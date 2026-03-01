Бенгальский - Гримуар царя Соломона

Книга «Гримуар царя Соломона» (2015), подготовленная исследователем и переводчиком Иваном Бенгальским, открывает масштабный цикл работ, посвященных систематизации соломоновой магической традиции. В отличие от многих популярных изданий начала XX века, грешивших неточностями и сокращениями, данный труд опирается на выверенные латинские и французские первоисточники. Автор ставит своей целью представить читателю аутентичный корпус текстов, который лег в основу западного церемониального оккультизма, очистив его от поздних наслоений и вольных интерпретаций.

Центральное место в гримуаре занимает «Истинный ключ Соломона», включающий в себя разделы о небесной иерархии, вызове планетарных ангелов и освящении магических инструментов. Особый интерес представляют редкие практические наставления: методы создания голема, технологии изготовления астрономических перстней-талисманов и детальное описание двадцати двух магических колец, в которых, согласно преданию, заперты духи-помощники. Книга также содержит подробную систему планетарных колец, приписываемую Альберту Великому, что расширяет контекст исследования за пределы узко соломоновского круга.

Значительная часть издания посвящена священной геометрии магии — составлению пентаклей. Автор не только приводит изображения Великого Пентакля и символов семи планет, но и дает теоретическое обоснование их работы через симпатическую связь между мирами. Издание снабжено ценными приложениями и предостережениями, что делает его фундаментальным справочником для тех, кто изучает историю герметизма, каббалы и практической магии. Эта книга является важным шагом в деле восстановления качественной гримуарной традиции в России.

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2015. — 304 с.

ISBN 978-5-9906390-1-0

