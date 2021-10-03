XVI веку суждено было сыграть колоссальную роль в истории европейской цивилизации. Это было столетие начавшейся промышленной революции, освоения Нового Света и одновременно тяжелых внутренних потрясений, главным из которых стал религиозный раскол западной цивилизации, ставший следствием реформационного движения. Среди протестантских течений кальвинизм занимает особое место; интерес к кальвинизму вызван его значением, которое в свете современной науки представляется все более выдающимся. Стоит отметить, что как европейская, так и заокеанская политическая философия испытали влияние социальных идей кальвинизма. Дух политического прагматизма, тщательного оберегания общественных прав, парламентаризма и экономической рачительности своими корнями восходит к реформатской доктрине. В настоящее время ученые пытаются выяснить, как кальвинизм влиял на социальную жизнь и общественные институты.

В немецкой историографии с XVIII в. интерес к кальвинизму проявлялся в виде интереса к феномену возвышения Пруссии. Стремившееся к лидерству в землях империи прусское королевство нуждалось в оправдании политики правящего дома. Переход династии Гогенцоллернов в кальвинизм в 1613 г. рассматривался как судьбоносный акт. В историографии конца XIX—первой половины XX в. подчеркивалось, что кальвинизм в Бранденбург-Пруссии содействовал экономическому процветанию княжества (миграция французских гугенотов) и укреплению специфических форм прусского абсолютизма. Тогда же обозначился акцент на роли кальвинизма в историко-философском дискурсе. Макс Вебер попытался определить сущность влияния протестантской доктрины на экономический быт Европы, причем большая часть его работы «Протестантская этика и дух капитализма» (1904—1905) посвящена именно кальвинистской модели. При таком подходе в тени оставались иные региональные модели утверждения кальвинизма — будь то Гес-сен-Кассель, Восточная Фрисландия, город Бремен, нассауские графства или собственно Пфальц. Кроме того, немецкие историки, увлеченные национально-государственными проблемами, игнорировали целое поколение немецких князей — современников поздней реформационной борьбы второй половины XVI в. Подавляющее большинство из них не удостоились даже беглого упоминания по той причине, что в них отсутствовал дух государственного «подвижничества», они не соответствовали уровню понимания национально-государственных задач, были «узкомыслящими» религиозными государями. Только перемены в историографии конца XX в., связанные с попытками интерпретировать в социальных категориях структуры Священной Римской империи, заставили по-новому посмотреть на имперскую знать второй половины XVI в.

В 1563 г. курфюрст Фридрих III издает Гейдельбергский катехизис и тем самым официально вводит в курфюршестве кальвинизм. Обращение Пфальца в реформатское вероучение стало одним из основополагающих событий немецкой истории XVI—первой половины XVII в. Рейнское курфюршество в течение нескольких веков лидировало в южном и юго-западном регионах империи. Пфальцские курфюрсты числились в коллегии князей-выборщиков и принадлежали к одной из старейших династий — Виттельсбахам. Ландсгутская война 1503—1505 гг. серьезно пошатнула их позиции, но Пфальц остался одним из главных игроков на имперской арене. Курфюрсты Людвиг V и Фридрих II выступали как надежные союзники Габсбургского дома. Введение Реформации в 1556 г. превратило Пфальц в оплот протестантизма на юге Германии. Наконец, в 1608 г. уже кальвинистское курфюршество становится лидером Евангелической унии.

Наталья Александровна Бережная - В битве за истинную веру. Кальвинизм в Германии в XVI веке

СПб.: Наука, 2021. — 295 с.

ISBN 978-5-02-040512-7

Наталья Александровна Бережная - В битве за истинную веру. Кальвинизм в Германии в XVI веке - Содержание

Предисловие

Глава 1. Пфальцская Реформация в источниках и свидетельствах современников

Глава 2. Меланхтон в свете богословских споров в Германии 1546—1560 гг.

Глава 3. Особенности религиозного развития Пфальца в 1517— 1559 гг.

Глава 4. Княжество Зиммерн в XVI в

Глава 5. Фридрих, пфальцграф Зиммернский: от католицизма к евангелической вере

Глава 6. Гейдельбергский религиозный конфликт: теории и действующие лица

Глава 7. Кальвинизм как альтернативный религиозный выбор в Германии XVI в.

Заключение

Приложение 1

Таблица 1. Брачные союзы пфальцграфов Зиммернских

Таблица 2. Брачные союзы курфюрстов Пфальца

Таблица 3. Брачные союзы франконских маркграфов

Приложение 2

Вероисповедание доктора Тилеманна Хесхуса о Святой Вечере Господа нашего Иисуса Христа (1560 г.)

Примечания

Библиография

Список сокращений