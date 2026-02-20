Когда Эдвардс Деминг в сороковые годы прошлого века отправился в Японию, чтобы обучить японцев современным методам промышленного управления, он уделил особое внимание управленческой этике и мотивации сотрудников. В 1947 году эти идеи были уже не новыми; вообще-то, они преподавались практически в каждой хорошей школе управления бизнесом еще с начала двадцатого столетия.

Но благодаря процветанию и уникальной монопольной позиции Америки, которую она заняла после того, как Европа была разрушена во время Первой мировой войны, американские бизнесмены начали игнорировать именно те принципы, которые помогли им добиться превосходства. Американской деловой культуре стал присущ элитарный стиль управления, в котором обычные работники находились на одном социальном уровне, а менеджеры - на другом, более высоком уровне.

Эта система, называемая "мы против них", стала причиной необоснованных увольнений, которые привели к частым забастовкам, увеличению размеров налогообложения и пренебрежению качеством продукции и производительностью труда. К концу шестидесятых годов для Европы и Японии открылась дверь на арену международной конкуренции, в которую они охотно вошли. Японцы, в частности, приняли и внедрили то, чему Деминг их научил.

К концу семидесятых годов американские компании начали отправлять делегации менеджеров для изучения японской техники управления с целью отвоевать те рыночные ниши, которые мы потеряли. В конце концов, в подтверждение пословицы — "все возвращается на круги своя", — этот круг был завершен.

Ларри Беркетт - Бизнес по Книге

Ларри Беркетт - Бизнес по Книге - Содержание

Вступление

ЧАСТь I. БИЗНЕС ПО КНИГЕ

Радикальный подход к управлению бизнесом

Минимальные требования Библии

Узы бизнеса

Личные жизненные цели

Библейские цели для бизнеса

Держите свое слово

Важность советов

Ваш бизнес и ваш супруг (супруга)

ЧАСТЬ II. ПРИНЯТИЕ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Позиция лидера: основание для всех ваших решений

Решения, касающиеся найма

Решения, касающиеся увольнения

Оправданность увольнения

Решения, касающиеся подбора руководящего персонала

Решения, касающиеся оплаты труда

Решение о заимствовании средств

Решение о предоставлении кредита

Принятие решений о предоставлении скидок

ЧАСТЬ III. ВАШ БИЗНЕС И ВАША ЖИЗНЬ