Бердяев - О рабстве и свободе человека
Объективация всегда подчиняет человека конечному, закрепощает его конечному и вместе с тем ввергает в перспективу количественной, математической бесконечности. Конец истории есть освобождение от власти конечного и раскрытие перспективы качественной бесконечности, то есть вечности. Активный эсхатологизм направлен против объективации и ложного отождествления воплощения с объективацией. Христианство существенно эсхатологично, революционно-эсхатологично, а не аскетично.
Николай Бердяев - О рабстве и свободе человека - Опыт персоналистической метафизики
АСТ, АСТ Москва, Хранитель, Москва, 2006
ISBN 5-17-038155-7, 5-9713-3297-X, 5-9762-0375-2
Николай Бердяев - О рабстве и свободе человека
Вместо предисловия. О противоречиях в моей мысли
Глава I
1. Личность
2. Господин, раб и свободный
Глава II
1. Бытие и свобода. Рабство человека у бытия
2. Бог и свобода. Рабство человека у бога
3. Природа и свобода. Космическое прельщение и рабство человека у природы
4. Общество и свобода. Социальное прельщение и рабство человека у общества
5. Цивилизация и свобода. Рабство человека у цивилизации и прельщение культурных ценностей
6. Рабство человека у самого себя и прельщение индивидуализма
Глава III
Глава IV
1. Духовное освобождение человека. Победа над страхом и смертью
2. Прельщение и рабство истории. Двойственное понимание конца истории. Активно-творческий эсхатологизм
