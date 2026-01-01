Діяльність, яку сьогодні називають пасторським консультуванням, — феномен відносно новий. Цей напрямок виник у першій декаді двадцятого століття, коли пастори Нової Англії почали обмірковувати, як наукові досягнення психології можуть послужити духовному життю церкви. Протягом десятиліть пасторське консультування шукало баланс між методами психотерапії та традиційним біблійним душепіклуванням, іноді впадаючи в крайнощі повного копіювання світських методик або абсолютного ігнорування психології.

Золота середина полягає у гармонійному поєднанні специфіки пасторства та психологічної обізнаності. Консультування як служіння найкраще сприймати крізь призму двох складників: традицій християнського душепіклування та доречних напрацювань сучасної психотерапії. Це дозволяє зберігати унікальну роль пастора та ресурси християнського служіння, не втрачаючи при цьому терапевтичної ефективності.

Словосполучення «турбота про душі» походить від латинського cura animarum. Поняття cura охоплює два аспекти: турботу (дії для підтримки добробуту) та лікування або терапію (дії для відновлення здоров’я). Історично християнське душепіклування завжди поєднувало ці значення, надаючи як моральну підтримку, так і дбаючи про цілісне зцілення та реабілітацію особистості.

Д-р Девід Беннер — Стратегічне пасторське консультування

К.: Брайт Стар Паблішинг, 2017. — 190 с.

I8ВN 978-617-7418-43-5

Девід Беннер — Стратегічне пасторське консультування — Зміст

Розділ І. ПАСТОРСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ДУШЕПІКЛУВАННЯ

Християнське душепіклування

Християнська дружба

Пасторське служіння

Пасторська опіка

Духовне скерування

Пасторське консультування

Розділ II. УНІКАЛЬНІСТЬ ПАСТОРСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Підготовка пастора-консультанта

Роль пастора-консультанта

Контекст пасторського консультування

Мета пасторського консультування

Ресурси пасторського консультування

Визначення пасторського консультування

У захист короткотривалої пасторської консультації

Розділ III. МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПАСТОРСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Недовготривале і обмежене у часі консультування

Активний і директивний консультант

Партнерські стосунки

Концентрація на ключовій проблемі

Необхідність лімітів

Цілісний підхід до консультування

Структуроване консультування

Консультування на основі домашніх завдань

Консультування на основі церкви

Консультування, зосереджене на духовному

Суто християнське консультування

Розділ IV. ЕТАПИ Й ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАСТОРСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зустріч

Установлення зв’язку та визначення меж

З’ясування головної проблеми та її контексту

Діагностування проблеми з точки зору пастора

Узгодження проблеми

Етап участі

Дослідження відчуттів

Аналіз способу мислення

Аналіз поведінки

Етап виходу

Оцінювання успіху та невирішені питання

Організація переходу до спеціаліста

Завершення консультування

Розділ V. АНАЛІЗ РЕАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ. ЗАСТОСУВАННЯ П’ЯТИ СЕСІЙ НА ПРИКЛАДІ ЕЛЛЕН

Перша сесія

Друга сесія

Третя сесія

Четверта сесія

П’ята сесія

Розділ VI. БІЛЛ: ПРИКЛАД КОНСУЛЬТУВАННЯ ЗА ОДНУ СЕСІЮ

Сесія - за кілька днів по тому

ДОДАТОК