Эл и Глория Бэрд - Любовь на всю жизнь

Поставьте Бога архитектором

Если не станет Господь строить дом — напрасно строители трудятся.

Псалмы 126:1

Бог — главный архитектор всего сущего, включая вселенную и всё, что в ней. Он создал всё, что было, есть и будет. Он, Великий Художник, нарисовал закаты, от красоты которых захватывает дух; радугу, завершающую ливень; горы, которые хочется покорять; и звезды, которые словно приоткрывают окошко в вечность. Он вдохнул жизнь в растения и животных — от самых мелких, которых мы даже не можем разглядеть, до настоящих гигантов, от которых стараемся держаться подальше. Он также создал нас, венец творения, единственное создание, за основу которого Он взял Самого Себя (см. Быт. 1:27). Поэтому мы особенные.

Но Бог на этом не закончил. Так как Бог не один (есть Отец, Сын и Святой Дух), Он придумал взаимоотношения. Он дал Адаму помощника под стать — Еву, и так появились первые в истории человечества отношения, которые назвали браком.

Божья цель

Брак в первую очередь — это духовные отношения. По Божьему замыслу он будет существовать, когда два человека индивидуально и как пара имеют с Ним отношения, проживают с Ним каждый день, Ему подчиняются и всегда полагаются на Него в молитве. Если игнорировать духовную составляющую, мы закрываем глаза на собственно Творца брака, единственного, с Кем он возможен.

Гэри Томас, автор книги «Священный брак», выдвигает идею того, что в центре наших семейных отношений должны быть не сами супруги, а Бог. По его словам, мы должны использовать сложности, радости, испытания и победы в браке, чтобы приблизиться к Богу. Одна из первостепенных целей брака — поддерживать святость, что в свою очередь делает нас счастливыми. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Он задумал через семью дать нам спутника жизни, духовную близость и возможность искать Его и находить — и всё это вместе с любимым человеком.

Ложь сатаны

От сотворения мира и по сей день сатана изо всех сил старается разрушить совершенный Божий план. Мы все сейчас расплачиваемся за Адама и Еву, которые допустили, чтобы обман сатаны закрыл собой Божью истину. Спустя века отец лжи явно и скрытно продолжает искажать Божий план на супружескую жизнь. Давайте посмотрим примеры того, как дьявол пытается обмануть мир, и сравним эти утверждения с истиной.

Ложь № 1. Идея брака в современном мире потеряла свою актуальность и сильно переоценена. Если ты кого-то любишь, не обязательно дожидаться свадьбы, чтобы начать жить вместе.

Антропологи Нина и Джордж О’Нил писали: «Зачем в мире доступного быстрого секса, либеральных моральных устоев и ситуативной этики вообще жениться? Почему нельзя просто жить вместе?» К тому же, если вы все-таки решили вступить в брак, совершенно логично сначала вместе пожить, чтобы проверить, насколько вы вообще совместимы в жизни. Вы же воспользуетесь тест-драйвом перед покупкой машины? В современном обществе сожительство предшествует первому браку в более чем 50 % случаев. Основная причина, почему люди хотят пожить вместе до брака, — ближе узнать партнера и определиться, готовы ли они создать с ним семью.