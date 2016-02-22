Книга пророчеств Малахии датируется серединой следующего, пятого, столетия до Рождества Христова. Хотя в книге нет точных дат, указывающих на это, по трем причинам это очевидно.

Во-первых, книга описывает период, когда Иерусалимский храм был уже восстановлен после возвращения евреев из вавилонского пленения. Прошло достаточно времени с тех пор, как возобновилось служение в храме, и даже угасло первоначальное воодушевление в связи с этим.

Во-вторых, книга говорит, что в это время евреями и Иерусалимом управлял персидский князь (1, 8), что указывает период после изгнания. В-третьих, Неемия и Ездра руководили возвращением евреев на родину и восстановлением Иерусалима в пятом столетии до Рождества Христова, и имеется прямое соответствие между событиями, описанными в книге Малахии и теми, о которых читаем в книгах Ездры и Неемии.

Джон Бентон - Потеря связи с живым Богом - Книга пророка Малахии

Пер. с англ. — Xарьков, Д. Ф. Ткаченко, 2001. — 160 с.

ISBN 966-95873-7-9

Джон Бентон - Потеря связи с живым Богом - Книга пророка Малахии - Содержание

Введение

1. Исторический фон

Раздел 1: Божий завет любви к Израилю

2. Завет любви (1:1—5)

Раздел 2: Священники не выполняют своего служения

3. Благоговение (1:6—14)

4. Последние предупреждения для начальствующих (2:1—9)

Раздел 3: Неспособность народа соблюдать завет

5. Каким образом люди теряют связь с Богом? (2:10)

6. Смешанные браки (2:11—12)

7. Храни твой дух (2:13—16)

8. Очищающий огонь (2:17—3:5)

9. Покаяние, вера и окна небесные (3:6—12)

10. Два вида речи (3:13—18)

Раздел 4: Предупреждение о суде и призыв хранить завет

11. День Господень (4:1—6)

Заключение

Примечания

Джон Бентон - Книга пророка Малахии - Потеря связи с живым Богом - Введение

В жизни верующего человека или в жизни церкви бывают такие периоды, которые становятся поворотными. Они могут быть восхитительными или очень болезненными.

Когда наша церковь начала изучать пророчества Малахии, я почти ничего не знал о них, за исключением того, что это последняя книга Ветхого Завета. Кажется, еще на утренних занятиях воскресной школы, весной 1982 года, делая обзор этой маленькой удивительной книги, мы отметили эти поворотные моменты. Затронутые в ней серьезные темы встряхнули нас до основания.

Каким-то образом нам открылись болезни и проблемы, присущие всем церквам и нашей общине в частности. Лица присутствующих выражали удивление: «Что же сейчас скажет пастор?» И пастор иногда размышлял над этим вопросом тоже! Мы знали, что Бог обращается к нам, как к малому стаду. Это было время размышления, особенно для меня и для других служителей, потому что от нас, как от руководителей, требуется посвящение и исполнение долга. Но это очень ободрило нас. Подобно тому как холодный душ восстанавливает силы атлета, так Малахия коснулся и оживил нас. Наша вера и любовь к Небесному Отцу обновились и получили новый толчок. Я не могу назвать следующие главы академическими теологическими исследованиями, но в продолжение этих занятий мы учились, как поддерживать живые отношения с Богом.

Это скорее серия практических проповедей на книгу Малахии, чем текстологические комментарии. Но я уверен, что действие пламенного слова пророка не будет тщетным.

Джон Бентон Гилдфорд Август 1985

Джон Бентон - Потеря связи с живым Богом - Исторический фон

Никто в точности не знает, кем был Малахия. Его имя обозначает «мой посланник» — сокращенная форма от «посланник Господа». Интересно, что слово «посланник» встречается в этой маленькой книге три раза (см. 2, 7 и 3, 1). Малахия действительно был посланником. Не менее 45 стихов из 55-ти, содержащихся в его книге, записаны как личное обращение Бога к Своему народу Израилю. В некоторых ранних иудейских источниках есть свидетельства, что имя «Малахия» могло быть псевдонимом Ездры, книжника, написавшего другую книгу Ветхого Завета.

Но мы не можем утверждать это с полной уверенностью. Однако трудность определения, кем был Малахия, напоминает нам об одном из главных принципов Христова служения. Проповедники и христианские работники должны привлекать внимание не к себе, а к Спасителю и Евангелию. Не человек важен, а его проповедь (2 Кор. 4, 5). Малахия с радостью остался бы неизвестным, чтобы люди думали не о нем, а о том, что сказал Бог.

В ветхозаветное время евреи были особым Божьим народом. Он Сам избрал их и заключил с ними завет. Бог пообещал благословить Израиль, и Израиль обещал быть верным Богу. Но уже в начале чтения Ветхого Завета мы обнаруживаем, что, хотя Бог хранил Свое обещание, Израиль часто нарушал его. На протяжении шестого столетия до Рождества Христова из-за грехов и непокорности народа Бог допускал, чтобы вавилоняне поражали и побеждали израильтян. Иерусалим и изумительный храм для поклонения Богу были разрушены, и люди в продолжение 70 лет находились в вавилонском изгнании. Это смирило их и побудило обратиться к Господу всем сердцем (Иеремия 29, 10—13).