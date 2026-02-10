Бердников Лев - Дерзкая империя

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Дерзкая империя» — это панорама русской жизни начала XVIII века. Лев Бердников мастерски передает атмосферу того времени: смесь порохового дыма, голландского табака, новых французских духов и старой московской сырости.

Книга развенчивает многие романтические мифы о петровском времени, показывая его как эпоху дерзкую, часто грубую, но невероятно динамичную. Автор уделяет внимание мелочам — от фасонов париков до правил поведения за столом, — из которых складывается большая история. Это идеальное чтение для тех, кто хочет понять, как именно «Россия поднялась на дыбы» и что чувствовали люди, оказавшиеся в эпицентре этого прыжка.

Лев Бердников - Дерзкая империя - Нравы, одежда и быт Петровской эпохи

Москва : Издательство АСТ, 2018. – 384 с.; ил. – (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-109670-0

Лев Бердников - Дерзкая империя – Содержание

  • По имени Великий. Василий Голицын

  • Ментор для русского царя. Франц Лефорт

  • Венценосный брадобрей. Петр I

  • Предерзкое щегольство

  • Несостоявшаяся царица. Анна Монс

  • Российский боярд. Борис Шереметев

  • Метаморфозы стольника. Петр Толстой

  • Сиятельный казнокрад, или Цена щегольства. Матвей Гагарин

  • «Не скорбя о суете мира сего». Александр Меншиков

  • Первый российский полицмейстер. Антон Дивьер

  • «Роскошна во всем пространстве сего названия...» Екатерина I

  • Казнь фрейлины, или Урок анатомии. Мария Гамильтон

  • Ревнуя к Петру Великому. Анна Крамер

  • Вечно влюбленный. Виллим Монс

  • Блеск и нищета двора Петра Второго. Петр II

  • Вертопрах, любовью исправленный. Иван Долгоруков

  • Свадьбы пели и плясали. Анна Иоанновна как автор и исполнитель

  • Неистовый ревнитель славы. Бурхард Христофор Миних

  • «Обязан женщинам». Рейнгольд Густав Левенвольде

  • Наказанная добродетель. Анна Леопольдовна

  • Cамодержавная модница. Императрица Елизавета

  • Дерзость Алексея Ржевского

  • Соперница монархини. Наталья Лопухина

  • Мимолетные фавориты

  • Обойденный наградой. Платон Мусин-Пушкин

  • «Счастье во сне пришло». Никита Бекетов

  • Русский Помпадур. Иван Шувалов

  • «Создала славу русских». Екатерина II

  • Демон интриги. Сергей Салтыков

  • Из щеголей – в меценаты. Семен Нарышкин

  • Человек утонченно-безнравственный. Андрей Разумовский

  • Бриллиантовый князь. Александр Куракин

  • Тирания моды. Павел I

  • Щеголь Павловских времен. Иван Брызгалов

  • Галстук от Горголи. Михаил Магницкий. Иван Горголи

  • Петиметр говорящий и читающий

Библиография

