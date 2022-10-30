Если церковь, членом которой мы являемся, очень маленькая, то у нас есть выбор: либо повесить голову и впасть в уныние, либо признать, что именно в этой небольшой общине мы можем лучше всего послужить Господу. Вам кажется мое последнее утверждение до безобразия оптимистичным ? А я убежден, что в нем есть здравый смысл, и вот почему. Божьи мысли — не наши мысли. Он действует не так, как ожидает этот мир. Наш небесный Отец мыслит, если можно так выразиться, нестандартно. Наш Бог — это Бог, который избирает смиренных и униженных для посрамления гордых и надменных и немощных мира для посрамления сильных, чтобы вся слава принадлежала Ему (1 Кор. 1: 27). Ваша церковь мала и немощна ? Тогда у вас есть возможность лучше других прославить Бога.

Подумайте, кому достается слава, когда кто-то исповедует веру в Христа ? Сегодня уже никого не удивляет, когда люди «принимают веру» на больших собраниях, где используются специальные технологии, звучит возбуждающая музыка и на сцене выступает проповедник-актер. «В толпе этим никого не удивишь», — говорят некоторые. Они объясняют эти «обращения» всеобщей истерией, внутренней потребностью человека принадлежать к какой-то группе, намеренным или ненамеренным манипулированием сознания, имеющим место на больших собраниях. Однако если в какой-нибудь церквушке, которую посещает пара старушек и один слепой с собакой-поводырем, кто-то искренно обращается к Христу, тогда люди на самом деле удивляются. Они не понимают, почему человек обращается, что его привлекает. Неверующие родственники и друзья приходят в недоумение. Им кажется, что происходят чудеса, и это на самом деле так. Вся слава принадлежит Богу.

Джон Бентон - Большая мечта для маленькой церкви - Как выжить и преуспеть небольшой общине

пер. с англ.

2-е изд., испр.

Минск : А. Н. Вараксин, 2022. 176 с.

ISBN 978-985-7299-29-4

Джон Бентон - Большая мечта для маленькой церкви - Как выжить и преуспеть небольшой общине - Оглавление

Вступление

1. Малые церкви стоят перед выбором

2. Как сатана вредит поместной церкви

3. Что делает любовь

4. Качественное присутствие

5. Качественный прием

6. Качественное учение

7. Качественное гостеприимство

8. Качественная молитва

9. Как бороться с унынием в маленькой церкви

10. Помощь с небес

11. Послание Иисуса малой церкви

Приложение. В помощь проповеднику