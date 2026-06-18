Бересь - Так говорил... Лем

Книга «Так говорил... Лем» представляет собой увлекательный и яркий рассказ о жизненной судьбе и художественном пути Станислава Лема, о его месте в польской и мировой литературе. В ней содержатся глубокие размышления о современной ситуации в науке и культуре, а также о месте человека в создаваемой им цивилизации, рассматриваются основные политические и общественные вопросы, которые ставит перед нами современный динамично меняющийся мир.

Знаменитый писатель-философ стремится проникнуть в тайны космоса и законов, которыми он управляет, рассуждает о познавательных возможностях и об ограничениях человеческого существа, формулирует философский диагноз актуальным умственным и культурным достижениям человечества. Книга является не только попыткой подвести итоги мыслительного пути великого фантаста, но и важным автокомментарием к его произведениям, помогающим понять смысл человеческого существования во Вселенной.

Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем

Пер. с пол. В.И. Борисова, В.И. Язневича. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 764, [4] с. – (Philosophy). ISBN 5-17-037107-1

Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем – Содержание