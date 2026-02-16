Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Берестов - Духовные основы наркомании

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Духовные основы наркомании», написанная доктором медицинских наук и игуменом Анатолием (Берестовым), представляет собой синтез медицинского анализа и православного духовного опыта. Автор рассматривает наркоманию не просто как физиологическую зависимость или социальную девиацию, а прежде всего как глубокое поражение человеческого духа. С точки зрения отца Анатолия, наркомания является «болезнью воли» и особой формой демонического воздействия, возникающей в результате духовного вакуума, который человек пытается заполнить суррогатами счастья.

В своей работе Берестов подробно анализирует причины, по которым молодежь оказывается вовлечена в наркопотребление, выделяя среди них утрату традиционных ценностей и интерес к оккультным практикам. Автор утверждает, что без врачевания души и восстановления связи с Богом медицинские методы лечения дают лишь временный результат. Книга описывает опыт работы душепопечительского центра, где реабилитация строится на воцерковлении, участии в таинствах и осознанном покаянии, что помогает человеку не просто отказаться от веществ, но и обрести новый смысл бытия.

Книга служит важным предостережением об опасностях «легкого» отношения к наркотикам и предлагает путь духовного противостояния этой угрозе. Берестов подчеркивает, что истинное освобождение от зависимости возможно только через синергию — соработничество усилий самого человека, помощи врачей и благодати Божьей. Издание адресовано широкому кругу читателей: от священнослужителей и медиков до родителей, столкнувшихся с бедой в своей семье.

Берестов Анатолий - Духовные основы наркомании

Под общей редакцией иеромонаха Анатолия (Берестова)

Москва: — Душепопечительский Православный Центр во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского. — 2002. — 128 с.

Берестов Анатолий - Духовные основы наркомании - Содержане

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

  • I. УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И В РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЯХ

  • II. ХРИСТИАНСТВО КАК АНТИТЕЗА ДЕМОНИЧЕСКОЙ ДУХОВНОСТИ

  • III. АПОСТАСИЯ. ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ ХРИСТИАНСТВА К ОККУЛЬТИЗМУ

  • IV. ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В XIX - XX вв.

    • 1. Возвращение алхимии - 2. Влияние наркотиков на религиозные и политические движения XX века - 3. Наркотики и современное сектантство - 4. Современная массовая культура и наркотики

  • V. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

    • 1. Правовые и социально-административные меры противодействия наркомании - 2. Некоторые медико-психотерапевтические методы преодоления наркозависимости

  • VI. МОРФИЙ ДЛЯ НАРОДА.

    • 1. О жизни и творчестве М.А. Булгакова - 2. Штрихи к портрету «мастера»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Views 70
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

