Пожалуй, не найдется другого русского мыслителя, которого можно поставить рядом с Н. А. Бердяевым по разноречивости его оценок — от превосходных (гениальный провидец, глашатай «нового религиозного

сознания», лидер и организатор новых философских направлений в России, блистательный представитель русской мысли на Западе и т. п.)

до уничижительных и насмешливых (донкихотствующий путаник, алогичный утопист и претенциозный фантазер, уводящий мысль от действительности к мистике). Так было при его жизни, так остается и теперь, когда после долгих лет замалчивания и клеветы наконец можно говорить о возвращении на родину «пленника свободы», изгнанного в 1922 г. большевистским правительством: почти все написанное Бердяевым так или иначе уже доступно нынешним российским читателям.

Конечно, эта доступность запоздала на семь-восемьдесятилетий (срок, достаточный если не для забвения, то для утраты злободневности), но и сегодня произведения Бердяева вызывают страсти и пристрастия, не менее острые, нежели в первой половине прошлого века.

И это один из замечательных фактов истории философии — не только отечественной, но и мировой. Среди возможных его объяснений я выберу наиболее близкое мне: мысль Бердяева коснулась нервов европейской культуры так, что боль от этого касания не отупела, но усиливается со временем, и разноречия оценок - неоднозначная и пролонгированная реакция на эту боль.

Николай Александрович Бердяев - Философия России первой половины XX века

Под редакцией В. Н. Поруса

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. — 543 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-1784-8

Николай Александрович Бердяев - Философия России первой половины XX века - Содержание

Порус В. Я. Вступительная статья. О современных исследованиях творчества Н. Бердяева

Экзистенциальная философия личности и свободы

Гайденко Я. Я. Анархический персонализм Николая Бердяева

Евлампиев Я. Я. Абсолют как свобода: Н. Бердяев

Порус В. Я. Н. А. Бердяев: эсхатология свободы

Сербиненко В. В. Н. Бердяев и софиология

Ермичев А. А. «Я всегда был ничьим человеком...»

Мелих Ю. Б, Н. А. Бердяев и Л. П. Карсавин. Анархизм и симфоничность личности

ВизгинВ.П. Бердяев и Марсель

Мысливченко Л. Г. Мятежный апостол свободы

Эстетика и философия искусства

Бычков В. В. Эстетика Николая Бердяева

Гальцева Р. А. Николай Бердяев — философ творчества и теоретик культуры

Философия культуры

Бычков В. В. Кризис культуры в эсхатологическом свете философии Николая Бердяева

Мотроишлова Я. В. Николай Бердяев: философия жизни как философия духа и западная мысль XX в

Миненков Г. Я. Динамика универсализма и партикуляризма в интерпретации Н. А. Бердяева

Пружинин Б. Я., Щедрина Т. Г. В поисках эпистемологии общения: Николай Бердяев — Густав Шпет — Лев Шестов



Онтология и эсхатология

Пэттисон Дж. Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев

Стародубцева Л. В. Разорванная вечность: парадокс времени в эсхатологической перспективе

Карпенко Е. С. Мистическая онтология и социальный утопизм в «Философии свободы» Н. Бердяева

Русская история и культура

Волкогонова О. Д. Бердяев о русской истории и русской идее

Ермичев А. А. Суждения Н. А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого термина

Даренский В. Ю. Деконструкция антитезы «славянофильство» — «западничество» в историософии Н. А. Бердяева Хроника жизни и творчества Н. А. Бердяева

Избранная библиография работ о жизни и творчестве Н. А. Бердяева

Именной указатель

Сведения об авторах