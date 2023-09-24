״Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого״, — так репрезентуються чотири книги Ного Заповіту, в яких оповідається про Христа, як про Однородженого Сина Божого, про Його життя на землі та про справу благодатного спасіння роду людського.

Божим великим даром для людства прийнято називати Євангелію, бо слово її приходить до нас не від людей, ״але відкриттям Ісуса Христа״ (Гал. 1:11-12).

Євангелія відкриває нам правду Божу, яка перевищує наше знання, оцінює нас і наші дії та виносить своє непомильне судження.

Найвища ідея буття, культури, гуманізму, принципів моралі, яку ми тільки можемо собі уявити і яка спроможна задовольнити наш розум, естетичне почуття, наповнити змістом глибокі запити душі, — належать Євангелії.

Досконала Любов, Абсолютна Правда, Вічне Добро, Вища Святість, що хвилюють і притягають своєю красою, зобов’язують сумління та збуджують до духовного відновлення, — така євангельська монументальність.

Гідність людини, права особи, рівність і братерство народів, що мають своє здійснення у приході Царства Божого, — в цьому завершення євангельської мети.

Ісус Христос, Який ознаменував Собою відкриття ери Божої благодаті, Який став центром всесвітньої історії та уваги душі, — про Нього оповідають на сторінках Євангелії ті, ״що бачили славу Його, славу як Од породженого від Отця״, споглядали на духовну красу Його. Незрівнянний невичерпним милосердям, лагідністю і чистотою образ Його, відображений Євангелією, служить незмінним потенціальним ідеалом, що полонить серце, захоплює почуття й осяює натхненням до активного прояву всіх сил добра та правди, до тріумфу кращих завдатків людської природи.

Іван Беркута - Вічна Євангелія – Історичний огляд

Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”, 1982. – 144 с.

Іван Беркута - Вічна Євангелія – Зміст