Берген - Вот так мы жили в России

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Вот так мы жили в России» Якова Бергена — это масштабная семейная хроника, охватывающая несколько поколений немцев-меннонитов на фоне бурных и трагических событий российской истории XX века. Автор с глубокой искренностью описывает путь своей семьи: от относительно благополучной жизни в немецких поселениях до ужасов раскулачивания, репрессий и выживания в условиях спецпоселений. Это не просто мемуары одного человека, а коллективный портрет целого народа, который, несмотря на статус «врагов народа» и постоянные гонения, стремился сохранить свою веру, язык и трудовую этику.

Повествование наполнено живыми, порой шокирующими деталями быта в трудовых лагерях и ссылках, где голод и холод были постоянными спутниками переселенцев. Однако центральной нитью через всю книгу проходит тема Божьего водительства. Яков Берген показывает, как молитва и верность евангельским принципам помогали его родным и близким не пасть духом в нечеловеческих условиях. Книга описывает не только страдания, но и моменты тихой радости, взаимопомощи внутри общины и твердую надежду на то, что Бог не оставляет своих детей даже в самых темных уголках ГУЛАГа.

В заключительных главах автор размышляет о судьбе российских немцев после войны и их постепенном возвращении к полноценной церковной жизни, а затем и эмиграции. Книга служит важным историческим документом и духовным назиданием, призывая современное поколение не забывать о цене, которую платили их предки за право называться христианами. Это глубокое и трогательное произведение, которое помогает понять сложную идентичность российских немцев и силу веры, способную преодолеть любые границы и политические режимы.

Яков Берген - Вот так мы жили в России

Кременчуг: Издательство «Христианская Заря», 2001. - 160с.

Повествование о жизни российских немцев в советское время

Яков Берген - Вот так мы жили в России - Содержание

  • 1. От автора

  • 2. Вступление

  • 3. Государственный План

  • 4. Почему почти все колхозы были убыточными?

  • 5. «Крест»

  • 6. Колхозное строительство

  • 7. Дефицит

  • 8. Право и обязанность на труд

  • 9. Проблема колхозного картофеля

  • 10. Бесплатное лечение

  • 11. Личное хозяйство колхозников

  • 12. Почему колхозники кормили скот выпеченным хлебом

  • 13. Не все было плохо в России

  • 14. Преследование за веру в Бога

  • 15. Трудармия

  • 16. Письмо

  • 17. Мать и ее неродные дети

  • 18. Самое трудное время

  • 19. Почему мы переселились в Германию?

  • 20. Контрасты жизни или последний визит

  • 21. Послесловие

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

