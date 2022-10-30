Бентон - Большая мечта для маленькой церкви
Если церковь, членом которой мы являемся, очень маленькая, то у нас есть выбор: либо повесить голову и впасть в уныние, либо признать, что именно в этой небольшой общине мы можем лучше всего послужить Господу. Вам кажется мое последнее утверждение до безобразия оптимистичным ? А я убежден, что в нем есть здравый смысл, и вот почему. Божьи мысли — не наши мысли. Он действует не так, как ожидает этот мир. Наш небесный Отец мыслит, если можно так выразиться, нестандартно. Наш Бог — это Бог, который избирает смиренных и униженных для посрамления гордых и надменных и немощных мира для посрамления сильных, чтобы вся слава принадлежала Ему (1 Кор. 1: 27). Ваша церковь мала и немощна ? Тогда у вас есть возможность лучше других прославить Бога.
Подумайте, кому достается слава, когда кто-то исповедует веру в Христа ? Сегодня уже никого не удивляет, когда люди «принимают веру» на больших собраниях, где используются специальные технологии, звучит возбуждающая музыка и на сцене выступает проповедник-актер. «В толпе этим никого не удивишь», — говорят некоторые. Они объясняют эти «обращения» всеобщей истерией, внутренней потребностью человека принадлежать к какой-то группе, намеренным или ненамеренным манипулированием сознания, имеющим место на больших собраниях. Однако если в какой-нибудь церквушке, которую посещает пара старушек и один слепой с собакой-поводырем, кто-то искренно обращается к Христу, тогда люди на самом деле удивляются. Они не понимают, почему человек обращается, что его привлекает. Неверующие родственники и друзья приходят в недоумение. Им кажется, что происходят чудеса, и это на самом деле так. Вся слава принадлежит Богу.
Джон Бентон - Большая мечта для маленькой церкви - Как выжить и преуспеть небольшой общине
пер. с англ.
2-е изд., испр.
Минск : А. Н. Вараксин, 2022. 176 с.
ISBN 978-985-7299-29-4
Джон Бентон - Большая мечта для маленькой церкви - Как выжить и преуспеть небольшой общине - Оглавление
Вступление
- 1. Малые церкви стоят перед выбором
- 2. Как сатана вредит поместной церкви
- 3. Что делает любовь
- 4. Качественное присутствие
- 5. Качественный прием
- 6. Качественное учение
- 7. Качественное гостеприимство
- 8. Качественная молитва
- 9. Как бороться с унынием в маленькой церкви
- 10. Помощь с небес
- 11. Послание Иисуса малой церкви
Приложение. В помощь проповеднику
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