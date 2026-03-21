Бердяев - Философия свободного духа
Напрасно философы думают, что возможна совершенно автономная философия, философия, независимая от религиозной жизни, свободная от всякой связи с ’’жизнью” Пустая гордыня, которая всегда терпит имманентную кару. Освобождаясь от подчинения религии, философия претерпевает самое рабское подчинение науке. Совершенно автономной философии, возвышающейся над ’’жизнью”, никогда не было и никогда не будет. Философия есть функция жизни, самосознание и просветление жизни, она совершает свое дело в жизни и для жизни и всегда зависела от того, что совершалось в глубине жизни. Философия всегда была положительно или отрицательно религиозной, как бы она ни прикрывала эту свою природу. Греческая философия, которая считается образцом наиболее чистой и автономной философии, была религиозна по своим истокам и по своему пафосу и отражала религиозное миросозерцание грека. Натурфилософия ионийцев понятна лишь в связи с религиозным отношением древнего грека к природе. Философия Платона не может быть разгадана вне связи с орфизмом и исканиями избавления от зла и смерти в мистериях. Философия Плотина и неоплатоников сознательно утверждает себя как религиозная. Германский идеализм связан с протестантизмом и известной эпохой во внутреннем развитии христианства. И Кант, и Гегель не могли стать вне христианства, хотя сознание их очень уклонено от сознания церковного. Просветительно-рационалистическая философия XVIII века и позитивистическая и материалистическая философия XIX века отрицательно религиозна по своему пафосу, она отражает борьбу против Бога, против христианской веры, и никакой автономности, никакой чистоты и отрешенности в этих философских движениях нет. Рационализм, критицизм, эмпиризм ведут религиозную борьбу, а не освобождают от связей с жизнью. Неверие есть такое же состояние жизни и такая же религиозная борьба, как и вера. Вся почти объективная наука, посвященная библейской критике и историческим исследованиям о происхождении христианства, вела религиозную борьбу и двигалась отрицательным религиозным пафосом. Эта наука никогда не возвышалась до отрешенного, чистого познания. Неверие есть в той же степени жизненная предпосылка, как и вера. И позитивизм всегда имел свою веру, которая двигала его на путях познания. Философия есть самосознание духа, и она не может быть независимой от той или иной направленности духа. Философия определяется структурой духа, его качественностью, его обращенностью к высшему или низшему миру, его раскрытостью или закрытостью. А это значит, что философия определяется жизнью, потому что дух есть жизнь и самосознание духа есть самосознание жизни.
Николай Бердяев - Философия свободного духа
М.: Республика, 1994. - 480 с.
ISBN 5-250-02453-Х
Николай Бердяев - Философия свободного духа - Содержание
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I. Дух и природа
Глава П. Символ, миф и догмат
Глава Ш. Откровение, вера, ступени сознания
Глава IV. Свобода духа
Глава V. Зло и искупление
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VI. Бог, человек и Богочеловек
Глава VII. Мистика и духовный путь
Глава VIII. Теософия и гнозис
Глава IX. Духовное развитие и эсхатологическая проблема
Глава X Церковь и мир
Я И МИР ОБЪЕКТОВ. Опыт философии одиночества и общения
Размышление I. Трагедия философа и задачи философии
1. Философия между религией и наукой. Борьба философии и религии.
2. Философия личная и безличная, субъективная и объективная. Антропологизм в философии. Философия и жизнь
Размышление II. Субъект и объективация
1. Субъект познания и человек
2. Экзистенциальный субъект и объективация. Познание и бытие. Раскрытие существования в субъекте. Объективация и проблема иррационального
3. Познание и свобода. Активность мысли и творческий характер познания. Познание активное и пассивное. Познание теоретическое и практическое
4. Ступени общности в познании. Угасание вещного, объектного мира и раскрытие тайны существования
Размышление III. Я, одиночество и общество
1. Я и одиночество. Одиночество и социальность
2. Я, ты, мы и оно. Я и объект. Сообщения между ”я”
3. Одиночество и познание. Трансцендирование. Познание как общение. Одиночество и пол. Одиночество и религия
Размышление IV. Болезнь времени. Изменение и вечность
1. Парадокс времени. Его двойной смысл. Прошлого не было. Преображение времени. Время и забота. Время и творчество
2. Время и познание. Припоминание. Время, движение и изменение. Ускорение времени и техника
3. Время и судьба. Время, свобода и детерминизм. Время и конец. Время и бесконечность
Размышление V. Личность, общество и общение
1. Я и личность. Индивидуум и личность. Личность и вещь. Личность и объект
2. Личность и общее. Личность и род. Личное и сверхличное. Монизм и плюрализм. Единое и множественное
3. Личность и общество. Личность и масса. Личность и социальный аристократизм.Социальный персонализм. Личность и общение. Сообщение и общение (коммунион)
4. Личность и изменение. Личность и любовь. Личность и смерть. Старый и новый человек. Заключение
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. К пониманию нашей эпохи
Глава I. Суд над историей. Война
Глава II. Судьба человека в истории. Гуманизм и бестиализм. Дегуманизация. Противоречия свободы. Капитализм. Демократия. Коммунизм. Фашизм. Диктатура миросозерцания
Глава III. Новые силы мировой жизни. Вступление масс. Коллективы. Экономизм. Техника. Безработица. Национализм и расизм. Этатизм и цезаризм. Народы Востока
Глава IV. Аристократическое начало культуры и судьба интеллектуального слоя. Суд над христианством и искание новой духовности
ДУХ И РЕАЛЬНОСТЬ. Основы богочеловеческой духовности
Глава I. Реальность духа. Дух и бытие
Глава II. Признаки духа
Глава III. Объективация духа. Символизация и реализация
Глава IV. Смысл аскезы
Глава V. Зло и страдание как проблемы духа
Глава VI. Мистика. Ее противоречия и достижения
Глава VII. Новая духовность. Реализация духа
Библиография
Примечания
Указатель имен
