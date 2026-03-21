Бердяев - О назначении человека
Человека мучит предчувствие ада. Но у него есть также глубоко впавшее в сердце воспоминание о рае и мечта о рае. И где-то в глубине происходит совпадение райского воспоминания с райской мечтой. Наша жизнь протекает между раем и адом. Мы – изгнанники из рая, но не попавшие еще окончательно в ад. Из середины нашего мира, в котором все так не походит на рай, мы мыслим рай в прошлом, в начале, и в будущем, в конце.
Изначальное прошлое и конечное будущее смешиваются в идее рая. Сказание о золотом веке в мире языческом было сказанием о рае. Языческое мифологическое сознание знает золотой век, рай в прошлом, но не знает мессианского ожидания рая в будущем. Это мессианское ожидание свойственно было лишь древнему Израилю.
Николай Бердяев - О назначении человека: Опыт парадоксальной этики
Москва; АСТ 2006 г. – 206 с.
ISBN 5-17-038151-4, 5-9713-3101-9, 5-9762-0373-6
Николай Бердяев - О назначении человека: Опыт парадоксальной этики – Содержание
Часть первая Начала
Глава I Проблема этического познания
Глава II Происхождение добра и зла
Глава III Человек
Часть вторая Этика по сю сторону добра и зла
Глава I Этика закона
Глава II Этика искупления
Глава III Этика творчества
Глава IV Конкретные вопросы этики
Часть третья О последних вещах. Этика эсхатологическая
Глава I Смерть и бессмертие
Глава II Ад
Глава III Рай. По ту сторону добра и зла
