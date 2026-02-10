Бердников Лев - Всешутейший Собор

Книга Льва Бердникова — это глубокое погружение в «изнанку» петровских реформ. Автор доказывает, что за пьяным разгулом и грубыми шутками Собора стоял четкий расчет. Смех был оружием, которым Петр «высмеивал» страх перед переменами и авторитет старины.

Бердников пишет с присущим ему вниманием к анекдоту, детали и яркому историческому персонажу. Книга будет интересна не только историкам, но и всем, кто хочет понять парадоксальную природу русской культуры, где святость и кощунство, трагедия и фарс всегда шли рука об руку.

Лев Бердников - Всешутейший Собор - Смеховая культура царской России

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 288 с.; ил. — (История и наука Рунета).

Лев Бердников - Всешутейший Собор – Содержание

ШУТЫ

Кровавый скоморох. Иван Грозный

Всешутейший патриарх. Никита Зотов

Лютый и преданный. Федор Ромодановский

Кавалер ордена Иуды. Юрий Шаховской

Из шутов — в адмиралы. Иван Головин

Несостояшаяся лилипутия

Иван, что за словом не лез в карман. Иван Балакирев

Король самоедов. Ян Лакоста

Дурак корысти ради. Педрилло

Квасник-дурак. Михаил Голицын

Наказание за любовь

Последний царский шут. Петр Аксаков

Cиятельный арлекин. Лев Нарышкин

Придворный проказник. Дмитрий Кологривов

Проделки Алексея Копиева

ОСТРОСЛОВЫ

Улыбка полубога. Григорий Потемкин

Полет во сне и наяву. Сергей Львов

Шумный американец. Федор Толстой

Об одном автографе Толстого-Американца

«Остёр до дерзости». Алексей Ермолов

Светлейший острослов. Александр Меншиков

Cиндром Мюнхгаузена

ШУТЫ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

Забавник Кирейка. Кирияк Кондратович

Парнасский буффон. Николай Струйский

На пороге графоманства. Дмитрий Хвостов

Cписок использованной литературы