Беннетт - Исторический фон Нового Завета

Книга «Исторический фон Нового Завета» стремится дать краткий обзор известных ученым и историкам данных, относящихся к периоду между Ветхим и Новым Заветами, и обеспечить историческую основу для понимания мира Нового Завета. Данная публикация предназначена для пасторов, лидеров церквей и заинтересованных членов церкви, которые ищут более глубокого понимания Библии и христианской веры.

В частности, одним из недостатков пастырской подготовки является отсутствие знаний о культуре и мире Библии. По этой причине даже у самых искренних и посвященных служителей могут возникать трудности при интерпретации идей, и особенно нюансов смысла Библии для людей, которым они служат. Книга не является всеобъемлющей, так как в основном она охватывает в первую очередь период до Нового Завета и период жизни Иисуса Христа, лишь изредка даются ссылки на события, которые мы находим позже в Новом Завете.

Автор надеется, что в будущем будет подготовлена вторая книга, которая выйдет за рамки периода жизни Иисуса, где будет рассмотрен мир первого века христианства. Но в этой книге идея заключается в том, чтобы представить некоторые из основных моментов, которые могут быть полезны для лучшего понимания и интерпретации Нового Завета.

Автор надеется, что эта книга будет служить в качестве основного ресурса для читателя, интересующегося событиями, происшедшими в период между Ветхим и Новым Заветами. Сам текст возник из курса лекций по библейской истории, прочитанных автором в Первой Объединенной Методистской церкви в Мариетте, Джорджия (США), а позже в Балтской методистской духовной семинарии в Таллине (Эстония) и на теологическом отделении Христианского гуманитарно-экономического открытого университета в Одессе (Украина) в течение ряда лет.

Книга начинается общим введением в мир Нового Завета. Новый Завет открывает совершенно другой мир, в котором жил еврейский народ, по сравнению с тем, о котором мы читаем в последних книгах Ветхого Завета. Хорошо известно, что Рим к тому времени правил над Средиземноморьем. Но, то, как это произошло, какие были последствия и трудности для еврейского народа в этом процессе, представляет значительную часть истории Нового Завета Так, почему евреи презирали римский контроль? Почему существовала такая сильная ненависть между самаряна-ми и евреями? Почему Закон и особенно суббота в конечном счете стали настолько важными в еврейской жизни и вере? Почему учение Иисуса бросало вызов жизни и смерти еврейским лидерам? При существовании множества подходов к осуществлению этой задачи автор использовал историко-хронологический метод, следующий в большей или меньшей степени порядку событий в жизни и служении Иисуса, с комментариями и обсуждениями по ходу.

Проживая, обучаясь и путешествуя по Израилю во время своей работы над докторской диссертацией, автору стало ясно, что Евангелия на самом деле склонны придерживаться хронологического порядка, когда они повествуют о деятельности Иисуса (за исключением Евангелия от Матфея, которое преследует другую цель). Знание некоторых контекстуальных особенностей, например того, как климат и времена года влияли на путешествия и активность в регионе, наряду с самим текстом позволяет проследить многие моменты в жизни и служении Иисуса в течение трех лет публичного служения по неделям или по крайней мере по месяцам. Имея эту дополнительную информацию, можно разработать своего рода «хронологическое повествование» Нового Завета, с помощью которого воссоздать исторический и культурный фон того времени.

Ричард Беннетт - Исторический фон Нового Завета

Пер. с англ. В. Куриленко

Одесса: Христианский гуманитарно-экономический открытый университет, 2015. — 216 с, ил.

ISBN 978-584-0402-63-4

Ричард Беннетт - Исторический фон Нового Завета - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Окончание Ветхого Завета

Глава 2. Межзаветный период до независимости

Глава 3. Независимое Иудейское царство

Глава 4. «Во дни кесаря Августа...»

Глава 5. Иерусалим во времена Иисуса Христа

Глава 6. Повествование о рождении Иисуса

Глава 7. Исторический фон служения Иисуса Христа

Глава 8. Чудеса, знамения, учение

Глава 9. Последняя (Страстная) неделя

Дополнение

Избранная библиография

Об авторе

Приложение

2016-07-04