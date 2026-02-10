Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бердников Лев - Всешутейший Собор

Бердников Лев - Всешутейший Собор
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

Книга Льва Бердникова — это глубокое погружение в «изнанку» петровских реформ. Автор доказывает, что за пьяным разгулом и грубыми шутками Собора стоял четкий расчет. Смех был оружием, которым Петр «высмеивал» страх перед переменами и авторитет старины.

Бердников пишет с присущим ему вниманием к анекдоту, детали и яркому историческому персонажу. Книга будет интересна не только историкам, но и всем, кто хочет понять парадоксальную природу русской культуры, где святость и кощунство, трагедия и фарс всегда шли рука об руку.

Лев Бердников - Всешутейший Собор - Смеховая культура царской России

Москва : Издательство АСТ, 2019. — 288 с.; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-113240-8

Лев Бердников - Всешутейший Собор – Содержание

ШУТЫ

  • Кровавый скоморох. Иван Грозный

  • Всешутейший патриарх. Никита Зотов

  • Лютый и преданный. Федор Ромодановский

  • Кавалер ордена Иуды. Юрий Шаховской

  • Из шутов — в адмиралы. Иван Головин

  • Несостояшаяся лилипутия

  • Иван, что за словом не лез в карман. Иван Балакирев

  • Король самоедов. Ян Лакоста

  • Дурак корысти ради. Педрилло

  • Квасник-дурак. Михаил Голицын

  • Наказание за любовь

  • Последний царский шут. Петр Аксаков

  • Cиятельный арлекин. Лев Нарышкин

  • Придворный проказник. Дмитрий Кологривов

  • Проделки Алексея Копиева

ОСТРОСЛОВЫ

  • Улыбка полубога. Григорий Потемкин

  • Полет во сне и наяву. Сергей Львов

  • Шумный американец. Федор Толстой

  • Об одном автографе Толстого-Американца

  • «Остёр до дерзости». Алексей Ермолов

  • Светлейший острослов. Александр Меншиков

  • Cиндром Мюнхгаузена

ШУТЫ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

  • Забавник Кирейка. Кирияк Кондратович

  • Парнасский буффон. Николай Струйский

  • На пороге графоманства. Дмитрий Хвостов

Cписок использованной литературы

Views 106
Rating
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

