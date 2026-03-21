Это мучительнейший вопрос для каждого существа, для всех людей он так же безмерно важен, как и вопрос о поддержании жизни и смерти. Это – проклятый, мировой вопрос, и каждый пытается в уединении, тщательно скрываясь, таясь и стыдясь точно позора, преодолеть трагедию пола и любви, победить половое разъединение мира, эту основу всякого разъединения, последний из людей пытается любить, хотя бы по-звериному. И поразителен заговор молчания об этом вопросе, о нем так мало пишут, так мало говорят, так мало обнаруживают свои переживания в этой области, скрывают то, что должно было бы получить решение общее и мировое. Это интимный вопрос, самый интимный из всех.

Но откуда стало известно, что интимное не имеет всемирного значения, не должно всплывать на поверхность истории, должно таиться где-то в подполье? Отвратительная ложь культуры, ныне ставшая нестерпимой: о самом важном, глубоко нас затрагивающем, приказано молчать, обо всем слишком интимном не принято говорить; раскрыть свою душу, обнаружить в ней то, чем живет она, считается неприличным, почти скандальным. И в повседневной жизни с людьми, и в общественной деятельности, и в литературе приказывают говорить лишь о так называемом общеобязательном, общеполезном, узаконенном для всех, принятом.

Николай Александрович Бердяев - Метафизика пола и любви. Самопознание (Сборник)

Москва: Бертельсманн Медиа Москау АО 2014г. – 400 с.

ISBN: 978-5-88353-616-7

Николай Александрович Бердяев - Метафизика пола и любви. Самопознание (Сборник) – Содержание

Верующий вольнодумец

Метафизика пола и любви

Самопознание

Предисловие

Глава I Истоки и происхождение. Я и мировая среда. Первые двигатели. Мир аристократический

Глава II Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жалость. Сомнения и борения духа. Размышление об Эросе

Глава III Первое обращение. Искание смысла жизни

Глава IV Мир философского познания. Философские истоки

Глава V Обращение к революции и социализму. Марксизм и идеализм

Глава VI Русский культурный ренессанс начала xx века. Встречи с людьми

Глава VII Поворот к христианству. Религиозная драма. Духовные встречи

Глава VIII Мир творчества. «Смысл творчества» и переживание творческого экстаза

Глава IX Русская революция и мир коммунистический

Глава X Россия и мир Запада

Глава XI Моя окончательная философия. Исповедание веры. Мир эсхатологии. Время и вечность

Глава XII О самопознании и его пределах. Заключение о себе

Тяжелые годы

Примечания