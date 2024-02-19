Бентли Майкл - Жить для Христа в языческом мире - книги и модуль BibleQuote
Иногда мы думаем, как прекрасно было бы встретиться с кем-то из двенадцати избранных учеников Христа, которые постоянно сопровождали Его в течение последних лет жизни на земле. Они могли бы рассказать нам намного больше, чем сказано в Евангелиях.
Однако, исследуя послания Петра, одного из самых близких соратников нашего Господа, мы не находим в них никакой дополнительной информации о том, что Иисус сделал в течение приблизительно тридцати лет Своей земной жизни.
Действительно ли эти послания были написаны апостолом Петром? Либеральные ученые как бы не замечают ясное утверждение первого стиха и говорят, что на самом деле это послание было написано несколько лет спустя после смерти Петра. Они пытаются доказать, что Библия — это простая книга, написанная людьми, а не непогрешимое Слово Божье. Некоторые из них заявляют, что Петр — необразованный галилейский рыбак — не мог в совершенстве овладеть прекрасным греческим языком и, следовательно, написать это послание. В качестве доказательства они приводят текст Д. Ап. 4:13, где говорится, что Петр и Иоанн были людьми «простыми и некнижными».
В ответ на это можно возразить, что торговец, живший в Галилее, часто имел дело с людьми, говорящими на греческом языке. К примеру, жители отдаленных частей Уэльса владеют английским языком так же свободно, как и родным валлийским. Петр также мог хорошо знать греческий язык. Кроме того, из четвертой главы книги Деяний Апостолов мы узнаем, что Петр и Иоанн были на допросе у «начальников... и старейшин, и книжников», которые могли пристрастно оценить способности своих врагов.
Майкл Бентли – Жить для Христа в языческом мире - Простое толкование Первого и Второго послания апостола Петра
Перевод с английского. – Харьков: Издатель Д. Ф. Ткаченко, 2002. – 256 с.
ISBN 966-8022-01-7
Майкл Бентли – Жить для Христа в языческом мире – Содержание
Предисловие
Первое послание Петра
- 1 Автор послания (1:1)
- 2 Люди, которым адресовано послание (1:1, 2)
- 3 Считайте свои благословения (1:3-5)
- 4 Благословения страданий (1:6-9)
- 5 Открывшаяся благодать Божья (1:10-12)
- 6 Образцовая христианская жизнь (1:13-17)
- 7 Наше великое искупление (1:17-21)
- 8 Благословения Слова Божьего (1:22-25)
- 9 Продолжайте возрастать! (2:1-3)
- 10 Образ Церкви (2:4-8)
- 11 Предназначение Церкви (2:9, 10)
- 12 Как должен вести себя христианин (2:11, 12)
- 13 Отношение христианина к властям (2:13-17)
- 14 Отношение христианина к обществу (2:18-20)
- 15 Для чего пострадал Христос (2:21-25)
- 16 Обязанности жен (3:1-6)
- 17 Обязанности мужей (3:7)
- 18 Каким должно быть общение в церкви (3:8-12)
- 19 О страданиях (3:13-17)
- 20 Чудо спасения (3:18-22)
- 21 Жить для Бога (4:1-6)
- 22 Практическая жизнь христианина (4:7-11)
- 23 Радость в страданиях (4:12-19)
- 24 Обязанности служителей церкви (5:1-4)
- 25 О смирении (5:5-7)
- 26 О вере (5:8-11)
- 27 Постскриптум (5:12-14)
Второе послание Петра
- 28 Введение во Второе послание Петра (1:1, 2)
- 29 Духовный рост (1:3-7)
- 30 Непрерывный духовный рост (1:8-11)
- 31 Значение личного свидетельства (1:12-18)
- 32 Непоколебимость Слова Божьего (1:19-21)
- 33 Опасность лжеучителей (2:1-10)
- 34 Похоти лжеучителей (2:10-16)
- 35 Пустота лжеучителей (2:17-22)
- 36 Христос грядет! (3:1-9)
- 37 День Господень (3:10-16)
- 38 Возрастание в благодати и познании (3:17-18)
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