Беньян - Молитва

Трактат Джона Беньяна «Молитва» (полное название «Молитва духом и истиной»), написанный автором во время его двенадцатилетнего заключения в Бедфордской тюрьме, представляет собой одно из самых глубоких и искренних произведений пуританской духовности. Автор ставит задачу очистить понятие молитвы от формализма, литургической сухости и «механического» повторения слов, возвращая верующего к живому общению с Богом. Основная идея произведения заключается в том, что подлинная молитва — это не внешнее действие, а «искреннее, разумное и благоговейное излияние души перед Богом через Христа, в силе и содействии Святого Духа».

Содержательная часть книги детально разбирает каждое слово из вышеупомянутого определения молитвы. Беньян последовательно анализирует психологическое и духовное состояние молящегося: он пишет о «вздохах, которые нельзя выразить словами», подчеркивая, что Бог слышит не красноречие языка, а сокрушение сердца. Автор уделяет значительное внимание роли Святого Духа, который, по его мнению, является единственным истинным Учителем молитвы, помогающим человеку осознать свои нужды и величие Божье. В книге также исследуются препятствия на пути к Богу — маловерие, холодность и отвлечение ума, — при этом Беньян предлагает практические советы, как преодолеть духовную засуху и обрести дерзновение в молитвенном предстоянии.

Текст написан в характерном для Беньяна простом, но необычайно образном и пламенном стиле, насыщенном библейскими аллюзиями. Автор мастерски соединяет строгую теологию с личным опытом страданий и обретения мира в Боге, что делает книгу актуальной для любого времени. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится оживить свою духовную жизнь и уйти от сухой религиозности к личным отношениям с Творцом. Это чтение помогает осознать, что молитва — это величайшая привилегия и самое мощное оружие христианина, доступное в любых обстоятельствах, даже за тюремной решеткой.

Беньян Джон - Молитва

Пер. с англ. / Джон Беньян. — 3-е изд., перераб.

СПб.: Мирт, 2014. — 170 с.

ISBN 978-5-88869-242-4.

Беньян Джон - Молитва - Содержание

ЧАСТЬ I. СТАНУ МОЛИТЬСЯ ДУХОМ

Глава 1. Что такое истинная молитва

Глава 2. Что значит молиться духом

Глава 3. Что значит молиться духом, молиться и умом

Глава 4. Ответы на вопросы и возражения

Глава 5. Использование и применение

ЧАСТЬ 2. ПРЕСТОЛ БЛАГОДАТИ