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Бересь - Так говорил... Лем

Бересь - Так говорил... Лем
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, Philosophy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism, Атеизм

Книга «Так говорил... Лем» представляет собой увлекательный и яркий рассказ о жизненной судьбе и художественном пути Станислава Лема, о его месте в польской и мировой литературе. В ней содержатся глубокие размышления о современной ситуации в науке и культуре, а также о месте человека в создаваемой им цивилизации, рассматриваются основные политические и общественные вопросы, которые ставит перед нами современный динамично меняющийся мир.

Знаменитый писатель-философ стремится проникнуть в тайны космоса и законов, которыми он управляет, рассуждает о познавательных возможностях и об ограничениях человеческого существа, формулирует философский диагноз актуальным умственным и культурным достижениям человечества. Книга является не только попыткой подвести итоги мыслительного пути великого фантаста, но и важным автокомментарием к его произведениям, помогающим понять смысл человеческого существования во Вселенной.

Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем

Пер. с пол. В.И. Борисова, В.И. Язневича. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 764, [4] с. – (Philosophy). ISBN 5-17-037107-1

Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем – Содержание

  • Часть 1. Так говорил... Лем

    • О старых и новых беседах со Станиславом Лемом

    • Неутраченное время

    • В паутине

    • «Голем»

    • Кинематографические разочарования

    • Душевный покой

    • Действительность интереснее

    • Вкус и безвкусица

    • Книга жалоб и предложений

    • В цивилизационной яме

    • Черная безвыходность ситуации

    • Изучать мир

    • Страсть философствования

    • Милые времена

    • Осмотр на месте

    • Summa, или Panta rhei

  • Часть 2. Так говорил Лем... по-русски

    • «В какое необыкновенное время мы живем теперь!» Беседовал Борисов В.И.

    • «Больше плохого, чем хорошего» Беседовал Козловский Е.А.

    • «Надо привыкать к тому, что все переменяется» Беседовал Фаворов П.В.

  • Приложения

    • Персоналии

    • Библиография бесед со Станиславом Лемом, опубликованных на русском языке

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Added 18.06.2026
Author brat Vadim
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