К наиболее важным памятникам относятся: строения (жилища и общественные здания), поселения (деревни, города и их архитектура), гончарные изделия, оружие, орудия труда, и хозяйственная утварь, гробницы, приношения и надписи. Библейская археология — это специфическая область археологической науки, в которой используются определенные методы и подходы для объяснения археологических находок. Фактически библейская археология является одним из наиболее ранних разделов культурной антропологии. Библейская археология до первой половины XIX века пребывала в «романтической» стадии развития. Это было время искателей сокровищ и охотников за предметами старины.

Такой «романтизм» в отношении археологии имеет глубокие корни в истории. Вавилонский царь Набонид (Nabonidus) потерял свое царство, когда проводил раскопки древних цивилизаций, существовавших за тысячи лет до него.Он временно доверил царство своему племяннику Валтасару, чтобы тот правил в его отсутствие, и таким образом Набонид (Nabonidus) мог свободно заниматься своим любимым делом. Он проводил раскопки в песках древней Азии, когда Персидская армия окружила Вавилон. Во время пира, устроенного царем Валтасаром, явилась надпись на стене царского дворца и в ту же самую ночь Валтасар был убит.

Древние римляне обыскивали города и разрушенные поселения древних греков в поисках статуй и мозаик, которыми можно было бы украсть свои дома и виллы. Когда Наполеон в 1798 году вошел в Египет, он взял с собой группу ученых, которые изучали египетские древности и вывозили лучшие археологические находки во Францию. Экспедиция Наполеона в Египет пробудила интерес Франции к этому региону, и в дальнейшем небольшие группы ученых неоднократно посещали Египет для проведения археологических исследований.

Ричард Беннетт - Введение в библейскую археологию и археологию Иерусалима

Одесса ,2017

Ричард Беннетт - Введение в библейскую археологию и археологию Иерусалима - Оглавление

Предисловие

Часть 1. АРХЕОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Введение

1.1.Элементы археологии

1.2.Методы и способы датировки

1.3.Метод абсолютного хронологического датирования

Часть 2. АРХЕОЛОГИЯ ИЕРУСАЛИМА