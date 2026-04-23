Бенуа - Коммунизм и нацизм

Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science

В своей книге Ален де Бенуа проводит глубокий сравнительный анализ двух самых сокрушительных идеологий XX века — коммунизма и нацизма. Отталкиваясь от выхода «Черной книги коммунизма», автор исследует парадокс: почему при сопоставимых масштабах репрессий нацизм безоговорочно осужден как «абсолютное зло», в то время как коммунизм часто воспринимается на Западе как «благородная идея с плохой реализацией». Философ вскрывает идеологические корни этой избирательности, указывая на общее происхождение коммунизма и либеральной демократии из эпохи Просвещения.

Особое внимание уделяется теории тоталитаризма Ханны Арендт и её применимости к сталинскому и гитлеровскому режимам. Де Бенуа детально анализирует механизмы управления, контроль над массовым сознанием и само происхождение понятий «фашизм» и «антифашизм», утверждая, что многие привычные термины являются скорее продуктами советской пропаганды, чем научными категориями. Это интеллектуальное исследование бросает вызов устоявшимся историческим мифам и призывает к беспристрастному анализу трагедий прошлого, дистанцированному от «диктатуры памяти».

Ален де Бенуа — Коммунизм и нацизм — Двадцать пять очерков о тоталитаризме XX столетия (1917–1989)

М.: Тотенбург, 2021. — 178 с.
ISBN 978-5-92162-363-7

Ален де Бенуа — Коммунизм и нацизм — Содержание

  • Предисловие переводчика

Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю.

Related Books

All Books