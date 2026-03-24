Бергер - Священная завеса

В этой фундаментальной работе Питер Бергер рассматривает религию как продукт человеческой деятельности,который, будучи создан , начинает восприниматься как объективная, высшая реальность. Религия выступает в роли «священной завесы» — щита, который защищает человека от ужаса аномии (бессмысленности и хаоса),помещая человеческий опыт в космический контекст.

Автор вводит ключевые понятия: экстернализация (создание мира человеком), объективация (восприятие мира как независимой данности) и интернализация (перевод внешнего мира во внутренние структуры сознания). Книга предлагает глубокий анализ процесса секуляризации, объясняя, почему в современном мире «священная завеса» истончается, приводя к кризису легитимации традиционных институтов.

пер. с англ. Р. Сафронова

М.: Новое литературное обозрение, 2019. 208 с.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-0951-8

Бергер Питер - Священная завеса. Элементы социологической теории религии - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Глава 1. Религия и конструирование мира

Глава 2. Религия и поддержание мира

Глава 3. Проблема теодицеи

Глава 4. Религия и отчуждение

ЧАСТЬ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Глава 5. Процесс секуляризации

Глава 6. Секуляризация и проблема достоверности

Глава 7. Секуляризация и проблема легитимации

Приложение I Социологические определения религии

Приложение II Социологическая и теологическая перспективы

Именной указатель