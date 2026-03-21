Человека мучит предчувствие ада. Но у него есть также глубоко впавшее в сердце воспоминание о рае и мечта о рае. И где-то в глубине происходит совпадение райского воспоминания с райской мечтой. Наша жизнь протекает между раем и адом. Мы – изгнанники из рая, но не попавшие еще окончательно в ад. Из середины нашего мира, в котором все так не походит на рай, мы мыслим рай в прошлом, в начале, и в будущем, в конце.

Изначальное прошлое и конечное будущее смешиваются в идее рая. Сказание о золотом веке в мире языческом было сказанием о рае. Языческое мифологическое сознание знает золотой век, рай в прошлом, но не знает мессианского ожидания рая в будущем. Это мессианское ожидание свойственно было лишь древнему Израилю.

Николай Бердяев - О назначении человека: Опыт парадоксальной этики

Москва; АСТ 2006 г. – 206 с.

ISBN 5-17-038151-4, 5-9713-3101-9, 5-9762-0373-6

Николай Бердяев - О назначении человека: Опыт парадоксальной этики – Содержание

Часть первая Начала

Глава I Проблема этического познания

Глава II Происхождение добра и зла

Глава III Человек

Часть вторая Этика по сю сторону добра и зла

Глава I Этика закона

Глава II Этика искупления

Глава III Этика творчества

Глава IV Конкретные вопросы этики

Часть третья О последних вещах. Этика эсхатологическая