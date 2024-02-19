Иногда мы думаем, как прекрасно было бы встретиться с кем-то из двенадцати избранных учеников Христа, которые постоянно сопровождали Его в течение последних лет жизни на земле. Они могли бы рассказать нам намного больше, чем сказано в Евангелиях.

Однако, исследуя послания Петра, одного из самых близких соратников нашего Господа, мы не находим в них никакой дополнительной информации о том, что Иисус сделал в течение приблизительно тридцати лет Своей земной жизни.

Действительно ли эти послания были написаны апостолом Петром? Либеральные ученые как бы не замечают ясное утверждение первого стиха и говорят, что на самом деле это послание было написано несколько лет спустя после смерти Петра. Они пытаются доказать, что Библия — это простая книга, написанная людьми, а не непогрешимое Слово Божье. Некоторые из них заявляют, что Петр — необразованный галилейский рыбак — не мог в совершенстве овладеть прекрасным греческим языком и, следовательно, написать это послание. В качестве доказательства они приводят текст Д. Ап. 4:13, где говорится, что Петр и Иоанн были людьми «простыми и некнижными».

В ответ на это можно возразить, что торговец, живший в Галилее, часто имел дело с людьми, говорящими на греческом языке. К примеру, жители отдаленных частей Уэльса владеют английским языком так же свободно, как и родным валлийским. Петр также мог хорошо знать греческий язык. Кроме того, из четвертой главы книги Деяний Апостолов мы узнаем, что Петр и Иоанн были на допросе у «начальников... и старейшин, и книжников», которые могли пристрастно оценить способности своих врагов.

Майкл Бентли – Жить для Христа в языческом мире - Простое толкование Первого и Второго послания апостола Петра

Перевод с английского. – Харьков: Издатель Д. Ф. Ткаченко, 2002. – 256 с.

ISBN 966-8022-01-7

Майкл Бентли – Жить для Христа в языческом мире – Содержание

Предисловие

Первое послание Петра

1 Автор послания (1:1)

2 Люди, которым адресовано послание (1:1, 2)

3 Считайте свои благословения (1:3-5)

4 Благословения страданий (1:6-9)

5 Открывшаяся благодать Божья (1:10-12)

6 Образцовая христианская жизнь (1:13-17)

7 Наше великое искупление (1:17-21)

8 Благословения Слова Божьего (1:22-25)

9 Продолжайте возрастать! (2:1-3)

10 Образ Церкви (2:4-8)

11 Предназначение Церкви (2:9, 10)

12 Как должен вести себя христианин (2:11, 12)

13 Отношение христианина к властям (2:13-17)

14 Отношение христианина к обществу (2:18-20)

15 Для чего пострадал Христос (2:21-25)

16 Обязанности жен (3:1-6)

17 Обязанности мужей (3:7)

18 Каким должно быть общение в церкви (3:8-12)

19 О страданиях (3:13-17)

20 Чудо спасения (3:18-22)

21 Жить для Бога (4:1-6)

22 Практическая жизнь христианина (4:7-11)

23 Радость в страданиях (4:12-19)

24 Обязанности служителей церкви (5:1-4)

25 О смирении (5:5-7)

26 О вере (5:8-11)

27 Постскриптум (5:12-14)

Второе послание Петра

28 Введение во Второе послание Петра (1:1, 2)

29 Духовный рост (1:3-7)

30 Непрерывный духовный рост (1:8-11)

31 Значение личного свидетельства (1:12-18)

32 Непоколебимость Слова Божьего (1:19-21)

33 Опасность лжеучителей (2:1-10)

34 Похоти лжеучителей (2:10-16)

35 Пустота лжеучителей (2:17-22)

36 Христос грядет! (3:1-9)

37 День Господень (3:10-16)

38 Возрастание в благодати и познании (3:17-18)

Ссылки