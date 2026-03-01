Книга «Гримуар царя Соломона» (2015), подготовленная исследователем и переводчиком Иваном Бенгальским, открывает масштабный цикл работ, посвященных систематизации соломоновой магической традиции. В отличие от многих популярных изданий начала XX века, грешивших неточностями и сокращениями, данный труд опирается на выверенные латинские и французские первоисточники. Автор ставит своей целью представить читателю аутентичный корпус текстов, который лег в основу западного церемониального оккультизма, очистив его от поздних наслоений и вольных интерпретаций.
Центральное место в гримуаре занимает «Истинный ключ Соломона», включающий в себя разделы о небесной иерархии, вызове планетарных ангелов и освящении магических инструментов. Особый интерес представляют редкие практические наставления: методы создания голема, технологии изготовления астрономических перстней-талисманов и детальное описание двадцати двух магических колец, в которых, согласно преданию, заперты духи-помощники. Книга также содержит подробную систему планетарных колец, приписываемую Альберту Великому, что расширяет контекст исследования за пределы узко соломоновского круга.
Значительная часть издания посвящена священной геометрии магии — составлению пентаклей. Автор не только приводит изображения Великого Пентакля и символов семи планет, но и дает теоретическое обоснование их работы через симпатическую связь между мирами. Издание снабжено ценными приложениями и предостережениями, что делает его фундаментальным справочником для тех, кто изучает историю герметизма, каббалы и практической магии. Эта книга является важным шагом в деле восстановления качественной гримуарной традиции в России.
Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2015. — 304 с.
ISBN 978-5-9906390-1-0
Иван Бенгальский — Гримуар царя Соломона - Содержание
Истинный ключ Соломона: Фундаментальные наставления по работе с духами планетных часов и небесными сферами.
Магическая артефактология: Рецепты сплавов для перстней и детальное описание 22 талисманов для исполнения желаний.
Церемониальная практика: Ритуалы освящения инструментов и методы установления симпатической связи с тонким миром.
Священные Пентакли: Полный каталог пентаклей Троицы и семи классических планет с правилами их начертания.
Традиция Голема: Редкие сведения о методах создания искусственного существа в рамках соломоновой школы.
Критический анализ: Исправление ошибок прошлых переводчиков (в частности, Папюса и Трояновского).
