезянка
- Могильный холм Мариси
- (Молодая девушка, посторонний человек, Ясь, мать Мариси и бывшая ее подруга)
- Пани Твардовская
- Цветы
- К….. («Быть бы мне лентою светлокаёмной…»)
- The meeting of the waters («Долина чудная! На свете нет милее…»)
- К М.
- Новый год
- Дева на распутьи (импровизация)
- Сватовство
- К Д.Д. («Пташечка! Чудные звуки ты мечешь…»)
- Разговор
- К Д.Д. (Элегия) («Когда бы на̀день лишь ты в душу мне вошла…»)
- Воспоминание
- «Поэзия! Где кисть, где краски все твои?..»
- Ренегат
- Сон (вариант)
- Сон (вариант)
- Засада (редакция варианта)
- В.Г. Бенедиктов как переводчик А. Дюма в России
- А. Дюма. Мнимая вдовушка
- А. Дюма. Габриэль Де Белиль
- А. Дюма, Ф. Гайярде. Нельская башня
- А. Дюма. Стокгольм, Фонтенебло и Рим
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Библиография переводов В.Г. Бенедиктова
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