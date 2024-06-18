Бенуа - Традиция и консервативная мысль

Незадолго до своей смерти, подводя итог жизненному пути, он говорил, что был «патафизиком» в 20 лет, «ситуационистом» — в 30, «утопистом» — в 40, «трансверсалистом» — в 50, «вирусологом и металеп- тиком» — в 60. В его творчестве речь идет о симулякрах, вирусах, фатальной стратегии, аттракторах и соблазне. Иными словами, социология Жана Бодрийяра не похожа на другие социологические теории.

Бодрийяр родился в Реймсе в 1929 году в семье, имевшей крестьянские корни и происходившей из Арденн (но его отец был жандармом). В начальной школе учителя выделяли его, и он смог поступить в лицей, получая стипендию. Преподаватель философии посвятил его тогда в «патафизику» Альфреда Жарри, что поможет ему впоследствии «порвать со всей якобы серьезной философией». В 1948 году Жан Бодрийяр оказывается в стенах лицея Генриха IV в Париже, но вскоре отказывается от сдачи вступительных экзаменов в Высшую нормальную школу, чтобы устроиться сначала сельскохозяйственным рабочим, а затем каменщиком в Арле. Вернувшись в столицу, он заканчивает обучение в Сорбонне, проходит конкурс на замещение должности преподавателя немецкого языка и становится преподавателем лицея. Некоторое время читая лекции в университете Тюбингена, молодой германист переводит Петера Вайса, Бертольда Брехта, Карла Маркса, а также поэмы Гёльдерлина, остававшиеся неизданными.

Однако вскоре Бодрийяр оставляет преподавание в средней школе и берется за написание докторской диссертации под руководством Анри Лефевра и одновременно он посещает лекции Ролана Барта в Практической Школе высшего образования. Лефевр, который незадолго до этого был исключен из компартии, прославился в то время своей теорией «повседневной жизни». Тогда же Бодрийяр сблизился с Ги Дебором и си- туационистами. Его также интересует «культурная революция»: в 1962 году вместе с Феликсом Гваттари он основал недолго существовавшую Народную франкокитайскую ассоциацию.

Его диссертация о «системе вещей», которая в 1967 году заслужила одобрение жюри, состоявшего из Лефевра, Ролана Барта и Пьера Бурдье, была опубликована в следующем году в издательстве «Галлимар». Тогда же Жан Бодрийяр начинает преподавать социологию в университете Нантера, на кафедре Анри Лефевра. Параллельно он принимает участие в основании журнала «Утопия», вместе с Губертом Тонка, Изабель Орикост и группой «Аэроланд». Вместе с Жаком Дон- зеле Бодрийяр участвует в событиях мая 1968 года. «Мы спустились с трансцендентальности истории в имманентное пространство повседневной жизни», — напишет он позже. Для него это было трудное время, когда он познал бедность.

Впоследствии вместе со своим другом Полем Вирилье он основывает журнал «Траверсес», продолжает преподавать в Нантере в 1986 году, а затем в университете Париж-Дофин, где до 1990 года он будет научным директором Института социально- экономических исследований и информации (Iris).

Бенуа А. - Традиция и консервативная мысль

М.: Тотенбург, 2017. —186 с.

ISBN 978-5-9216-2223-4

Бенуа А. - Традиция и консервативная мысль – Содержание