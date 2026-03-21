Бердяев - Истоки и смысл русского коммунизма

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Душа русского народа была формирована православной церковью, она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная формапия сохранилась и до нашего времени, до русских нигилистов и коммунистов. Но в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины). У русских «природа», стихийная сила, сильнее чем у западных людей, особенно людей самой оформленной латинской культуры. Элемент природно-языческий вошел и в русское христианство.

В типе русского человека всегда сталкиваются два элемента — первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Для русского народа одинаково характерен и природный дионисизм и христианский аскетизм. Бесконечно трудная задача стояла перед русским человеком — задача оформления и организации своей необъятной земли. Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души.

Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта. На Западе тесно, все ограничено, все оформлено и распределено по категориям, все благоприятствует образованию и развитию цивилизации — и строение земли и строение души. Можно было бы сказать, что русский народ пал жертвой необъятности своей земли, своей природной стихийности. Ему нелегко давалось оформление, дар формы у русских людей не велик.

Николай Бердяев – Истоки и смысл русского коммунизма

Издательство – «YMCA-PRESS» – 160 с.

Париж – 1955 г.

Николай Бердяев – Истоки и смысл русского коммунизма – Содержание

  • Предисловие издательства YMCA-PRESS

  • Введение: Русская религиозная идея и русское государство

  • Глава I: Образование русской интеллигенции и ее характер. Славянофильство и западничество

  • Глава II: Русский социализм и нигилизм

  • Глава III: Русское народничество и анархизм

  • Глава IV: Русская литература XIX века и ее пророчества

  • Глава V: Классический марксизм и марксизм русский

  • Глава VI: Русский коммунизм и революция

  • Глава VII: Коммунизм и христианство

  • Перечень имен

