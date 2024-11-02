Берд Майкл - Третий путь в дебатах Пайпера-Райта
Джон Пайпер и Н. Т. Райт - две наиболее влиятельные фигуры в англоязычных церквях на сегодня.
Это легко увидеть. Пайпер сочетает в себе величественное видение божественной славы со своим христианским гедонизмом и нео-пуританским богословием.
Райт чудесным образом сочетает воедино большую картину библейского мета-повествования с исторической чувствительностью к Священному Писанию, а также интересным умением богословского синтеза в рамках широкого евангельского англиканства.
И то, и другое и сами они способные авторы, преданные пастыри и вдохновляющие ораторы. Однако между ними есть много различий, как видно из их соответствующих книг по оправданию, которые взаимодействуют друг с другом. Похоже, что многие молодые евангелисты были поляризованы вокруг двух групп людей, представляющих Пайпера и Райта в вопросах теологии в целом и оправдания в частности. Я не думаю, что такая поляризация необходима или полезна.
Может случиться так, что по любому вопросу один автор имеет преимущество перед другим с точки зрения обоснованности своей аргументации. Здесь опять же, по некоторым темам библейская истина может находиться где-то по середине между Пайпером и Райтом. В этом исследовании я хочу рассмотреть пять пунктов разногласий между Пайпером и Райтом и высказать некоторые соображения с целью создания модифицированного реформатского взгляда, который действует как срединный путь между двумя.
Майкл Берд - преподаватель богословия и Нового Завета в колледже Кроссвей, Брисбен, Австралия.
Это эссе было первоначально представлено в виде лекции на собрании Евангелического богословского общества в Атланте 19 ноября 2010 года.
Майкл Берд - Третий путь в дебатах Пайпера-Райта
Перевод статьи для Богословского клуба ESXATOS
MICHAEL F. BIRD
WHAT IS THERE BETWEEN MINNEAPOLIS AND ST. ANDREWS? A THIRD WAY IN THE PIPER-WRIGHT DEBATE
JETS 54.2 (June 2011) 299–309
Майкл Берд - Третий путь в дебатах Пайпера-Райта - Содержание
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛЕЙСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЕ
III. ORDO SALUTIS И HISTORIA SALUTIS (ПОРЯДОК СПАСЕНИЯ И БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ)
IV. БОЖЬЯ ПРАВЕДНОСТЬ
V. ВМЕНЕНИЕ
VI. ВЕРА, ДЕЛА И ОСУЖДЕНИЕ
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большое спасибо!
Я за Райта, лучший богослов 21 века!!!
Спасибо огромное!