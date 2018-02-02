В прежние времена величие и значимость христианства раскрывались в теологии истории, под которой следует понимать планомерное развитие мировой истории. Со времен Иисуса Христа речь идет уже не только об исторических эпохах Израиля между грехопадением, изгнанием и возвращением на Святую землю. С тех пор как христиане под руководством апостолов Петра и Павла начали благовествовать язычникам, речь идет не только об Израиле, но обо всех народах в целом. Горизонтом стала мировая история.

Бенджамин Бергер - Восстановление

Москва: Золотые страницы; 2015 г. —208 с.

ISBN 978-5-91943-043-8 (рус.)

ISBN 978-3-905518-14-6 (нем.)

Бенджамин Бергер - Восстановление - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Часть первая Библейские основы восстановления всего

1 Падший человек должен быть восстановлен

2 Создание народа, призванного принести миру спасение

3 Трагический раскол поделил народ Божий на две части

Часть вторая Восстановление Израиля

4 Израиль и святое имя Бога

5 Холокост и воскресение Израиля согласно библейскому и историческому свидетельству

6 Последний этап восстановления Израиля и ходатайство Церкви

Часть третья Восстановление Церкви

7 Ветхозаветные примеры для новозаветной Церкви

8 Исцеление разрушенного христианского жертвенника

9 Строительство дома Божьего в последнее время

10 Завершение тайны Божьей и два свидетеля

Часть четвертая Восстановление Божьего Царства

11 Второе пришествие Господа, восхищение Церкви-невесты и свадьба Агнца

12 Царство Иисуса, Его престол и Его господство

Эпилог

Бенджамин Бергер - Восстановление - Предисловие к русскому изданию

Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе (Мф. 6:10).

Тема грядущего Божьего Царства несомненно является центральной темой всей Библии, а также она напрямую связана с восстановлением и приведением Израиля к полноте призвания, данного этому народу Всевышним.

В своей книге Бенджамин Бергер в свойственной ему пророческой манере соединяет в единую картину кажущиеся разрозненными картины и образы из Ветхого и Нового Заветов, тем самым погружая читателя на совершенно новую глубину восприятия и понимания Божьего Слова. Ничего нет случайного в историях, описанных в Библии, как ничего нет случайного и в истории Израиля и Церкви. Все является этапами, предшествующими окончательному исполнению замысла Всевышнего о человечестве. Он всех хочет привести к Себе и соединить все под одним Главой — Христом. Как это будет? Многие богословы в разные времена пытались дать ответ на этот вопрос, сегодня существует разнообразие учений и толкований на этот счет. Но картина все равно оставалась незавершенной. Как будто не хватало какого-то важного элемента. В своей книге Б. Бергер обращает внимание читателя на важность понимания Израиля, его призвания, истории этого народа и его ключевой роли в грядущей картине мира. Израиль и отношение Бога к нему становится тем самым недостающим звеном, чтобы придать целостность и смысл всему тому, что Бог собирается совершить.

Особого внимания заслуживает и понимание автором состояния современной Церкви и Божьего плана ее формирования. По стечению разных и порой необъяснимых обстоятельств Церковь формировалась в разделении с еврейским народом и с еврейским пониманием Мессии. На Никейском соборе (325 г.) произошло окончательное и весьма трагичное разделение христианского богословия и всего еврейского. Результат этого был и остается весьма трагичным. Именно ложное богословие замещения, которое на многие века стало основой христианского вероучения, легло в основу такого страшного и уродливого явления, как христианский антисемитизм и антииудаизм. Это, в свою очередь, несомненно привело и к Холокосту. После Холокоста Церковь не могла оставаться прежней. Пришло время переосмысления и отказа от всего, что не соответствует истине и духу Божьей любви. Пришло время преображения и преобразования. Говоря духовным языком, Господь начал очищать Свою невесту.