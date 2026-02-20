Беркетт - Бизнес и Библия
От автора. Изучать библейские принципы бизнеса я начал вскоре после того, как в 1970 году принял христианство. Мое особое внимание привлекло то, что христианин не должен никому быть должен. К сожалению, большинство христиан являлись должниками и не видели в этом ничего дурного.
Один мой друг-христианин, торговец автомобилями, сказал: "Жить без долгов невозможно и бессмысленно. Я покупаю машины в рассрочку под 6 % годовых и имею 12 % прибыли от перепродажи".
Мой друг делал ту же ошибку, что и многие другие христиане, которые полагают, что если наша логика не совпадает с логикой Божьего Слова, то это значит, что Божье Слово было просто неверно истолковано. Несколько лет спустя, когда процентная ставка выросла до 22 %, мой друг понял, что Божье Слово следует понимать так, как Оно написано.
Между 1950 и 1970 годами стоимость рабочей силы возросла на 50 %, а государственные расходы — на 40 %. Соответственно подскочили цены, что дало зеленый свет иностранной конкуренции. Открыть новое выгодное дело стало намного труднее из-за того, что капитал — важнейший фактор для создания нового бизнеса — облагался большим налогом. Стоимость труда, налоги и ставка кредита означали конец господства на рынке многих американских компаний. Лишенные государственной поддержки, многие из оставшихся на рынке были неспособны конкурировать и приносить прибыль.
В течение последующих 10 лет стоимость труда и налоги выросли еще на 10 %. Правительство становилось — почти в буквальном смысле — партнером по бизнесу. Посредством бесчисленных указов правительство регулировало деловую жизнь и получало от нее доход, практически ничего для бизнеса не делая.
Ларри Беркетт - Бизнес и Библия
Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество "Кредо", 1998. — 320 с.
ISBN 5-89254-017-0
Ларри Беркетт - Бизнес и Библия - Содержание
Часть 1 Бизнес по Библии
1. Радикальный подход к вопросу управления
2. Основные библейские принципы
3. В плену у бизнеса
4. Личные цели
5. Библейские цели в бизнесе
6. Исполнение обетов
7. Совет на завтра
8. Бизнес и ваша супруга
Часть 2 Принятие ответственных решений
9. Прием на работу
10. Увольнение с работы
11. Выбор менеджеров
12. Оплата труда работников
13. Заем денег
14. Предоставление кредита
15. Предоставление скидок
Часть 3 Вы и ваш бизнес
16. Корпорации и товарищества
17. Десятина в бизнесе
18. Уход на пенсию
19. Воплощение Божьего замысла
Учебное пособие
