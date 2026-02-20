Беркетт - Бизнес и Библия

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

От автора. Изучать библейские принципы бизнеса я начал вскоре после того, как в 1970 году принял христианство. Мое особое внимание привлекло то, что христианин не должен никому быть должен. К сожалению, большинство христиан являлись должниками и не видели в этом ничего дурного.

Один мой друг-христианин, торговец автомобилями, сказал: "Жить без долгов невозможно и бессмысленно. Я покупаю машины в рассрочку под 6 % годовых и имею 12 % прибыли от перепродажи".

Мой друг делал ту же ошибку, что и многие другие христиане, которые полагают, что если наша логика не совпадает с логикой Божьего Слова, то это значит, что Божье Слово было просто неверно истолковано. Несколько лет спустя, когда процентная ставка выросла до 22 %, мой друг понял, что Божье Слово следует понимать так, как Оно написано.

Между 1950 и 1970 годами стоимость рабочей силы возросла на 50 %, а государственные расходы — на 40 %. Соответственно подскочили цены, что дало зеленый свет иностранной конкуренции. Открыть новое выгодное дело стало намного труднее из-за того, что капитал — важнейший фактор для создания нового бизнеса — облагался большим налогом. Стоимость труда, налоги и ставка кредита означали конец господства на рынке многих американских компаний. Лишенные государственной поддержки, многие из оставшихся на рынке были неспособны конкурировать и приносить прибыль.

В течение последующих 10 лет стоимость труда и налоги выросли еще на 10 %. Правительство становилось — почти в буквальном смысле — партнером по бизнесу. Посредством бесчисленных указов правительство регулировало деловую жизнь и получало от нее доход, практически ничего для бизнеса не делая.

Ларри Беркетт - Бизнес и Библия

Пер. с англ. — СПб.: Санкт-Петербургское евангелическое миссионерское общество "Кредо", 1998. — 320 с.

ISBN 5-89254-017-0

Ларри Беркетт - Бизнес и Библия - Содержание

Часть 1 Бизнес по Библии

  • 1. Радикальный подход к вопросу управления

  • 2. Основные библейские принципы

  • 3. В плену у бизнеса

  • 4. Личные цели

  • 5. Библейские цели в бизнесе

  • 6. Исполнение обетов

  • 7. Совет на завтра

  • 8. Бизнес и ваша супруга

Часть 2 Принятие ответственных решений

  • 9. Прием на работу

  • 10. Увольнение с работы

  • 11. Выбор менеджеров

  • 12. Оплата труда работников

  • 13. Заем денег

  • 14. Предоставление кредита

  • 15. Предоставление скидок

Часть 3 Вы и ваш бизнес

  • 16. Корпорации и товарищества

  • 17. Десятина в бизнесе

  • 18. Уход на пенсию

  • 19. Воплощение Божьего замысла

Учебное пособие

