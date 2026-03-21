Бердяев - О рабстве и свободе человека

Бердяев - О рабстве и свободе человека
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Объективация всегда подчиняет человека конечному, закрепощает его конечному и вместе с тем ввергает в перспективу количественной, математической бесконечности. Конец истории есть освобождение от власти конечного и раскрытие перспективы качественной бесконечности, то есть вечности. Активный эсхатологизм направлен против объективации и ложного отождествления воплощения с объективацией. Христианство существенно эсхатологично, революционно-эсхатологично, а не аскетично.

Николай Бердяев - О рабстве и свободе человека - Опыт персоналистической метафизики

АСТ, АСТ Москва, Хранитель, Москва, 2006

ISBN 5-17-038155-7, 5-9713-3297-X, 5-9762-0375-2


Николай Бердяев - О рабстве и свободе человека

Вместо предисловия. О противоречиях в моей мысли
Глава I

  • 1. Личность

  • 2. Господин, раб и свободный

Глава II

  • 1. Бытие и свобода. Рабство человека у бытия

  • 2. Бог и свобода. Рабство человека у бога

  • 3. Природа и свобода. Космическое прельщение и рабство человека у природы

  • 4. Общество и свобода. Социальное прельщение и рабство человека у общества

  • 5. Цивилизация и свобода. Рабство человека у цивилизации и прельщение культурных ценностей

  • 6. Рабство человека у самого себя и прельщение индивидуализма

Глава III
Глава IV

  • 1. Духовное освобождение человека. Победа над страхом и смертью

  • 2. Прельщение и рабство истории. Двойственное понимание конца истории. Активно-творческий эсхатологизм

