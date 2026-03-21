Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бердяев - Философия свободного духа

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Напрасно философы думают, что возможна совершенно автономная философия, философия, независимая от религиозной жизни, свободная от всякой связи с ’’жизнью” Пустая гордыня, которая всегда терпит имманентную кару. Освобождаясь от подчинения религии, философия претерпевает самое рабское подчинение науке. Совершенно автономной философии, возвышающейся над ’’жизнью”, никогда не было и никогда не будет. Философия есть функция жизни, самосознание и просветление жизни, она совершает свое дело в жизни и для жизни и всегда зависела от того, что совершалось в глубине жизни. Философия всегда была положительно или отрицательно религиозной, как бы она ни прикрывала эту свою природу. Греческая философия, которая считается образцом наиболее чистой и автономной философии, была религиозна по своим истокам и по своему пафосу и отражала религиозное миросозерцание грека. Натурфилософия ионийцев понятна лишь в связи с религиозным отношением древнего грека к природе. Философия Платона не может быть разгадана вне связи с орфизмом и исканиями избавления от зла и смерти в мистериях. Философия Плотина и неоплатоников сознательно утверждает себя как религиозная. Германский идеализм связан с протестантизмом и известной эпохой во внутреннем развитии христианства. И Кант, и Гегель не могли стать вне христианства, хотя сознание их очень уклонено от сознания церковного. Просветительно-рационалистическая философия XVIII века и позитивистическая и материалистическая философия XIX века отрицательно религиозна по своему пафосу, она отражает борьбу против Бога, против христианской веры, и никакой автономности, никакой чистоты и отрешенности в этих философских движениях нет. Рационализм, критицизм, эмпиризм ведут религиозную борьбу, а не освобождают от связей с жизнью. Неверие есть такое же состояние жизни и такая же религиозная борьба, как и вера. Вся почти объективная наука, посвященная библейской критике и историческим исследованиям о происхождении христианства, вела религиозную борьбу и двигалась отрицательным религиозным пафосом. Эта наука никогда не возвышалась до отрешенного, чистого познания. Неверие есть в той же степени жизненная предпосылка, как и вера. И позитивизм всегда имел свою веру, которая двигала его на путях познания. Философия есть самосознание духа, и она не может быть независимой от той или иной направленности духа. Философия определяется структурой духа, его качественностью, его обращенностью к высшему или низшему миру, его раскрытостью или закрытостью. А это значит, что философия определяется жизнью, потому что дух есть жизнь и самосознание духа есть самосознание жизни.

Николай Бердяев - Философия свободного духа

М.: Республика, 1994. - 480 с.

ISBN 5-250-02453-Х

Николай Бердяев - Философия свободного духа - Содержание

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Глава I. Дух и природа

  • Глава П. Символ, миф и догмат

  • Глава Ш. Откровение, вера, ступени сознания

  • Глава IV. Свобода духа

  • Глава V. Зло и искупление

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Глава VI. Бог, человек и Богочеловек

  • Глава VII. Мистика и духовный путь

  • Глава VIII. Теософия и гнозис

  • Глава IX. Духовное развитие и эсхатологическая проблема

  • Глава X Церковь и мир

Я И МИР ОБЪЕКТОВ. Опыт философии одиночества и общения

Размышление I. Трагедия философа и задачи философии

  • 1. Философия между религией и наукой. Борьба философии и религии.

  • 2. Философия личная и безличная, субъективная и объективная. Антропологизм в философии. Философия и жизнь

Размышление II. Субъект и объективация

  • 1. Субъект познания и человек

  • 2. Экзистенциальный субъект и объективация. Познание и бытие. Раскрытие существования в субъекте. Объективация и проблема иррационального

  • 3. Познание и свобода. Активность мысли и творческий характер познания. Познание активное и пассивное. Познание теоретическое и практическое

  • 4. Ступени общности в познании. Угасание вещного, объектного мира и раскрытие тайны существования

Размышление III. Я, одиночество и общество

  • 1. Я и одиночество. Одиночество и социальность

  • 2. Я, ты, мы и оно. Я и объект. Сообщения между ”я”

  • 3. Одиночество и познание. Трансцендирование. Познание как общение. Одиночество и пол. Одиночество и религия

Размышление IV. Болезнь времени. Изменение и вечность

  • 1. Парадокс времени. Его двойной смысл. Прошлого не было. Преображение времени. Время и забота. Время и творчество

  • 2. Время и познание. Припоминание. Время, движение и изменение. Ускорение времени и техника

  • 3. Время и судьба. Время, свобода и детерминизм. Время и конец. Время и бесконечность

Размышление V. Личность, общество и общение

  • 1. Я и личность. Индивидуум и личность. Личность и вещь. Личность и объект

  • 2. Личность и общее. Личность и род. Личное и сверхличное. Монизм и плюрализм. Единое и множественное

  • 3. Личность и общество. Личность и масса. Личность и социальный аристократизм.Социальный персонализм. Личность и общение. Сообщение и общение (коммунион)

  • 4. Личность и изменение. Личность и любовь. Личность и смерть. Старый и новый человек. Заключение

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. К пониманию нашей эпохи

  • Глава I. Суд над историей. Война

  • Глава II. Судьба человека в истории. Гуманизм и бестиализм. Дегуманизация. Противоречия свободы. Капитализм. Демократия. Коммунизм. Фашизм. Диктатура миросозерцания

  • Глава III. Новые силы мировой жизни. Вступление масс. Коллективы. Экономизм. Техника. Безработица. Национализм и расизм. Этатизм и цезаризм. Народы Востока

  • Глава IV. Аристократическое начало культуры и судьба интеллектуального слоя. Суд над христианством и искание новой духовности

ДУХ И РЕАЛЬНОСТЬ. Основы богочеловеческой духовности

  • Глава I. Реальность духа. Дух и бытие

  • Глава II. Признаки духа

  • Глава III. Объективация духа. Символизация и реализация

  • Глава IV. Смысл аскезы

  • Глава V. Зло и страдание как проблемы духа

  • Глава VI. Мистика. Ее противоречия и достижения

  • Глава VII. Новая духовность. Реализация духа

Библиография

Примечания

Указатель имен

Views 38
Rating 5.0 / 5
Added 21.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

