Берестов - Духовные основы наркомании

Книга «Духовные основы наркомании», написанная доктором медицинских наук и игуменом Анатолием (Берестовым), представляет собой синтез медицинского анализа и православного духовного опыта. Автор рассматривает наркоманию не просто как физиологическую зависимость или социальную девиацию, а прежде всего как глубокое поражение человеческого духа. С точки зрения отца Анатолия, наркомания является «болезнью воли» и особой формой демонического воздействия, возникающей в результате духовного вакуума, который человек пытается заполнить суррогатами счастья.

В своей работе Берестов подробно анализирует причины, по которым молодежь оказывается вовлечена в наркопотребление, выделяя среди них утрату традиционных ценностей и интерес к оккультным практикам. Автор утверждает, что без врачевания души и восстановления связи с Богом медицинские методы лечения дают лишь временный результат. Книга описывает опыт работы душепопечительского центра, где реабилитация строится на воцерковлении, участии в таинствах и осознанном покаянии, что помогает человеку не просто отказаться от веществ, но и обрести новый смысл бытия.

Книга служит важным предостережением об опасностях «легкого» отношения к наркотикам и предлагает путь духовного противостояния этой угрозе. Берестов подчеркивает, что истинное освобождение от зависимости возможно только через синергию — соработничество усилий самого человека, помощи врачей и благодати Божьей. Издание адресовано широкому кругу читателей: от священнослужителей и медиков до родителей, столкнувшихся с бедой в своей семье.

Берестов Анатолий - Духовные основы наркомании

Под общей редакцией иеромонаха Анатолия (Берестова)

Москва: — Душепопечительский Православный Центр во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского. — 2002. — 128 с.

Берестов Анатолий - Духовные основы наркомании - Содержане

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ

II. ХРИСТИАНСТВО КАК АНТИТЕЗА ДЕМОНИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

III. АПОСТАСИЯ. ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ ХРИСТИАНСТВА К ОККУЛЬТИЗМУ

IV. ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В XIX - XX вв. 1. Возвращение алхимии - 2. Влияние наркотиков на религиозные и политические движения XX века - 3. Наркотики и современное сектантство - 4. Современная массовая культура и наркотики

V. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 1. Правовые и социально-административные меры противодействия наркомании - 2. Некоторые медико-психотерапевтические методы преодоления наркозависимости

VI. МОРФИЙ ДЛЯ НАРОДА. 1. О жизни и творчестве М.А. Булгакова - 2. Штрихи к портрету «мастера»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

