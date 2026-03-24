Пожалуй, не найдется другого русского мыслителя, которого можно поставить рядом с Н. А. Бердяевым по разноречивости его оценок — от превосходных (гениальный провидец, глашатай «нового религиозного
сознания», лидер и организатор новых философских направлений в России, блистательный представитель русской мысли на Западе и т. п.)
до уничижительных и насмешливых (донкихотствующий путаник, алогичный утопист и претенциозный фантазер, уводящий мысль от действительности к мистике). Так было при его жизни, так остается и теперь, когда после долгих лет замалчивания и клеветы наконец можно говорить о возвращении на родину «пленника свободы», изгнанного в 1922 г. большевистским правительством: почти все написанное Бердяевым так или иначе уже доступно нынешним российским читателям.
Конечно, эта доступность запоздала на семь-восемьдесятилетий (срок, достаточный если не для забвения, то для утраты злободневности), но и сегодня произведения Бердяева вызывают страсти и пристрастия, не менее острые, нежели в первой половине прошлого века.
И это один из замечательных фактов истории философии — не только отечественной, но и мировой. Среди возможных его объяснений я выберу наиболее близкое мне: мысль Бердяева коснулась нервов европейской культуры так, что боль от этого касания не отупела, но усиливается со временем, и разноречия оценок - неоднозначная и пролонгированная реакция на эту боль.
Николай Александрович Бердяев - Философия России первой половины XX века
Под редакцией В. Н. Поруса
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. — 543 с. : ил.
ISBN 978-5-8243-1784-8
Николай Александрович Бердяев - Философия России первой половины XX века - Содержание
Порус В. Я. Вступительная статья. О современных исследованиях творчества Н. Бердяева
Экзистенциальная философия личности и свободы
Гайденко Я. Я. Анархический персонализм Николая Бердяева
Евлампиев Я. Я. Абсолют как свобода: Н. Бердяев
Порус В. Я. Н. А. Бердяев: эсхатология свободы
Сербиненко В. В. Н. Бердяев и софиология
Ермичев А. А. «Я всегда был ничьим человеком...»
Мелих Ю. Б, Н. А. Бердяев и Л. П. Карсавин. Анархизм и симфоничность личности
ВизгинВ.П. Бердяев и Марсель
Мысливченко Л. Г. Мятежный апостол свободы
Эстетика и философия искусства
Бычков В. В. Эстетика Николая Бердяева
Гальцева Р. А. Николай Бердяев — философ творчества и теоретик культуры
Философия культуры
Бычков В. В. Кризис культуры в эсхатологическом свете философии Николая Бердяева
Мотроишлова Я. В. Николай Бердяев: философия жизни как философия духа и западная мысль XX в
Миненков Г. Я. Динамика универсализма и партикуляризма в интерпретации Н. А. Бердяева
Пружинин Б. Я., Щедрина Т. Г. В поисках эпистемологии общения: Николай Бердяев — Густав Шпет — Лев Шестов
Онтология и эсхатология
Пэттисон Дж. Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев
Стародубцева Л. В. Разорванная вечность: парадокс времени в эсхатологической перспективе
Карпенко Е. С. Мистическая онтология и социальный утопизм в «Философии свободы» Н. Бердяева
Русская история и культура
Волкогонова О. Д. Бердяев о русской истории и русской идее
Ермичев А. А. Суждения Н. А. Бердяева о «русском культурном ренессансе» и настоящее значение этого термина
Даренский В. Ю. Деконструкция антитезы «славянофильство» — «западничество» в историософии Н. А. Бердяева Хроника жизни и творчества Н. А. Бердяева
Избранная библиография работ о жизни и творчестве Н. А. Бердяева
Именной указатель
Сведения об авторах
No comments yet. Be the first!