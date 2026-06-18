Бересь - Так говорил... Лем
Книга «Так говорил... Лем» представляет собой увлекательный и яркий рассказ о жизненной судьбе и художественном пути Станислава Лема, о его месте в польской и мировой литературе. В ней содержатся глубокие размышления о современной ситуации в науке и культуре, а также о месте человека в создаваемой им цивилизации, рассматриваются основные политические и общественные вопросы, которые ставит перед нами современный динамично меняющийся мир.
Знаменитый писатель-философ стремится проникнуть в тайны космоса и законов, которыми он управляет, рассуждает о познавательных возможностях и об ограничениях человеческого существа, формулирует философский диагноз актуальным умственным и культурным достижениям человечества. Книга является не только попыткой подвести итоги мыслительного пути великого фантаста, но и важным автокомментарием к его произведениям, помогающим понять смысл человеческого существования во Вселенной.
Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем
Пер. с пол. В.И. Борисова, В.И. Язневича. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 764, [4] с. – (Philosophy). ISBN 5-17-037107-1
Бересь Станислав, Лем Станислав – Так говорил... Лем – Содержание
Часть 1. Так говорил... Лем
О старых и новых беседах со Станиславом Лемом
Неутраченное время
В паутине
«Голем»
Кинематографические разочарования
Душевный покой
Действительность интереснее
Вкус и безвкусица
Книга жалоб и предложений
В цивилизационной яме
Черная безвыходность ситуации
Изучать мир
Страсть философствования
Милые времена
Осмотр на месте
Summa, или Panta rhei
Часть 2. Так говорил Лем... по-русски
«В какое необыкновенное время мы живем теперь!» Беседовал Борисов В.И.
«Больше плохого, чем хорошего» Беседовал Козловский Е.А.
«Надо привыкать к тому, что все переменяется» Беседовал Фаворов П.В.
Приложения
Персоналии
Библиография бесед со Станиславом Лемом, опубликованных на русском языке
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