Бергер - Священная завеса
В этой фундаментальной работе Питер Бергер рассматривает религию как продукт человеческой деятельности,который, будучи создан , начинает восприниматься как объективная, высшая реальность. Религия выступает в роли «священной завесы» — щита, который защищает человека от ужаса аномии (бессмысленности и хаоса),помещая человеческий опыт в космический контекст.
Автор вводит ключевые понятия: экстернализация (создание мира человеком), объективация (восприятие мира как независимой данности) и интернализация (перевод внешнего мира во внутренние структуры сознания). Книга предлагает глубокий анализ процесса секуляризации, объясняя, почему в современном мире «священная завеса» истончается, приводя к кризису легитимации традиционных институтов.
Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии
пер. с англ. Р. Сафронова
М.: Новое литературное обозрение, 2019. 208 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-0951-8
Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Глава 1. Религия и конструирование мира
Глава 2. Религия и поддержание мира
Глава 3. Проблема теодицеи
Глава 4. Религия и отчуждение
ЧАСТЬ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Глава 5. Процесс секуляризации
Глава 6. Секуляризация и проблема достоверности
Глава 7. Секуляризация и проблема легитимации
Приложение I Социологические определения религии
Приложение II Социологическая и теологическая перспективы
Именной указатель
