В последнее время в России отмечается необычайно большая тяга к оккультизму во всех его проявлениях, в том числе, к оккультным методам лечения. Словно грибы после дождя, возникают у нас различные оккультные учения, школы, течения, в том числе и сатанинские. Официально зарегистрированы в Москве сатанинская «церковь», масонская ложа. В газетах и журналах публикуются рекламные объявления колдунов и магов, приглашающих людей посетить их с целью снятия «сглаза», «порчи», «исцеления» от всех недугов, любовных приворожений и т. п. Издаются оккультные газеты и журналы («НЛО», «Тайная власть», «Оракул», «Аномалия» и мн. другие), печатается огромное количество книг по магии, колдовству, экстрасенсорике, уфологии; учреждены Ассоциация «Экология неопознанного», Международный институт космической антропоэкологии, Международный институт резервных возможностей человека, Центр нетрадиционных исследований «Альфа», Международное «Общество древних Астронавтов», Международная Ассоциация психоэниосуггестологии множественные центры дианетики, Академия парапсихологии, Академия энерго-информационных наук, уфологические центры и т. д.

Все эти центры, общества, ассоциации, академии, журналы, газеты занимаются «исследованиями», «практикой» и распространением в народе оккультных знаний. Но что такое оккультизм?

Большая Советская Энциклопедия (1974, т. 18, с. 348) так определяет слово «оккультизм». Оккультизм (от латинского слова оссикш— тайный, сокровенный),— общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для обычного человеческого опыта, но доступных для «посвященных», прошедших через особую инициацию (посвящение) и специальную психическую тренировку. При этом цель ритуала посвящения... усматривается в достижении высшей ступени сознания, открывающего доступ к так называемым «тайным знаниям». Именно эти так называемые «тайные знания» лежат в основе колдовства, магии, из которых вышли на арену дня экстрасенсорика, биоэнергетика, уфология и т. п. В последние годы оккультные науки— экстрасенсорика, биоэнергетика, уфология, учение о карме, гипноз, парапсихология и т. п. получили особо широкое распространение, особенно в среде научной интеллигенции. Немалую роль в этом сьп'рали работы Рерихов и Блаватской по развитию учений об Агни-Йога.

Иеромонах Анатолий (Берестов) - Число зверя - На пороге третьего тысячелетия - Записки современного врача-священника об экстрасенсах, колдунах, влиянии телевидения и оккультных наук на наше здоровье

Москва: Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, «Новая книга», 1996. — 144 с.

ISBN 5-8474-0200-7

Иеромонах Анатолий (Берестов) - Число зверя- Содержание